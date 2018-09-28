Слёзы Роналду УЕФА не впечатлили. Криштиану дисквалифицирован на один матч!

Почему РПЛ показывают на платных каналах, а ЧМ-2024 состоится в Германии, о новой эмблеме «Барсы» и многом другом — в обзоре дня.

Прядкин объяснил, почему многие матчи РПЛ доступны только на платных каналах

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин объяснил, почему многие матчи лиги доступны лишь на платных телеканалах.



«Все клубы европейских чемпионатов выживают за счёт платных телевизионных платформ. Подчеркну: все. К примеру, я общался с президентом испанской Ла Лиги Хавьером Тебасом, который объяснял, как их популярный чемпионат зарабатывает на телеправах. Арифметика прибыли простая: для того чтобы наши клубы стали более или менее получать доход от телетрансляций, нам нужен хотя бы миллион платных подписчиков.



Именно по этой причине команды РПЛ пошли на контракт между нами и «Матч ТВ», ведь в соглашении по реализации медийных аудиовизуальных прав прописано, что к 2020 году они гарантируют выход на 900 тыс. подписчиков. В крайнем случае мы будем иметь право на разрыв контракта», — цитирует Прядкина «RT на русском».

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии

Чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдёт в Германии. Такое решение было принято сегодня, 27 сентября, исполнительным комитетом УЕФА на заседании в штаб-квартире организации в Ньоне. На проведение турнира также претендовала Турция.



Матчи чемпионата Европы 2024 года будут проходить Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте. Отметим, что в Германии уже проходил чемпионат Европы в 1988 году. Также там проводились чемпионаты мира — в 1974 и 2006 годах.



В чемпионате Европы 2024 года (17-е по счёту первенство) примут участие 24 команды. Для него должны быть задействованы 10 стадионов.

VAR в Лиге чемпионов начиная с сезона-2019/20

УЕФА в своём официальном «твиттере» анонсировал введение системы видеоповторов (VAR) в матчах Лиги чемпионов.



Это нововведение появится в матчах главного европейского клубного турнира начиная со следующего сезона. Также видеоповторы будут использоваться в матче за Суперкубок УЕФА в 2019 году, в финальной стадии чемпионата Европы – 2020, в розыгрыше Лиги Европы в сезоне-2020/21, а также в решающих матчах Лиги наций в 2021 году.

Напомним, ранее видеоповторы были введены ФИФА на чемпионате мира – 2018, который прошёл в России минувшим летом. Начиная с нынешнего сезона систему стали использовать в некоторых европейских чемпионатах.



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«Барселона» представила обновлённый дизайн эмблемы клуба

Испанский футбольный клуб «Барселона» впервые с 2002 года может обновить дизайн своего логотипа, сообщает официальный сайт каталонцев.



Обновлённая версия эмблемы клуба не претерпела серьёзных изменений. Главным отличием нового логотипа от нынешнего является отсутствие аббревиатуры FCB, которая обозначает название клуба — Football Club Barcelona. Интересно, что аббревиатуры FCB или CFB присутствовали на всех вариантах логотипов клуба, кроме первого, который просуществовал с 1899 по 1910 год.



Обновлённый дизайн логотипа «Барселоны» был утверждён советом директоров, а теперь должен быть одобрен на ассамблее членов клуба, которая пройдёт 20 октября. Если дизайн будет одобрен, то клуб начнёт использовать обновлённый логотип с сезона-2019/20.

ЦСКА оштрафован на 175 тыс. рублей, «Спартак» — на 375 тыс.

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые принят комитет по итогам матча 8-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (1:1).



«Решение по этому матчу принималось на основании рапорта делегата и материалов СМИ. За скандирование оскорбительных выражений фанатами ЦСКА на клуб наложен штраф 50 тыс. рублей. За использование пиротехники ЦСКА оштрафован на 125 тыс. рублей.

«Очень странно, что мы не выиграли. ЦСКА полностью заслужил победу» Футболисты ЦСКА недовольны результатом, а спартаковцы признают, что игра не удалась.

Шесть баннеров, которые вывесили болельщики ЦСКА, носили несогласованный характер. Представитель ЦСКА заявил, что эти баннеры не требовали согласования из-за их размеров. Мы попросили предоставить доказательства, что баннеры имеют размеры 2 на 1,5 метра. Доказательства не были представлены, но был запрос отложить решение по баннерам до следующего заседания КДК. Мы его приняли. На следующем заседании КДК будет определён размер баннеров.

Теперь он для «Спартака» важнее, чем был Промес Фернандо невозможно оценить, но результат «Спартака» всё ещё зависит от него.

