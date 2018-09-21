Главные события в Лиге Европы, которые вы пропустили, пока болели за наших

Гол Нойштедтера не спас его команду от позора

Нойштедтер забил за «Фенербахче» в выездном матче с загребским «Динамо». Защитник сборной России поразил ворота хорватов ударом головой после углового. Случилось это при счёте 2:0 в пользу хозяев. Несмотря на гол российского легионера, турецкая команда не сумела спастись. Более того, проиграла в Загребе крупно. «Фенербахче» допускал катастрофические ошибки в обороне, хотя сам Нойштедтер был едва ли не лучшим в составе гостей. У 20-летнего испанского таланта «Динамо» Дани Ольмо, за которым охотятся топ-клубы Европы, гол и голевая передача.

Васютин против Кариуса: три пропущенных мяча в Турции

Тем временем российский голкипер Александр Васютин сыграл в Турции за норвежский «Сарпсборг 08». Игра с «Бешикташем», чьи ворота защищал перешедший на правах аренды из «Ливерпуля» Лорис Кариус, сложилась не очень удачно для воспитанника «Зенита»: хозяева три раза попали в створ и трижды забили – 3:1. Гости контролировали ситуацию до 51-й минуты, когда Райан Бабель получил передачу, влетел в штрафную и перекинул мяч через пытавшегося сократить угол обстрела россиянина. Потом Энсо Роко забил головой в результате подачи со штрафного, а Джермейн Ленс без помех расстрелял ворота «Сарпсборга 08». Васютин в голах не виноват, но жаль, что не выручил. Кариус, кстати, тоже не чудил.

Вернблум, Маурисио и Лео Жаба против «Челси»

Во встрече ПАОК – «Челси» приняли участие сразу несколько экс-игроков российской Премьер-Лиги. У хозяев с первых минут вышли Понтус Вернблум, Жозе Маурисио и Лео Жаба, а у гостей Виллиан. Кстати, это первое появление Вернблума в основе новой команды: до этого набирающего форму шведа аккуратно подпускали, выпуская на замену. Интересно, что Маурицио Сарри поставил близкий к оптимальному состав. Отсутствовали лишь Эден Азар и Давид Луис, а Сесар Аспиликуэта появился на поле во втором тайме. Видимо, это свидетельствует об отношении Сарри к Лиге Европы. «Челси» имел большое преимущество, создал достаточно моментов, но победил с минимальным счётом 1:0. Виллиан, избежав офсайда, реализовал пас Росса Баркли.

«Севилья» громит «Стандард» без помощи Промеса

«Севилья» вернулась в любимый турнир, который выигрывала трижды подряд с 2014 по 2016 год. Похоже, испанская команда собирается победить и в сезоне-2018/19, несмотря на присутствие в Лиге Европы «Челси». По крайней мере старт у команды Пабло Мачина получился мощным: разгром крепкого «Стандарда» – 5:1. Главный тренер примерно наполовину поменял играющую в чемпионате Испании основу, дал шанс и новичку команды Квинси Промесу. Бывший спартаковец сыграл 90 минут, тем не менее не забил. Голландец действовал чуть-чуть из глубины, нанёс один удар и отдал две ключевые передачи. Дубли оформили Эвер Банега (со штрафного и с пенальти), а также Виссам Бен-Йеддер.

Два гола Обамейянга, два голевых паса Мхитаряна

Унаи Эмери возвратился в Лигу Европы вместе с «Севильей», правда, уже во главе «Арсенала». У трёхкратного победителя турнира в качестве тренера тоже вышел удачный старт: «канониры» переиграли украинскую «Ворсклу» – 4:2. Команда Унаи вела с преимуществом в четыре гола, но расслабилась и дважды пропустила в конце. Эмери сделал кое-какие перестановки в основе, в частности, доверил место в воротах Бернду Лено. В принципе немец в пропущенных мячах не виноват, вот только ему, конечно, от этого не легче. У Пьера-Эмерика Обамейянга дубль, у Генриха Мхитаряна – два «ассиста». Победный третий гол «Арсенала» они как раз соорудили вдвоём.

