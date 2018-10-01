Очень хочется, чтобы Чалов забил «Реалу». Черчесов зря его игнорирует

Ситуация, при которой лучший бомбардир чемпионата России и нападающий, отлично проводящий календарный год, не вызывается в сборную, удивительна. Ещё удивительнее та категоричность, с которой Станислав Черчесов отсекает Фёдора Чалова. За пару недель до чемпионата мира казалось, что Чалов вполне способен заскочить в финальный ростер, а к сентябрю стало очевидно, что форвард ЦСКА обязан быть в сборной. Дело даже не в количестве забитых мячей, а в той лёгкости, с которой они даются Чалову.

Мнение многих о том, что Чалов чаще забивает простые мячи в тех ситуациях, где забить смог бы каждый, распространено, но ошибочно. За этой кажущейся простотой стоит большая работа Виктора Гончаренко над психологией и менталитетом футболиста. У Фёдора было заметно умение находить свободные зоны и пользоваться ими. Именно поэтому тренер ЦСКА после неудачных матчей Чалова всегда обращал внимание на то, как футболист открывается, — он лучше других видел его потенциал в этом.

Чалов установил рекорд, а ЦСКА — уже третий! К матчу с «Реалом» «армейцы» подходят в великолепном настроении. Хотя в игре им нужно прибавлять.

Второй челлендж Гончаренко — работа с Чаловым над концентрацией перед чужими воротами. Вот что тренер говорил об этом год ещё год назад: «Одни нападающие, выходя на ударную позицию, видят большого вратаря и маленькие ворота. Другие – маленького вратаря и большие ворота. Наша задача — чтобы Чалов видел маленького вратаря и большие ворота». За год Чалов добился в ментальной устойчивости пугающего прогресса; чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, как он реагирует на промахи. Вместо мальчишеского смятения теперь на его лице холодное осознание того, что в следующем таком моменте он разорвет сетку.

Именно сумев добавить в этих двух компонентах, Чалов сумел выйти на новый уровень. Теперь не он ищет голы, а голы ищут его — это качество настоящего бомбардира. Перестройку ЦСКА Фёдор пережил легко. Он одинаково хорошо адаптируется и к игре в одного чистого форварда, и к действиям в паре. Он готов как действовать далеко в чужой штрафной (как в дерби со «Спартаком»), так и глубоко в поле, в подыгрыше (как в Уфе и Оренбурге). Он прибавил в ситуациях, когда ЦСКА теряет мяч, помогая партнерам откатиться назад.

Однажды Чалов забил «Спартаку» пять. Один из голов – настоящий шедевр Это случилось ровно три года назад.

И при всей этой универсальности Станислав Черчесов напрямую заявляет, что пока не видит Чалова игроком сборной.



Единственное объяснение, которое может показаться логичным: тренер таким образом пытается раззадорить форварда. В конце концов, и Хиддинк называл Романа Павлюченко спящим гигантом — почему Черчесов не может позволить себе такого рода mind games? Разница здесь лишь в том, что Павлюченко на тот момент действительно нуждался в хорошем пинке, а Чалова не нужно дополнительно мотивировать. Он и так хорош, он и так забивает. Единственная логичная версия разрушается здесь.

Черчесову не привыкать конфликтовать с нападающими — тому же Дзюбе пришлось пройти полный путь от непонимания и недомолвок до капитанской повязки в сборной. С Чаловым, однако, случай иной: мы пока не слышали о том, что у него тяжелый характер, а потому противостояние может не стать хорошей затеей. Тренер открыто мотивирует игрока что-то ему доказывать, а игрок и так доказывает — откуда здесь взяться конфликту? Понятно, что после ЧМ у Черчесова бессрочный кредит на психологические эксперименты и аргумент «я так вижу», но будет обидно, если заложником станет в кои-то веки прорезавшийся в России молодой бомбардир.



Поэтому чтобы не терять уверенности в себе и повести в счете в негласном противостоянии с Черчесовым еще до матчей сборной, Чалову надо забить «Реалу». И очень хочется, чтобы это произошло. В конце концов, ворота Мадрида тоже большие, а стоит в них маленький вратарь.