»Спартаку" штраф 50 тыс. рублей за оскорбления. За использование пиротехники — 125 тыс. рублей. Два болельщика «Спартака» сидели на ограждении во время матча — штраф 50 тыс. рублей. Это штраф за неправомерное действие зрителей, создающих угрозу собственной жизни и здоровью. У «Спартака» были несогласованные баннеры — штраф 100 тыс. рублей. И один баннер содержал ненормативную лексику — за него штраф 50 тыс. рублей", — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Как фанаты чуть не спалили стадион ЦСКА. Лучшие фото 8-го тура РПЛ Огненное дерби, суперматч в Петербурге, курьёзное удаление Тарасова и «Ростов» в новых цветах – в главных кадрах прошедшего тура.

РФС: матч «Енисей» – «Спартак» пройдёт в Красноярске

Российский футбольный союз на своём официальном сайте огласил решение Исполнительного комитета относительно места проведения матча 10-го тура чемпионата России «Енисей» – «Спартак», запланированного на 7 октября. Как уже сообщал ранее «Чемпионат», встреча пройдёт в Красноярске.

РПЛ – такое же уродство. Только в новом фантике Реалии российского футбола на примере матча «Спартак» — «Ахмат».

«Было принято следующее решение: внести изменение в Постановление Бюро Исполкома РФС, допустив, в виде исключения, для проведения ФК «Енисей» домашних матчей 8-16 туров чемпионата России и матчей Кубка России в 2018 году Центральный стадион им. Ленинского комсомола (г. Красноярск).



При этом в указанный период арена должна соответствовать всем требованиям для стадионов первой категории, кроме наличия соответствующей системы СКУД, а ФК «Енисей» должен до даты проведения каждого вышеуказанного домашнего матча чемпионата и Кубка России по футболу в обеспечить наличие согласований с соответствующим органом внутренних дел», — говорится в заявлении организации.

Не пенсионная реформа. Фанатов «Спартака» избавили от страданий Футбольные власти послали регламент к чёрту и приняли лучшее решение – провести матч «Енисей» — «Спартак» в Красноярске.

УЕФА дисквалифицировал Роналду на один матч

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду дисквалифицирован только на один матч после того, как получил красную карточку в выездном матче 1-го тура Лиги чемпионов с «Валенсией». Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Главный арбитр показал португальцу прямую красную карточку на 29-й минуте матча после подсказки помощника. Роналду был наказан после неоднозначного столкновения с защитником хозяев Джейсоном Мурильо. В итоге встреча завершилась победой «Ювентуса» со счётом 2:0.



Таким образом, к португальскому футболисту не были применены дополнительные санкции, и он пропустит только следующую домашнюю встречу с «Янг Бойз». Роналду сможет помочь «Ювентусу» в последующих играх самого престижного еврокубка.

УЕФА открыл дело в отношении Роналду

«Барселона» объявила о продлении контракта с Бускетсом

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс продлил соглашение с клубом, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.



Новый контракт каталонского клуба с 30-летним футболистом рассчитан до лета 2023 года. По его условиям, сумма отступных за игрока составляет € 500 млн.



Ранее сообщалось, что после продления контракта Бускетс сравняется по уровню зарплаты с нападающим Луисом Суаресом и защитником Жераром Пике. По информации испанских СМИ, это стало возможным после ухода Андреаса Иньесты из «Барселоны» и последующей разгрузки платёжной ведомости.



Бускетс является воспитанником «Барселоны», в составе которой дебютировал в 2008 году и провёл 490 матчей за 11 сезонов, став обладателем 28 трофеев. В настоящий момент хавбек исполняет роль вице-капитана команды.

«Барселона» объявила о продлении контракта с Бускетсом Фото: Официальный сайт ФК «Барселона»

Смолов получил травму плеча и отправится в Рим для обследования

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов в гостевом матче 1/16 финала Кубка России с «Балтикой» (3:2) получил травму плеча в результате единоборства на 74-й минуте, сообщает официальный сайт «железнодорожников».



Сегодня, 27 сентября, форвард прошёл обследование, по результатам которого было выявлено повреждение. Отмечается, что высока вероятность того, что повреждение потребует оперативного лечения. Завтра Смолов вылетает в Рим, где пройдёт ещё ряд обследований, которые позволят точно определить стратегию лечения. Ориентировочные сроки реабилитации футболиста будут определены после операции.



В матче с «Балтикой» Смолов отметился результативной передачей. Несмотря на травму и выраженные болевые ощущения, Фёдор играл до финального свистка в матче, исход которого решился в дополнительное время.