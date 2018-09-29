Хороший парень с одним плохим процентом. Роналду снова обвинили в изнасиловании

Гол Чалова принёс ЦСКА победу в матче с «Оренбургом»



В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал на своём поле московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Газовик» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



В составе победителей точным ударом отметился нападающий Фёдор Чалов, который реализовал пенальти на 32-й минуте. Таким образом, «армейцы» продлили до семи матчей серию без поражений в РПЛ (четыре победы и три ничьи), а оренбургская команда не может набрать три очка уже в пятой встрече кряду (две ничьи и три поражения).



ЦСКА (16 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Оренбург» (11) – на шестой строчке.

Чалов установил рекорд, а ЦСКА — уже третий! К матчу с «Реалом» «армейцы» подходят в великолепном настроении. Хотя в игре им нужно прибавлять.

Американка подала в суд на Роналду за изнасилование



Жительница США Кэтрин Майорга обвинила нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в изнасиловании, сообщает Spiegel.



По информации издания, 34-летняя женщина, которая утверждает, что футболист изнасиловал её в Лас-Вегасе в 2009 году, подала заявление в суд Невады (США).



«После случившегося Роналду встал на колени и сказал: «Я на 99 процентов хороший парень. Не знаю, что не так с ещё одним процентом», — рассказала Майорга.



В прошлом году Spiegel сообщал, что Роналду в январе 2010 года заплатил $ 375 тыс., чтобы избежать обвинений в сексуальном насилии. Отмечалось, что инцидент с участием 33-летнего футболиста произошёл 12 июня 2009 года в Лас-Вегасе, где он находился на отдыхе с братом и двоюродной сестрой. Жертва Роналду уже тогда собиралась подать на него в суд, но после консультаций с адвокатом Криштиану заплатил ей в общей сложности $ 375 тыс. в обмен на молчание.

Роналду — об обвинении в изнасиловании: Майорга хочет прославиться за счёт меня

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал новость о том, что жительница США Кэтрин Майорга подала на него в суд, обвинив в изнасиловании, которое якобы случилось в Лас-Вегасе в 2009 году.



«Это ложь. Она хочет прославиться за счёт моего имени. Такие ситуации — часть моей работы», — сказал Роналду во время прямой трансляции в своём «инстаграме».

«Монако» с Головиным в составе проиграл «Сент-Этьену»



В матче 8-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» принимал на своём поле «Монако». Встреча проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



В составе победителей дубль оформил тунисский полузащитник Вахби Хазри, который отличился на 41-й и 54-й минутах соответственно. В составе «Монако» на 60-й минуте на поле вышел российский полузащитник Александр Головин, который заменил малийского хавбека Адаму Траоре. Таким образом, монегаски продлили свою серию без побед в Лиге 1 до семи матчей (три ничьи и четыре поражения), а «Сент-Этьен» одержал третью победу подряд.



«Сент-Этьен» (15 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Монако» (6) — на 18-й строчке.

Похоже, Головин ошибся адресом. Во Франции его ждёт борьба за выживание «Монако» снова проиграл.

«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуры двух тренеров на замену Моуринью



Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, вероятно, не будет работать в клубе в следующем сезоне.



Как сообщает Le10sport.com, руководство «красных дьяволов» готово расстаться с португальцем по ходу нынешней кампании или по её окончании. У Моуринью окончательно испортились отношения сразу с несколькими футболистами команды, начало чему положил конфликт с полузащитником Полем Погба.



По информации издания, в список потенциальных наставников «Манчестер Юнайтед» вошли два специалиста. Первый – экс-рулевой мадридского «Реала» Зинедин Зидан, об интересе английского клуба к которому неоднократно сообщалось начиная с лета. Вторым в списке стал главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино. Кандидатура аргентинца, вероятно, исключает возможность ухода Моуринью по ходу сезона. «Шпоры» не отпустят своего наставника до лета, однако договориться с лондонцами манкунианцам будет нелегко. Минувшим летом «Тоттенхэм» уже отказался расстаться с Почеттино, заполучить которого хотел «Реал».

У Погба конфликт с Моуринью. Погба прав Относитесь к Погба как хотите, но сейчас он говорит всё по делу.

УЕФА оштрафовал ФФУ на € 35 тыс. за поведение фанатов на матче Чехия — Украина



Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение оштрафовать Федерацию футбола Украины и Футбольную ассоциацию Чехии по итогам расследования матча первого тура Лиги наций между чешской и украинской сборными (1:2), который состоялся 6 сентября в Угерске-Градисте, сообщает пресс-служба организации.



Футбольная ассоциация Чехии будет вынуждена выплатить УЕФА € 13 тыс. за задержку начала игры, отсутствие необходимого количества стюардов и блокирование лестничных проходов.



ФФУ была оштрафована на € 35 тыс. за поведение болельщиков, которые использовали пиротехнику, бросали предметы, выбегали на поле, нанесли урон стадиону, а также участвовали в беспорядках.



Отмечается, что украинская сторона в течение 30 дней должна связаться с чешскими коллегами, чтобы обсудить возмещение ущерба, который нанесли фанаты её сборной во время игры.

Кутепов приступил к беговой работе, Роша выбыл на 7-10 дней



«Спартак» продолжает подготовку к матчу 9-го тура Премьер-Лиги с «Ростовом». В пятницу день начался для красно-белых с индивидуальной работы в зале, затем состоялось теоретическое занятие, а после этого команда вышла на поле.

В тренировке не принимал участия защитник Марко Петкович, получивший травму в начале матча Кубка России с «Черноморцем». У серба диагностирована контузия хрящей левого коленного сустава. При этом связки колена целы. Сроки выздоровления Петковича будут уточнены позже. Форвард Педро Роша выбыл на срок от 7 до 10 дней из-за микротравмы мышц передней группы левого бедра.



Хавбек Михаил Игнатов, не летавший в Новороссийск по причине лёгкого недомогания, работает в общей группе. В тренировке приняли участие защитники Илья Гапонов, Артём Мамин и Павел Маслов, а также нападающий Сильванус Нимели.



Защитник Илья Кутепов приступил к индивидуальным занятиям в зале и беговой работе на поле. Как отметил руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов, выздоровление идёт хорошими темпами и без осложнений.

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» поборются с «Ювентусом» за Рэмси



Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмси, вероятно, покинет клуб следующим летом на правах свободного агента.



Как уже сообщалось ранее, валлийский футболист не смог договориться с «канонирами» о продлении контракта, рассчитанного до лета 2019 года. Уже в январе Рэмси сможет подписать со своим новым клубом предварительное соглашение, после чего присоединится к нему в июле на постоянной основе. Главным претендентом на хавбека, по данным СМИ, является туринский «Ювентус».



Однако, по информации Daily Mail, внимание на Рэмси также обратили сразу два конкурента «Арсенала» за попадание в зону еврокубков в английской Премьер-лиге. Видеть игрока в своих рядах хотят «Челси» и «Манчестер Юнайтед». При этом «канониры» хотели бы выручить за Рэмси хоть какую-то сумму и готовы продать его в январе. Сам футболист намерен покинуть клуб летом по истечении контракта.