Деньги на унижение. Глушакову лучше уйти из «Спартака»

Как искусно всё вновь обернулось. Вылетает «Спартак» из Лиги чемпионов, теряет 20 миллионов евро и Промеса, играет натужно и плохо, а кто виноват? Глушаков.

И зачем вспоминать, что к 2:3 от ПАОКа он не имеет никакого отношения, потому что сидел на лавке.

Зачем отмечать, что удаление в первом тайме ответного матча заработал Луис Адриано.

Зачем нам всем знать, что пенальти от «Ахмата» пришёл из-за фола Попова, а игры у «Спартака» не было что до Глушакова на поле, что после.

«Гусь — не птица». Назаров посвятил стихотворение Каррере Ещенко и Глушаков оценили творчество артиста, а «Ростов» опередил «Спартак». Это и другие события начала недели — в дайджесте дня.

И уж вряд ли кого-то взволнует, что главный матч с «Динамо» в конце прошлого сезона команда Карреры спустила тоже без Глушакова. Да и 1:3 с «Ахматом» случились без него.

А ведь все так долго ждали повода, чтобы отодвинуть капитана. Сначала это удалось после незабитого пенальти с «Тосно». Результаты, правда, не улучшились, и это разочаровало. Ведь летом отдать Дениса, параллельно расчищая пространство для Романа Ерёменко, хотелось очень сильно, но не вышло – слишком большая зарплата. Игроков лучше, включая ушедшего Пашалича, на этой позиции всё равно не было, так что и показательная акция закончилась.

Нужен был новый повод, и вот он случился — лайки. Две случайные отметки, которые поразили Карреру настолько, что он отстранил Глушакова и Ещенко от команды, приказав работать отдельно. Хотя почему-то прямое выступление Ханни тренера не взволновало, а здесь принципиальность оказалась такой, что для реабилитации не помогло даже обращение коллектива.

Как убивали за лайк. За «Спартак» стыдно Команда рушится.

Но ладно, взрослые люди и впрямь должны контролировать свои пальцы. Ведь если они сунут их в мясорубку, то от нечаянности этого действия новые фаланги не отрастут. Наказание имеет право быть, и тот же Черчесов лично бы собрал для обоих баулы. Но главное другое.

В любых опросах – в «Твиттере», «Инстаграме», нашем сайте – 90 процентов людей высказываются за то, чтобы Глушаков и Ещенко не просто ушли, но и забрали с собой Комбарова. Обвинения разные: сливают тренера, не бегают, не хотят. Звучит всё это довольно странно хотя бы потому, что каждого из трёх можно уличить в недостатке мастерства, ошибках или чем-то ещё, но точно не в отсутствии желания. Последнее, скорее, к нынешнему Луису Адриано.

Дополняют повестку, успешно подыгрывая толпе, далёкие от футбола Алексей Спиридонов и Евгений Кафельников. Оба прославились в «Твиттере» тем, что предлагают секс не только женщинам, но и мужчинам, а также тем, что ругают «Зенит» и Глушакова с Комбаровым.

Нет посадкам за лайки! Истерия вокруг «Спартака» – идиотизм Может, ещё расстреляем Глушакова и Ещенко?

Основной массе болельщиков позиция с выявлением крайних очень близка своей простотой. Ведь каждый неточный пас в таком случае можно приравнять к предательству.

Смотрите, как хорошо.

Почему в начале прошлого сезона у «Спартака» было под 20 травм? Потому что Глушаков выбивал новый контракт.

Почему команда пропускала в концовках матчей? Потому что Глушаков не бегал.

Почему команда всё равно проигрывала без капитана? Потому что Глушаков втихую плёл заговоры.

Почему команда играла всё хуже и хуже? Потому что Глушаков подсиживал тренера.

Почему все трансферы в клубе ведёт Марко Трабукки, близкий друг Карреры, и кто имеет с этого долю? ОПГ «Ромашка».

Почему ушёл Пилипчук? Потому что он «крёстный отец» Глушакова.

Ну и так далее. И здесь стоит признать, что Денис действительно выторговал себе большой контракт, что он сдулся к прошлогодней весне и сейчас не в своей тарелке. Но, как сказал Рахимов, это действительно что-то из области психологии.

Ты не можешь быть лучшим, если в тебя не верят.

Ты не можешь не обращать внимание на оскорбления.

Ты прекрасно знаешь, как к тебе относятся в окружении тренера, и понимаешь, что играть здесь не будешь.

И ты должен понимать, что сейчас не тянешь и сам, поэтому должен уйти и не мешать.

Во-первых, уйти и не мешать Каррере с его миссией в «Спартаке». Какая она – мы узнаем только без Глушакова, на которого всё и всегда можно свалить.

Во-вторых, уйти и не мешать себе. Потому что можно остаться, надувать карманы деньгами и закончить жадным изгоем, а можно бросить вызов себе, друзьям Карреры, болельщикам и «Спартаку», начав всё заново.

У Дзюбы в 30 получилось. Самое время показать, на что в 32 способен ты.

Ведь зачем нужны деньги? Явно не для того, чтобы терпеть унижение.