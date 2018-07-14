ЧМ-2018! Бельгия – Англия. Идёт первый тайм — 1:0. LIVE

ОНЛАЙН:

17:15. Бельгийцы продолжают владеть территорией — не держится мяч у англичан. Хороший момент был у де Брёйне, но Пикфорд среагировал ногой на удар соперника.

17:05. ГОЛ! Бельгия вышла вперёд — 1:0! Шадли прорвался по левому флангу и вырезал подачу во вратарскую, Менье выиграл позицию и послал мяч мимо вратаря!

Стартовал матч Бельгия — Англия

16:50. Болельщики в фан-зоне Санкт-Петербурга.

Фото: Ирина Белкина, «Чемпионат»

Фото: Ирина Белкина, «Чемпионат»

16:45. У нас продолжается конкурс прогнозов. Болельщики, журналисты и эксперты верят в победу бельгийцев.

«У Англии хорошая команда, но Бельгия сильнее» Прогноз на матч за третье место ЧМ-2018 Бельгия – Англия.

16:40. Полицейские фотографируются с азиатским животным-талисманом.

16:35. Сравнительная статистика Ромелу Лукаку и Гарри Кейна. Англичанин лидирует в гонке бомбардиров, но у бельгийца есть шанс догнать соперника.

16:30. Мбаппе с английским флагом подтягивается на стадион.

Фото: «Чемпионат»

16:25. Алексей Серяков подробно разобрал матч Бельгия — Англия и предложил несколько вариантов ставок.

Сборная Бельгии добьёт англичан и возьмёт «бронзу» ЧМ-2018 Матчи за третье место почти всегда крайне результативны, но на этот раз может случиться иначе.

16:15. Фан-зона в Питере за 45 минут до игры. Начался дождь.

Фото: Ирина Белкина, «Чемпионат»

Фото: Ирина Белкина, «Чемпионат»

16:10. Константин Генич сделал прогноз на матч Бельгия — Англия. Он считает, что у команды Роберто Мартинес больше шансов на победу.

Бельгия — Англия: прогноз Константина Генича на матч за третье место ЧМ-2018

16:05. Сборные Бельгии и Англии разыграют бронзовые медали в Санкт-Петербурге. Стали известны стартовые составы.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Мунье, Тилеманс, Витсель, Шадли, Де Брёйне, Азар, Лукаку.

Англия: Пикфорд, Роуз, Джонс, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Дайер, Делф, Лофтус-Чик, Стерлинг, Кейн.

16:00: Добрый день!

Хорватия — Англия. Текстовая трансляция