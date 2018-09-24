Ничья в дерби – тренерская победа Карреры. И вот почему

«Спартак» заставил ЦСКА упростить игру

Просто удивительно, как сильно за несколько недель может поменяться ситуация. Для закупавшегося уже по ходу сезона ЦСКА в начале чемпионата не было слабых соперников, а качество выхода из обороны в атаку у «армейцев» было на уровне середняка РПЛ. За пять матчей Гончаренко отработал командное взаимодействие. Сейчас, даже несмотря на очередную эпидемию травм в составе ЦСКА, обновлённая команда играет с позиции силы и имеет чёткий рисунок игры. «Спартак» начинал как один из двух главных фаворитов чемпионата, на старте практически не допускал ошибок, но продажа Промеса и потеря нескольких важных для команды игроков не по спортивным причинам вогнали команду в кризис.

«Спартак» снова пропустил и не забил с игры. Но не проиграл На «Песчанке» было жарко.

При таком положении вещей ничья в дерби для ЦСКА больше похожа на поражение. Добытый «Спартаком» результат – заслуга его главного тренера. Каррера добровольно отдал ЦСКА инициативу и выстроил качественный средний блок. Проблемы команды никуда не делись, но прямо сейчас специалист смог выжать из команды максимум, прямо как его игроки — из стандартов.

Гончаренко продолжает экспериментировать

ЦСКА впервые в этом сезоне вышел на матч с четвёркой защитников в линию. Решение Гончаренко одновременно и реактивно, и проактивно. В начале сезоне «армейцы» лишились сразу двух основных защитников, и, чтобы держать модуль 3-X-X, главному тренеру ЦСКА приходилось выставлять Набабкина на позицию третьего центрального защитника, а Ефремова отряжать на фланг вингбеком. Оба игрока в итоге играли на непрофильных позициях. К тому же в последнее время откровенно слабые матчи проводил Дмитрий Ефремов.

Гончаренко построил команду, а Каррера её рушит ЦСКА может гордиться дерби, а «Спартак» — нет.

Возврат к четвёрке защитников в линию выглядел привлекательнее ещё и потому, что теперь в опорной зоне ЦСКА находилось сразу два игрока, что в теории должно было положительно повлиять на билд-ап команды – прессинг соперника распыляется, и у защитников появляется больше возможностей для первого паса. Обляков и Влашич расположились по краям поля и должны были принимать мяч в полуфлангах либо смещаться в центр и собирать подбор после забросов на Чалова c последующим переводом на противоположный фланг.

На фланге Обляков получил большую свободу, но пока всё равно кажется зажатым в новой команде. Иван включался в свободное пространство при переходах ЦСКА из обороны в атаку и реагировал на игру в подыгрыш, когда в его зону смещался Дзагоев, но в остальном слишком привязался к своему флангу. Это подтверждает и тепловая карта движения игроков – позиции Влашича и Дзагоева сошлись примерно в одной точке из-за постоянной смены мест, Обляков же скорее исполнял типичную для вингера роль.

Смена схемы негативно сказалась на обороне «армейцев». Пара центральных защитников обладает гораздо меньшей свободой в движении без мяча, чем тройка, поэтому любое решение Чернова или Бекао, нарушающее последнюю линию обороны, несло потенциальную угрозу для ворот Акинфеева. Этим весь матч пользовался Адриано. Бразилец не искал свободное пространство, скорее наоборот просил передачи в тело, стараясь принимать между линией защиты ЦСКА и опорными полузащитниками хозяев.

За Адриано выбрасывался либо Бекао, либо Чернов, оставляя свою зону пустой. Бразилец провёл топовый матч с точки зрение борьбы за спорный мяч, выиграв 62 процента верха и 61 процент остальных единоборств. Поэтому эпизоды очень часто заканчивались либо сбросом нападающего на набегавшего партнёра с последующим развитием атаки через свободный полуфланг, либо фолом – Адриано заработал на себе 6 нарушений.

Каррера переиграл Гончаренко средним блоком

В дерби Массимо Каррера должен быть доволен работой двух первых прессинг-линий «Спартака». Гости организовали действительно качественный средний блок с персональной ориентировкой и сильно ограничили ЦСКА в развитии позиционных атак. В первую линию к Адриано в зависимости от выбранного «армейцами» фланга смещался либо Попов, либо Зобнин и действовал по игроку с мячом. Вторая линия прессинга располагалась в районе центральной линии и разбирала оставшихся игроков. За ними страховал опорную зону Фернандо.

При правильном расположении игроков «Спартака» красно-синие были вынуждены использовать длинные передачи в надежде на подбор в опорной зоне гостей либо забросы мяча на фулбеков с его последующим переводом на забегающего в полуфланг вингера. В итоге ЦСКА упростил свою игру и практически не использовал разрезающие линии передачи, но благодаря хорошо работавшему подбору всё равно достаточно часто проникал в финальную треть. После быстрого розыгрыша Фернандо далеко не всегда успевал оказаться в зоне мяча и навязать борьбу, даже если заброс исполнял Акинфеев и мяч довольно долго находился в воздухе.

