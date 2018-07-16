«Русские везде кладут укроп». Вещи, которые удивили английских журналистов

Да, мы снова пишем про британских акул пера. Но на этот раз повод особенный – коллеги из Independent поделились открытиями, которые их удивили в России за минувший месяц.

«Неважно, где вы, — всё остаётся неизменным»

«Поесть на Красной площади в «Макдоналдсе» — это всё равно, что поесть в любом другом «Макдоналдсе». К сожалению».

Прощальная вечеринка на Никольской. Больше так не будет никогда Эта улица – теперь только история.

«Русские любят укроп. Правда, очень любят укроп»

«Какой у него вкус? Наверное, вы его пробовали, но вряд ли уверены, где и когда. Ой, да, укроп – это та вещь, которой они посыпают лосось, да и вообще что угодно. Ощущение, что это их главный продукт. Забудьте о привычных травах: о петрушке, кориандре, мяте. Укроп, укроп, укроп, укроп, на всем укроп, укроп, укропчик. Пожалуйста, дайте мне карри, я больше не могу это есть!».

«Вода из-под крана на вкус как кровь»

«Вам не надо её пить, но обычно, когда ты моешься или чистишь зубы, небольшое количество воды всё же попадает тебе в рот. Вкус зловещий. А вы ещё жалуетесь, какая жёсткая вода в Бэлхэме».

«Минеральная вода по вкусу как вода из канализации»

«Минеральная вода «Ессентуки» имеет специфичный вкус. При покупке вам может показаться, что это будет напоминать Perrier, но… Они очень гордятся этой водой, но это что-то очень сильно газированное с непонятным вкусом. Говорят, если привыкнуть, то можно полюбить этот вкусовой букет с высоким содержанием борной кислоты».

«Они искренне улыбаются»

«По приезде в Россию стало ясно, что основное население было так озадачено тем, что о них говорят за рубежом, что решило примерить на себя лучшее лицо из возможных. Буквально. Они улыбаются везде и всегда готовы тебе помочь».

«В меню рядом с ценой всегда есть вес блюда»

«Я всё ещё пытаюсь понять, зачем это нужно. Может, кому-то становится от этого легче, но разве кому-то вообще в голову придёт идея представить, как выглядят 180 грамм тартара? Кстати, раз уж мы говорим о еде, то порции основных блюд непростительно маленькие».

«Русские иначе смотрят футбол»

«Россияне принимали активное участие практически в каждом матче чемпионата мира, корректируя атмосферу скандированием «Рос-си-я!». Заряд неизменно начинал раздаваться по всему стадиону минут через 10 после стартового свистка. Но только во время матчей сборной России можно было полностью оценить их очаровательное, наивно-примитивное понимание игры.



Они радовались каждый раз, когда Россия отбирала мяч, даже если это происходило около углового флажка, и были странно сдержанны каждый раз, когда Игорь Акинфеев совершал хороший сейв или один из их защитников качественно блокировал атаку.



В целом это выглядело странновато. С другой стороны, англичане сходят с ума от радости, когда их команда зарабатывает угловой, так что у всех бывают свои причуды».

«Русские комментаторы не понимают футбол»

«Если вы смотрите много футбольных матчей по телевизору, то примерно понимаете, что интонация комментатора должна быть пропорциональна моменту. В матчах, которые комментируют русские, вы услышите радостные возгласы при каждом касании мяча, как только тот пересекает среднюю линию. Даже если позади есть пять человек и минимальный шанс, что кто-то забьёт».

«У таксистов в Москве две скорости: пробка и 160 км/ч»

«В Москве на удивление ужасные пробки, пожалуй, худшие, которые я видел за пределами Сан-Паулу. Из этого следуют две вещи: 1) в пробках тратится много времени, хотя на метро получится гораздо быстрее; 2) таксисты стараются компенсировать время, потраченное в пробке, поэтому ездят так быстро, как только может себе представить человек, и им всё равно, что они не пристёгнуты. А ещё таксисты не стесняются смотреть телевизор, писать сообщения или петь караоке за рулём. Обычные вещи».

Тариф «Беспределище». Как таксисты разводят иностранцев на деньги За 400 рублей могут довести только те, кто не знает, что сейчас чемпионат мира.

«Рассвет и закат – одно и то же»

«Когда вы уезжаете чуть севернее в разгар лета, то там солнце заходит около полуночи и возвращается уже около двух ночи. Это значит, что нормально выспаться просто невозможно, особенно если у вас нет плотных штор. Из всех вещей, которые я купил в России, самой нужной оказалась маска на глаза».

«Они и правда до сих пор любят Ленина»

«Обычно, когда режим падает, его иконы уходят вместо с ним.

Но в России символы прославленной коммунистической эпохи остались почти нетронутыми. В начале 90-х некоторые памятники были снесены, но потом большинство из них было восстановлено. А по всей стране до сих пор куча гигантских Лениных. На территории стадиона «Лужники» есть одна из многих впечатляющих статуй Ленина в Москве, уверенно глядящая вдаль. Он возвышается над магазином с официальной атрибутикой ЧМ, а слева от него стоят огромные рекламные стенды для Hyundai, «Газпрома», «Кока-Кола», Budweiser и других официальных партнёров чемпионата мира.



Спустя 101 год после революции это вряд ли то, что он ожидал увидеть».

«Работа Wi-Fi/4G превращает отсталую инфраструктуру Англии в настоящий позор»

«Публичный Wi-Fi в России просто невероятен и уж точно на тысячу световых лет опережает работу Интернета в нашей стране».

«Россия ещё больше, чем вы думаете»

«Мы не хотели писать об очевидном, но… Это всё из-за пейзажей. Вы не замечаете этого, пока не летите куда-то вроде Ростова, за пределами которого видите поля, продолжающиеся где-то за горизонтом».