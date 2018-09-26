Рассказов уже сейчас не хуже Ещенко. И он точно будет прибавлять

«Безлайковый» процесс

Уязвимость флангов обороны в последние годы превратилась для красно-белых в хроническую проблему, не просто тормозившую развитие команды, но и зачастую тянувшую её назад. Хочется сразу подчеркнуть, что вовсе не Комбаров и Ещенко были виноваты во всех бедах и поражениях, а критика в их адрес порой оказывалась чересчур жестокой. Но глупо спорить с тем, что первый стал откровенно слаб в ведении единоборств, особенно в игре один в один, а второй при всей агрессии в отборе и боевитости показывал крайне низкую эффективность в атаке.



Можно опять рассуждать о подводных течениях в клубе, плохих отношениях опытных игроков с Каррерой и всяких лайках, но обновление флангов назрело в «Спартаке» и чисто по спортивным причинам. Окончательно это стало понятно в начале нынешнего сезона, когда команда перестроилась на новую структуру, лишилась Промеса и начала чаще использовать бровки для доставки мяча в штрафную. Потребовались защитники с более широким спектром атакующих навыков.



Неосторожным кликом в «Инстаграме» Ещенко, к которому никогда не было вопросов по самоотдаче, лишь ускорил процесс собственного замещения. Хотя рано или поздно оно непременно произошло бы.

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Оборонительный прогресс

Парадокс в том, что атакующие умения Рассказова мы пока в главном «Спартаке» толком и не увидели. Причин тому несколько. Во-первых, его дебютный отрезок пришёлся на сложный календарь, включавший в себя игры с «Зенитом» и ЦСКА на выезде. В таких случаях у любого молодого защитника срабатывает инстинкт самосохранения: главное – не навредить и сыграть аккуратнее. Во-вторых, позиционная атака всей команды сейчас хромает на обе ноги, мяч от линии к линии ходит очень плохо, и проявить себя в таких условиях по умолчанию непросто.



Поэтому и оценивать конкретно на сегодняшний день Рассказова нужно не столько по атакующим действиям, сколько по исполнению прямых обязанностей. Матч в Санкт-Петербурге он, например, провёл здорово, почти не проигрывал в борьбе (позволил разве что перевисеть себя и опасно ударить головой Ерохину, но тот перепрыгнет любого) и сохранял мяч под давлением.



Воскресное дерби вышло для Николая неоднозначным. С одной стороны, он имеет лучшую в команде статистику по отборам (9 удачных попыток из 12 – лучшие цифры не только в матче, но и во всём туре), бережно обращался с мячом (85 процентов точных передач – самый высокий показатель из игроков стартового состава), а во втором тайме неоднократно останавливал потенциально опасные атаки. Да и вообще неплохо противодействовал быстроногому Облякову.

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С другой, Рассказов за первые 15 минут допустил две неприятные ошибки – сначала потерял мяч на фланге при выходе в атаку и получил передачу за спину, затем в пограничной ситуации полез на перехват, но недостаточно жёстко поставил ногу и проиграл единоборство. Оба случая закончились двумя неприятными ударами Чалова. Гол тоже формально пришёл с фланга Николая, хотя в том эпизоде за Набабкина, спокойно получившего мяч в широкой позиции и отдавшего передачу в центр на Влашича, должен был скорее отвечать Самедов.



Ошибки в таком возрасте – абсолютно нормальное явление. Главное, что мы увидели: с точки зрения скоростной работы при единоборствах, агрессии при отборе и выбора позиции Рассказова уже сегодня можно считать как минимум равноценной заменой постаревшему Ещенко. Больше всего сомнений изначально возникало как раз по его оборонительным умениям, ведь в детстве он был крайним полузащитником. А люди, которые следили за ним в академии «Спартака», прекрасно знают: у чужих ворот он всегда был лучше, чем у своих.

Предпосылки для атакующего роста

В дерби правый защитник не проявил себя в атаке никак. В дриблинг не шёл (одна неудачная попытка), не выполнил ни одной передачи в чужую штрафную (единственная на изображении снизу – это аут), все пасы следовали ближнему, и иногда с потерей темпа.

Возможно, тренерский план изначально ограничивал подключения правого защитника, но корни его скованности можно найти и в банальном страхе. В начале матча он ошибся при попытке выхода в атаку, привёз опасный момент – и затем стал перестраховываться, не заполнял свободные фланговые зоны даже тогда, когда имелась возможность.



Однако в матче с «Рапидом» мы увидели эпизод, характеризующий креативную игру Рассказова, пусть пока он и единичный. На 73-й минуте защитник отыгрался с Тимофеевым, нашёл свободную зону в полуфланге, получил обратную передачу и здорово вывел на удар Зе Луиша.

Если же покопаться в архивах игр на молодёжном уровне, можно без труда отыскать и несколько других примеров его грамотных подключений. Например, вот гол за сборную России в игре с Италией – вновь с коротким розыгрышем, рывком в штрафную и ударом.

У Ещенко сопоставимых качеств попросту нет. Карта его действий у чужих ворот – это почти всегда горизонтальные линии навесов и прострелов в штрафную, в большинстве своём неточных. Да и мяч Андрей под давлением сохраняет гораздо хуже Рассказова.



Поэтому остаётся ждать, когда 20-летний защитник освоится и станет увереннее, начнёт демонстрировать скоростные включения с дриблингом и поиском пространства. От того, как быстро это произойдёт, в том числе зависит прогресс «Спартака» в атакующей игре. И уж точно активность и эффективность правого фланга, который матч за матчем уступает по вовлечённости в игру левому, несмотря на отъезд Промеса.



Ещенко же наверняка станет резервистом, даже если вернётся в основную команду. И дело вовсе не в лайках.

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При подготовке материала использованы данные InStat.