«Милану» хватило одного гола в Люксембурге

«У нас есть всё, чтобы проиграть “Дюделанжу”», – вот такой оригинальной фразой постарался избавить свою команду от недооценки соперника главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо. Действительно, дебютант группового этапа Лиги Европы из Люксембурга оказался крепким орешком. Фаворит из Италии помучился на стадионе «Жозе Бартель», особенно в первом тайме. Победу гостям принёс единственный гол, забитый на исходе часа игры. Гонсало Игуаин пробил почти от линии штрафной, а голкипер хозяев Джо Фрисинг допустил небольшую ошибку. Болельщики «Милана» наверняка захотят поскорее забыть этот матч, а вот Гаттузо – едва ли. Ему есть о чём поговорить с игроками.

Неудача «Марселя» на «Велодроме»

Одна из неожиданностей первого тура случилась на «Велодроме», где финалист прошлой Лиги Европы «Марсель» проиграл «Айнтрахту». Всё, казалось бы, складывалось в пользу французов. Они забили быстрый гол уже на 3-й минуте: Лукас Окампос здорово сыграл на опережение. И хотя в начале второго тайма Лукас Торро сравнял счёт после подачи углового, «Айнтрахт» на исходе часа игры остался вдесятером. Вторую жёлтую карточку получил Йетро Виллемс. Тем не менее на 89-й минуте «Марсель» дал гостям разыграть комбинацию, завершившуюся голом Луки Йовича. У хозяев просто отсутствовал кураж. Видимо, по причине того, что трибуны «Велодрома» оказались пустыми из-за дисквалификации за поведение фанатов.

Потрясающий камбэк «Байера»

Волевую победу одержал и другой представитель Бундеслиги – «Байер». Причём команда Хайко Херрлиха сумела победить, уступая по ходу матча с разницей в два мяча! Немцы провалили первые полчаса гостевой игры с «Лудогорцем». Пропустили со штрафного от Клаудиу Кешерю и в результате красивой комбинации, которую завершил Марселиньо. Однако игрокам «Байера» хватило класса и характера, чтобы совершить камбэк. «Лудогорец» не справился с давлением гостей, да и голкипер хозяев Ренан сыграл неудачно. Бразилец плохо выбирал позицию, терял ворота. Кай Хаверц оформил дубль ударами из полукруга штрафной.

«Астана» спасается в Киеве

У матча киевского «Динамо» с «Астаной» был потрясающий финал. Гости ушли от поражения на 90+5-й минуте после того, как Педро Энрике ловко сохранил непростой мяч на бровке и сделал кросс в штрафную, а защитники киевлян не помешали Роману Муртазаеву нанести удар головой из пределов вратарской. «Динамо» в течение всего второго тайма защищало преимущество, добытое перед перерывом благодаря дикому ляпу голкипера «Астаны» Ненада Эрича: опытный серб просто подарил мяч Денису Гармашу. Разочарованный тренер «Динамо» Александр Хацкевич приравнял ничью к поражению. Но, возможно, это очко что-то решит на финише группового этапа.

Встреча двух команд «Ред Булл»

В Лейпциге произошла историческая встреча двух команд из системы «Ред Булл». Немецкий «РБ Лейпциг» принял «Зальцбург». Формально два клуба сейчас никак не связаны друг с другом, а в УЕФА сделали вид, что поверили этому. Гости вели после первого тайма с преимуществом два мяча, забив подозрительно простые голы, а главный тренер хозяев Ральф Рангник отреагировал на происходящее тройной заменой в перерыве. «РБ Лейпциг» смог сравнять счёт, однако в концовке его центральные защитники Ибраима Конате и Деотшанкюль Юпамекано опять устроили какой-то цирк при контратаке «Зальцбурга». Очень странный матч.

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