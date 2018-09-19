Министерство правды от тренера «Спартака» — в команде всё хорошо, и она прибавляет.

Дело не в лайках. Каррера о том, почему нет Глушакова и Ещенко

В таком настроении Массимо Карреру мы ещё не видели. В Вене с его лица не сходила улыбка – всё время перед пресс-конференцией они перешучивались с капитаном «Спартака» Георгием Джикией. Отвлечь их не получилось даже у переводчика из Австрии.

— Наши журналисты хотят спросить о скандале с Глушаковым и женой.

— Нет, — раздалось через микрофон, – Не комментируем.

— Говорим, что это не наше дело, — прозвучало с другой стороны.

Чёрная полоса Глушакова. Скамейка, лайки, развод Миллеровка больше не в тренде.

Но первый вопрос всё равно прозвучал о Денисе.

— Правда ли, что Глушаков и Ещенко не попали в состав из-за поста в соцсетях?

— Глушаков и Ещенко – часть московского «Спартака», — ответил Каррера. — Они не приехали, потому что в ЛЕ лавка короче, потому что я сделал выбор в пользу других игроков, которые физически находятся в лучших кондициях.

— Почему они находятся в настолько плохих кондициях, раз тренировались с командой, тогда как остальные футболисты были в сборной?

— Для игры в футбол нужно хорошо себя чувствовать. Может, это зависит от тренировок. Нельзя всегда ощущать себя на все сто процентов, — сказал Массимо, но такая правда вряд ли кого-то устраивала.

Деньги на унижение. Глушакову лучше уйти из «Спартака» И не мешать Каррере.

— То есть всё, о чём говорили болельщики, журналисты – враньё?

— Нет, я всё сказал, — ответил Каррера, прервавшись на шутку Джикии. Тренер и капитан рассмеялись, после чего Массимо продолжил. – Каждый вправе выражать своё мнение, к счастью или к сожалению. Говорить позитивно или негативно. Но я всегда делаю то, что есть в моей голове.

— У вас сегодня замечательное настроение. Вы так уверены в команде?

— Я абсолютно спокоен. Несмотря на поражение в воскресенье. Как игрок я ведь тоже проигрывал. Главное – не перебарщивать в праздновании. Но нельзя падать духом, когда проигрываешь.

— Конечно, все расстроены из-за поражения, — добавил Джикия. — Нам нужно не допускать такие ошибки больше, и все будет отлично. Но в команде все хорошо, готовимся к игре, все новости оставим в стороне и завтра покажем хорошую игру. Мы приехали сюда за победой.

— Прибавляет ли команда в понимании схемы 4-3-3. Возможны ли изменения?

— У нас нет ни возможности, ни времени, чтобы что-то менять. Стараемся работать над ошибками, которые совершаем, стараемся улучшать мелочи, и у нас нет намерений пробовать что-то другое.

— Что вы думаете о «Рапиде»?

— «Рапид» – молодой клуб, с качественными футболистами. В нападении присутствуют хорошие игроки, которые могут пойти в обводку. Они играют в хороший футбол и опасны в контратаках. Поэтому мы не должны терять мяч на своей половине поля, потому что они очень опасны.

— У «Рапида» в последнее время была турбулентность как у «Спартака». Это будет плюсом?

— Что касается «Спартака», то у нас 14 очков – это на 6 очков больше, чем раньше. В прошлом году у нас было 13 пропущенных голов, а в этом – всего три. С моей стороны вообще нет никакой тревоги за «Спартак». Что происходит у «Рапида», я об этом не могу судить.

Правда Карреры такая: Глушаков и Ещенко плохо готовы физически, тактику менять нет смысла, а команда прибавила по сравнению с прошлым годом.

Что ж, в таком случае «Спартак» остается только поздравить.