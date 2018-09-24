Гончаренко построил команду, а Каррера её рушит

Сразу объясню, что значит «рушить» команду.

В жизни футбольного коллектива есть разные стадии. Сократим их до трёх.

РПЛ. 8-й тур. ЦСКА — «Спартак» — 1:1. Как это было «Спартак» опять забил со стандарта. А у ЦСКА опять забил Влашич.

1. Строительство

Оно характеризуется обстоятельствами, когда по разным причинам уходят лидеры или распадается костяк, но у тренера есть время для выбора новой философии.

Из успешных примеров новейшего времени можно выделить «Ливерпуль» периода от ухода Суареса с Джеррародом до карт-бланша Юргену Клоппу.

2. Развитие

Когда коллектив сыгран и добивается результата, а усиление производится точечно. При этом учитываются как обязательно превосходные игровые характеристики, так и психологические качества игроков – всё это нужно для того, чтобы не испортить атмосферу и не потерять доверие костяка.

Здесь можно выделить «Барселону», мадридский «Атлетико», а также «Манчестер Сити».

3. Разрушение

Когда прежние лидеры сдают и становятся обузой, либо когда ты вынужден сохранять власть, понимая, что потерял влияние на команду. Что-то подобное «Спартаку» удалось за год до чемпионского сезона.

«Спартак» снова пропустил и не забил с игры. Но не проиграл На «Песчанке» было жарко.

Разрушение Карреры

И это как раз случай Массимо. Парадоксально проскочив первую стадию (ведь тренер «Спартака» перед чемпионским сезоном не выбирал ни стратегию, ни игроков, ни персонал) – Массимо вместе с клубом провалили вторую.

Кто виноват сильнее, что стало причиной — сейчас уже не так важно. Когда-нибудь действующие лица обо всём расскажут. Но трансферы, кадровые решения, личные отношения игроков, коллектива и тренера, а также сам футбол и, конечно, результаты – всё стало ухудшаться. Обладая чуть ли не самым сильным подбором футболистов, «Спартак» деградировал на поле и потонул в скандалах, которые, как бы кому не хотелось, выдумывает всё-таки не пресса. В итоге, ближе к концу прошлого сезона – определим её точкой ухода Пилипчука — тот сам чемпионский «Спартак» умер окончательно.

То, что было летом и в начале этого сезона, представляло собой холодную войну. Да, заморозка могла избавить от запаха, но как только стало жарко, то душок проявляется с новой силой. Продукт необходимо было выбрасывать.

Насколько я понимаю, у руководства было два варианта.

Первый — уволить тренера и убрать от клуба его окружение, включая открыто сопровождающих все последние сделки команды друга Карреры Марко Трабукки и Тимура Гурцкая.

Второй – позволить Массимо разрушить прежний коллектив, убрать «балласт», недовольных и перейти к стадии строительства нового, параллельно доверившись озвученной выше менеджерской команде. Например, сделав того же Трабукки спортивным директором – сейчас эта позиция в «Спартака» свободна.

Проблема в том, что решить эту проблему было практически невозможно. Уволить Карреру – значит, пойти наперекор фанатам. Общественное мнение сложилось так, что Массимо – мессия, который впервые за 16 лет сделал клуб чемпионом. И эта вера — слепая она или объективная — не сломается.

С другой стороны, разрушение коллектива грозило репутационными, игровыми и, что важнее для менеджмента, серьёзными финансовыми потерями. Поиск русских игроков, выделение ментальных лидеров, разборки с персоналом — разгребать, в случае неудачной ставки, пришлось бы ещё очень долго.

Для того, чтобы весы склонились в одну сторону, необходима была чья-то серьёзная оплошность. И она была допущена игроками, благодаря артисту Назарову. Любому адекватному человеку, понимающему специфику «инстаграма» понятно, что Глушаков и Ещенко не слушали и не читали унижающее тренера стихотворение и поставили «лайк» известному болельщику на автомате. Важно, что клуб не стал штрафовать игроков, но тренер использовал ошибку и убрал капитана из состава – теперь Каррера имел на это полное право.

Появившееся же после этого видео из бани стало знаком – этап разрушения запущен. И раз уж после ЦСКА Каррера наконец-то сказал: «Глушаков в состав не вернётся. Я так решил», — значит, «Спартак» вступает в тяжёлый и болезненный период, который всё же перспективнее заморозки.

Каррера не ждёт Глушакова назад На пресс-конференцию после дерби пришёл только один главный тренер…

И в эту пору, ничья, мучительно сохранённая в дерби – уже большой успех. Массимо невероятной радости и не скрывал: ведь по факту он третий в таблице и уже сыграл с «Локо», «Зенитом» и ЦСКА в гостях.

С другой стороны – здесь нет и повода для гордости. Голов с игры ноль, команда показывает отвратительный, разрозненный и непонятный футбол, за который при таком обилии качественных футболистов по-честному должно быть стыдно. Не верите мне? Тогда посмотрите комментарий Александра Самедова – и вы всё поймёте. Надеюсь, опытный мужик, железная основа сборной России на ЧМ, санкциям не подвергнется.

Каррере же, раз у него сейчас инициатива, хочется пожелать удачи и преуспеть не только в разрушении. Ведь любые люди – игроки, тренеры или менеджеры уходят – а «Спартак» остаётся. И у фанатов точно будет и много побед, и красивая игра, и счастливое время. С Каррерой и Глушаковым, либо без них. Кстати, вас не удивило, что на поле во время дерби так и не появился Зе Луиш?..

Строительство Гончаренко

А вот ЦСКА может гордиться собой уже сейчас. Вспомните, с какими исходными Гончаренко подходил к сезону:

1. Березуцкие и Игнашевич закончили. Муса, Вернблум, Головин, Витиньо и Натхо ушли. Ерёменко к тому моменту уже выбрал «Спартак».

2. Финансовые проблемы не позволяли комплектоваться такими же качественными футболистами, вынуждая доверять своим мальчикам, брать молодых русских, подписывать дешёвых балканцев или никому не известных бразильцев.

И если начало сезона было натужным, то примерно к пятому туру армейцы пришли к игровому прорыву, который подтвердился и в дерби.

ЦСКА играл в быстрый, современный, вертикальный и зрелищный футбол, не стесняясь импровизировать и комбинировать в чужой штрафной. Да, этой команде пока не хватает опыта и конкретики, она в общем-то ещё слабее «Спартака» и может оказаться ниже в таблице, но, очевидно, уже построена. Чернов, Обляков, Чалов, Жамалетдинов, Кучаев, Ахметов и дай бог купленный Влашич – это надолго и, не удивлюсь, если в ближайшем времени по-чемпионски.

Болельщиков ЦСКА можно поздравить. Не только с игрой в дерби, не только с новой командой, а, скорее, с Гинером…