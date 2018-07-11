«Я убью тебя, если выйдешь за серба!». Дикая история, характеризующая Балканы

Знаете, чем на самом деле занимались хорватские СМИ после победы над Россией? Они изучали реакцию сербских коллег, которые моментально вычислили, что главная причина удачи в серии пенальти — правильный бог. Камеры выхватили Даниэля Субашича в момент, когда тот шёл брать ту самую «паненку» Фёдора Смолова — вратарь перекрестился справа налево, как это делают православные сербы. А хорваты — католики, они крестятся слева направо.

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В любом другом регионе мира об этом забыли бы через секунду, но не на Балканах, и это лучшим образом, но с худшей стороны характеризует всё, что происходит в странах бывшей Югославии. Сербские таблоиды выходят с заголовками в стиле «Серб вывел Хорватию в полуфинал чемпионата мира», хорватские — троллят сербов, а соцсети в двух странах параллельно оставляют Субашича крайним. Хорваты — за отсутствие национальной идентичности и нечистоту крови, сербы — за то, что отказался от своих корней, хотя хорваты спалили во времена войны дома его родственников.

Субашич родился в 1984 году в эфемерно объединявшей необъединимое Югославии, точнее — в Задаре, который затем стал территорией Хорватии. Его отца зовут Йово, и он этнический серб, что делает кровь вратаря наполовину сербской. Йово не был замечен ни в чём ужасном, но Хорватии достаточно одного происхождения и религии. Задар — гарнизонный город, в таких городах перемешались все балканские национальности, а когда война стала становиться реальной, вопрос «А ты вообще кто?» задавался регулярно и максимально грубо. Никуда не делся вопрос и после завершения активных военных действий.

Всю карьеру Субашич путается в показаниях. Он говорил, что сперва был православным, как отец, затем стал сербом-католиком, затем эволюционировал до слов о том, что он хорватский католик. Всякий раз — в тех случаях, когда действительно этот вопрос становился почему-то важным в его стране. Очевидно, что при таком давлении лучше что-то скрывать.

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А теперь он перекрестился, как православный. Резко, рвано, так, чтобы никто не заметил и не обратил внимания, но камера была беспощадна.

Его семья много раз доказывала, что любит Хорватию больше, чем местные националисты любят свои предрассудки. Они не уехали после «стеклянной ночи» в Задаре в 1991 году, когда были разгромлены все магазины, принадлежавшие этническим сербам. Субашич не покинул сборную после первых вопросов о его происхождении, не покинул её из-за того, что партнёром по раздевалке был последователь усташей Йосип Шимунич. Он всё время твердил, что остаётся хорватом, потому что родился на этой земле и любит её. А жизнь подкидывала новые испытания.

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Самое жестокое случилось не на поле, а в личной жизни. Субашич долго встречался со своей подругой Антонией и в 22 года пришёл просить руки девушки у её семьи. Отец Анте Боца оказался радикальным националистом и пришёл в ярость, когда узнал о происхождении Даниэля. Отец устроил дочери скандал, орал: «Я убью тебя, если ты собираешься выйти за серба! Ты не можешь сделать этого!». После этого отец избил Антонию — да так, что она оказалась в больнице.

А когда вышла из больницы, домой не вернулась и ушла к Даниэлю. Всё это происходило в Задаре, городе, который должен был быть родным для этих людей. А стал их бесконечным полем битвы.



«Все эти Гораны, Ненады, Весны и Бранки скрывали свои фамилии, которые часто сводились к простым патронимам или родовым фамилиям, которые были православными или католическими. Никто не мог доподлинно знать, православный или католик какой-нибудь Вранкович или Беадер, никто не мог знать, католик ли какой-нибудь Милошевич, Лукич или Йованович. Никто не мог понять это, а официальная идеология страны, за что ей спасибо, говорила, что это и не имеет значения. Если в идеологии Тито и титоистов и было что-то хорошее, то вот безусловно это. Таков был мир, в котором я вырос», — говорит журналист хорватской газеты Jutarnji list Юрица Павличич.



Но этот мир изменился, и прекращение войн не сделало людей на Балканах более открытыми. Поэтому сегодня, если в матче с Англией придётся делать это, Субашич снова перекрестится как можно более незаметно.