Хороший парень с одним плохим процентом. Роналду снова обвинили в изнасиловании

Гол Чалова принёс ЦСКА победу в матче с «Оренбургом»
В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал на своём поле московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Газовик» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
В составе победителей точным ударом отметился нападающий Фёдор Чалов, который реализовал пенальти на 32-й минуте. Таким образом, «армейцы» продлили до семи матчей серию без поражений в РПЛ (четыре победы и три ничьи), а оренбургская команда не может набрать три очка уже в пятой встрече кряду (две ничьи и три поражения).
ЦСКА (16 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Оренбург» (11) – на шестой строчке.
Американка подала в суд на Роналду за изнасилование
Жительница США Кэтрин Майорга обвинила нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в изнасиловании, сообщает Spiegel.
По информации издания, 34-летняя женщина, которая утверждает, что футболист изнасиловал её в Лас-Вегасе в 2009 году, подала заявление в суд Невады (США).
«После случившегося Роналду встал на колени и сказал: «Я на 99 процентов хороший парень. Не знаю, что не так с ещё одним процентом», — рассказала Майорга.
В прошлом году Spiegel сообщал, что Роналду в январе 2010 года заплатил $ 375 тыс., чтобы избежать обвинений в сексуальном насилии. Отмечалось, что инцидент с участием 33-летнего футболиста произошёл 12 июня 2009 года в Лас-Вегасе, где он находился на отдыхе с братом и двоюродной сестрой. Жертва Роналду уже тогда собиралась подать на него в суд, но после консультаций с адвокатом Криштиану заплатил ей в общей сложности $ 375 тыс. в обмен на молчание.
Роналду — об обвинении в изнасиловании: Майорга хочет прославиться за счёт меня
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал новость о том, что жительница США Кэтрин Майорга подала на него в суд, обвинив в изнасиловании, которое якобы случилось в Лас-Вегасе в 2009 году.
«Это ложь. Она хочет прославиться за счёт моего имени. Такие ситуации — часть моей работы», — сказал Роналду во время прямой трансляции в своём «инстаграме».
«Монако» с Головиным в составе проиграл «Сент-Этьену»
В матче 8-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» принимал на своём поле «Монако». Встреча проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В составе победителей дубль оформил тунисский полузащитник Вахби Хазри, который отличился на 41-й и 54-й минутах соответственно. В составе «Монако» на 60-й минуте на поле вышел российский полузащитник Александр Головин, который заменил малийского хавбека Адаму Траоре. Таким образом, монегаски продлили свою серию без побед в Лиге 1 до семи матчей (три ничьи и четыре поражения), а «Сент-Этьен» одержал третью победу подряд.
«Сент-Этьен» (15 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Монако» (6) — на 18-й строчке.
«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуры двух тренеров на замену Моуринью
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, вероятно, не будет работать в клубе в следующем сезоне.
Как сообщает Le10sport.com, руководство «красных дьяволов» готово расстаться с португальцем по ходу нынешней кампании или по её окончании. У Моуринью окончательно испортились отношения сразу с несколькими футболистами команды, начало чему положил конфликт с полузащитником Полем Погба.
По информации издания, в список потенциальных наставников «Манчестер Юнайтед» вошли два специалиста. Первый – экс-рулевой мадридского «Реала» Зинедин Зидан, об интересе английского клуба к которому неоднократно сообщалось начиная с лета. Вторым в списке стал главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино. Кандидатура аргентинца, вероятно, исключает возможность ухода Моуринью по ходу сезона. «Шпоры» не отпустят своего наставника до лета, однако договориться с лондонцами манкунианцам будет нелегко. Минувшим летом «Тоттенхэм» уже отказался расстаться с Почеттино, заполучить которого хотел «Реал».
УЕФА оштрафовал ФФУ на € 35 тыс. за поведение фанатов на матче Чехия — Украина
Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение оштрафовать Федерацию футбола Украины и Футбольную ассоциацию Чехии по итогам расследования матча первого тура Лиги наций между чешской и украинской сборными (1:2), который состоялся 6 сентября в Угерске-Градисте, сообщает пресс-служба организации.
Футбольная ассоциация Чехии будет вынуждена выплатить УЕФА € 13 тыс. за задержку начала игры, отсутствие необходимого количества стюардов и блокирование лестничных проходов.
ФФУ была оштрафована на € 35 тыс. за поведение болельщиков, которые использовали пиротехнику, бросали предметы, выбегали на поле, нанесли урон стадиону, а также участвовали в беспорядках.
Отмечается, что украинская сторона в течение 30 дней должна связаться с чешскими коллегами, чтобы обсудить возмещение ущерба, который нанесли фанаты её сборной во время игры.
Кутепов приступил к беговой работе, Роша выбыл на 7-10 дней
«Спартак» продолжает подготовку к матчу 9-го тура Премьер-Лиги с «Ростовом». В пятницу день начался для красно-белых с индивидуальной работы в зале, затем состоялось теоретическое занятие, а после этого команда вышла на поле.
В тренировке не принимал участия защитник Марко Петкович, получивший травму в начале матча Кубка России с «Черноморцем». У серба диагностирована контузия хрящей левого коленного сустава. При этом связки колена целы. Сроки выздоровления Петковича будут уточнены позже. Форвард Педро Роша выбыл на срок от 7 до 10 дней из-за микротравмы мышц передней группы левого бедра.
Хавбек Михаил Игнатов, не летавший в Новороссийск по причине лёгкого недомогания, работает в общей группе. В тренировке приняли участие защитники Илья Гапонов, Артём Мамин и Павел Маслов, а также нападающий Сильванус Нимели.
Защитник Илья Кутепов приступил к индивидуальным занятиям в зале и беговой работе на поле. Как отметил руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов, выздоровление идёт хорошими темпами и без осложнений.
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» поборются с «Ювентусом» за Рэмси
Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмси, вероятно, покинет клуб следующим летом на правах свободного агента.
Как уже сообщалось ранее, валлийский футболист не смог договориться с «канонирами» о продлении контракта, рассчитанного до лета 2019 года. Уже в январе Рэмси сможет подписать со своим новым клубом предварительное соглашение, после чего присоединится к нему в июле на постоянной основе. Главным претендентом на хавбека, по данным СМИ, является туринский «Ювентус».
Однако, по информации Daily Mail, внимание на Рэмси также обратили сразу два конкурента «Арсенала» за попадание в зону еврокубков в английской Премьер-лиге. Видеть игрока в своих рядах хотят «Челси» и «Манчестер Юнайтед». При этом «канониры» хотели бы выручить за Рэмси хоть какую-то сумму и готовы продать его в январе. Сам футболист намерен покинуть клуб летом по истечении контракта.