Опорнику очень помогло чтение игры центральных защитников «Спартака». Трудно сказать, связана ли более агрессивная манеры игры Боккетти и его частые выбрасывания из линии обороны с тем, что за то же самое в прошлом матче критиковали Джикию, но за ничью «Спартаку» нужно благодарить прежде всего итальянца.

Боккетти своевременно выбрасывался на Облякова или Влашича, стараясь вернуть команде владение мячом (на счету итальянца 6 перехватов) или хотя бы выжать соперника из зоны 14, пока партнёры возвращались на свои позиции. Когда надо, защитник «Спартака» жёстко фолил, но не позволял себе излишней грубости. Боккетти нарушил правила 4 раза, при этом закончил встречу без жёлтой карточки.

Растущая зависимость «Спартака» от Мельгарехо

Позиционная атака красно-белых продолжает хромать после отъезда Промеса в Испанию. Из-за персональной ориентировки ЦСКА и дополнительного игрока в центре поля основание треугольника центральных полузащитников «Спартака» было практически недоступно для передач Фернандо в билд-апе. Выход Самедова в старте вместо Ломовицкого немного освежил правый фланг и дал больше свободы Рассказову, как это было в матче с «Рапидом», но всё равно в большинстве случаев «Спартак» развивал атаки через левый фланг.

Отчасти это объясняется высоким расположением Марио Фернандеса – почти все соперники ЦСКА выбирают фланг русского бразильца как наиболее уязвимое место в обороне «армейцев». К тому же отличную форму набрал левый фулбек «Спартака» Мельгарехо. Инициатива парагвайца помогала разбивать блок ЦСКА и проходить в финальную треть. При приёме мяча Мельгарехо, как правило, резким движением смещался в середину. Дальше появлялись варианты:

— защитник находил в центре поля свободного Фернандо, Ханни смещался к линии аута и забирал на себя Марио Фернандеса, а в полуфланг между защитниками врывался Зобнин;

— Мельгарехо сразу пытался найти передачей во фланг изначально располагавшегося ближе к центру Ханни.

Движение Мельгарехо при приёме мяча в средней и финальной третях слабо различается, но пока не блокируется соперниками «Спартака». Парагваец неточными передачами загубил немало потенциальных моментов для своей команды, но радует то, что он хотя бы выходил на свободное пространство. Кстати, именно после смещения Мельгарехо с фланга и передачи в центр «Спартаком» был заработан голевой штрафной. Красно-белые снова забили со стандарта.

Коротко о том, что ещё важно

— Никола Влашич сыграл в своём первом дерби и провёл его здорово. Хорват действовал по всему полю: подключался в оба полуфланга и сам начинал атаки своей команды, подбирая бесхозные мячи. Полузащитник поучаствовал в двух самых опасных моментах ЦСКА в матче: забил гол и почти ассистировал Дзагоеву.

— Кстати, о Влашиче. И в голевой атаке, и в моменте с перекладиной за хорватом недорабатывал не Фернандо, а Зобнин. И это не единственные случаи в матче. Роман систематически не успевал за Влашичем.

Теперь он для «Спартака» важнее, чем был Промес Фернандо невозможно оценить, но результат «Спартака» всё ещё зависит от него.

Так что не нужно винить во всех провалах опорной зоны «Спартака» Фернандо. Бразилец допускал ошибки, регулярно отыгрывался дриблингом Влашича, но в целом не терял свою позицию, а разрывы между линиями «Спартака» возникали скорее из-за отсутствия помощи.

— Использование фланговых прессинг-ловушек ЦСКА. Команда Гончаренко несколько раз здорово закрывала на левом фланге обороны двух игроков «Спартака» и возвращала себе владение после приёма мяча Рассказовым. Правый фулбек красно-белых хорошо заменил Ещенко, но соперники «Спартака» до сих пор пытаются давить на него.

Кого «Спартаку» нужно опасаться больше, чем лучшего бомбардира РПЛ Никола Влашич гарантированно создаст проблемы красно-белым в дерби.

— Описанные проблемы обеих команд в развитии атак отражают характер встречи. Дерби ЦСКА со «Спартаком» стало матчем подборов. Главная опасность у обоих ворот возникала после спорных мячей и смен владения. ЦСКА чаще развивал темповые атаки через рывки Влашича, «Спартак» — через переводы Фернандо на левый фланг под подключения Мельгарехо. По разным причинам и «Спартак», и ЦСКА пока нестабильны в позиционной атаке. Именно в этом заложен потенциал для улучшения игры обеих команд. «Зенит» оторвался уже на семь очков – самое время включаться.

В материале использованы данные InStat