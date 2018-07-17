ЧМ закончен, но пиршество футбола продолжается. ФНЛ стартует!

Российские стадионы практически не отдыхают от футбола. Ещё недавно по полям Нижнего Новгорода, Сочи и Саранска бегали мировые звёзды, а уже сегодня на них стартует сезон ФНЛ. Мы нашли семь веских причин пристально следить за этой лигой.

1. «Чертаново»

Путь клуба, кующего кадры для лучших российских команд, был тернист. Команда досрочно обеспечила себе первое место в зоне «Запад» ПФЛ, однако с повышением в классе возникли трудности. 14 мая глава отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил «Чемпионату», что РФС отказал «Чертаново» в получении лицензии на сезон-2018/19 из-за статуса команды. Клуб в итоге запрыгнул в последний вагон уходящего в ФНЛ поезда, выиграв апелляцию 30 мая. У игроков «Чертаново» есть всё, чтобы стать любимчиками публики: в составе команды выступают только воспитанники, средний возраст которых – 19 лет. А вот играть домашние матчи на своём стадионе пока не получится: он вмещает лишь 500 зрителей вместо положенных для ФНЛ 3 тыс. Пока трибуна строится, «Чертаново» будет проводить домашние встречи на стадионе «Авангард» в Домодедово. Чем не лишний повод поболеть за клуб, преодолевающий все трудности на пути к мечте?

Легенда отечественного тренерского цеха возвращается в профессию: Валерий Кузьмич принял калининградскую «Балтику». Задачи стоят самые серьёзные: и тренер, и руководство утверждают, что с новым стадионом команда должна выходить в Премьер-Лигу. Для выполнения этой миссии в Калининграде собралась мощная банда: Дмитрий Торбинский, Александр Шешуков, Владимир Дядюн, Алан Касаев, Андрей Буйволов, Евгений Помазан и Джамалдин Ходжаниязов. Есть в составе и сын главного тренера сборной – Станислав Станиславович Черчесов. Так победим.

«Управлять страной в возрасте можно, а командой – нет?» Непомнящий вернулся! Валерий Непомнящий рассказывает о своём внезапном возвращении в большой футбол. Теперь он – новый главный тренер «Балтики».

3. ФК «Сочи»

Этим летом мы увидели удивительную трансформацию: питерское «Динамо», выбившее в прошлом сезоне «Зенит» из Кубка России, сменило название на «Сочи» и переехало на юг. Много вопросов, сколько болельщиков придёт на трибуны новой сочинской команды, но проект очень амбициозный: взять хотя бы логотип клуба.

Очень интересно будет последить за вторым пришествием Дмитрия Черышева в Нижний Новгород в качестве тренера. В прошлый раз Дмитрий Николаевич сумел сохранить клуб в РФПЛ и дойти до полуфинала Кубка России. Наверняка Черышеву хочется вывести клуб из близкого ему города в Премьер-Лигу, а арена чемпионата мира станет дополнительной мотивацией.

5. «Краснодар-2»

До этого в ФНЛ играли «Спартак»-2 и «Зенит»-2, что давало дополнительные поводы поклонникам красно-белых и сине-бело-голубых следить за этой лигой. Теперь в ФНЛ стартует и «Краснодар»-2. Воспитанники «быков» заявили о себе в прошлом сезоне, попав в Юношеской лиге УЕФА на молодёжную команду «Реала». Подопечные Мусаева, который вскоре после этой встречи принял главную команду «Краснодара», сражались при заполненных трибунах стадиона «ФК Краснодар» и уступили лишь в серии пенальти, влюбив в себя многих поклонников футбола. В ФНЛ соперники будут не менее серьёзные, так что ребятам придётся попотеть.

«Краснодар» будет самым популярным клубом страны через 10 лет. И вот почему Главный итог невероятного для России матча с «Реалом».

После увольнения из «Краснодара» специалист реанимирует свою карьеру в «Химках». В прошлом сезоне клуб занял унылое 13-е место в итоговой таблице ФНЛ, но с приходом Шалимова есть надежда на намного более высокие результаты.

Когда-то молодой и перспективный, а ныне 25-летний нападающий начинает этот сезон в составе «СКА-Хабаровск». Первый тур ФНЛ для Базелюка сложился крайне удачно: он сделал дубль в ворота «Армавира», сходу попав на первую строчку в списке бомбардиров. Посмотрим, сумеет ли Константин удержать её к концу сезона.



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