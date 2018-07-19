10 футболистов, которые провалили ЧМ-2018

Эти парни хотят забыть о чемпионате мира в России как можно скорее.

10. Роберт Левандовски (Польша)

Перед чемпионатом мира Левандовского называли одним из главных претендентов на звание лучшего бомбардира мундиаля. Но выяснилось, что ЧМ-2018 – это не Бундеслига, где можно забивать 5 мячей за 9 минут. Левандовски даже и один раз не смог отличиться, отыграв полные матчи против сенегальцев, колумбийцев и японцев.

Лучший вратарь АПЛ выступил на чемпионате мира слабо. После 7 ударов в створ он пропустил 6 мячей. Наиболее удивительным стал второй гол Роналду, когда вратарь грубо ошибся. У де Хеа была возможность исправиться в серии пенальти, но он не отбил ни одного удара с 11 метров в исполнении россиян.

Фото: РИА Новости

8. Фёдор Смолов (Россия)

За последние три года Смолов был лучшим бомбардиром среди россиян. Он казался практически безальтернативным вариантом для основного состава. Однако форвард невзрачно стартовал и проиграл конкуренцию Дзюбе. А закончилось его выступление весьма сомнительным ударом по воротам сборной Хорватии с пенальти.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Смолов виноват. Но он бился, пока кто-то ел в кокошниках Спасибо, сборная России. И, Фёдор, мы тоже с тобой.

Славолюб Муслин вывел сборную Сербии на ЧМ-2018, но его уволили. Причиной тому стало нежелание тренера вызывать восходящую звезду Милинкович-Савича, который выступает в «Лацио». После смены тренера полузащитник получил вызов и сыграл на ЧМ-2018 все три матча от свистка до свистка, но результативными действиями не отметился и выглядел весьма неубедительно.

Фото: РИА Новости

Муслин вывел Сербию на ЧМ впервые за 8 лет, но его всё равно уволили В Сербии не могут понять почему.

Мы долго колебались, кто из бразильцев должен оказаться в этой статье. Габриэл Жезус – главный форвард сборной Бразилии, который так и не смог отличиться, – достойный кандидат. И всё же мы остановили свой выбор на Виллиане. Атакующий полузащитник провёл мощный сезон в «Челси», но в сборной был не похож на себя. Когда против бельгийцев вместо него вышел Дуглас Коста, правый фланг стал выглядеть намного убедительнее, но было уже поздно. Один из бразильских журналистов рассказал «Чемпионату», что по тренировкам было видно, насколько Дуглас Коста превосходил Виллиана.

Фото: РИА Новости

Бразильские журналисты назвали виновников провала Четыре монолога от бразильских журналистов.

В сборной Германии провалились практически все. И Нойер, и Мюллер, и даже Кроос, который забил победный мяч шведам, но в остальном допускал много брака. Больше всего сборной Германии на этом чемпионате мира не хватало осмысленных атак. Пожалуй, в этом плане большего мы ожидали от Озила.

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Муслера грубо ошибся после дальнего удара Гризманна – мяч из рук вратаря плавно отлетел за линию ворот. Если говорить о вратарских «косяках», то была ещё дикая ошибка у Кабальеро, но она не помешала его команде выйти из группы. А вот оплошность Муслеры фактически закрыла Уругваю дорогу в следующую стадию.

Фото: РИА Новости

Главный ветеран сборной Аргентины перед чемпионатом мира заявил, что будет играть лишь на позиции опорника. Как оказалось, у 34-летнего Маскерано просто не хватало скорости. Команда пыталась играть в быстрый футбол, но с медленным опорником любая потеря мяча позволяла сопернику проводить опасные контратаки. Маскерано должен был всех страховать, а на деле оказалось, что страховать нужно его самого.

Фото: РИА Новости

Вы вряд ли вспомните футболиста, который стартовал хуже на чемпионате мира. Карлос Санчес к третьей минуте встречи Колумбия – Япония получил красную карточку и организовал пенальти в свои ворота. В результате защитнику на родине угрожали убийством.

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Колумбийцы, что вы творите? Удалённому Санчесу угрожают убийством. Как Эскобару Защитнику сборной Колумбии угрожают. И мы знаем, что в этой стране угрозы могут воплотить в жизнь.

От этой истории до сих пор смешно. Хорватский нападающий Калинич обиделся на главного тренера из-за отсутствия в стартовом составе и отказался выходить на замену (по другой версии у Калинича была травма, которую он скрыл от тренерского штаба). В результате форварда отправили домой, а сборная Хорватии без Калинича дошла до финала.