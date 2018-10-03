В России футболиста поймали на допинге. Он признал вину

Что бы мы обсуждали по окончании вчерашнего дня, если бы в нём не было матчей Лиги чемпионов. Об этом читайте в нашем дайджесте новостей.

Чех выбыл из строя на несколько недель



Вратарь «Арсенала» Петр Чех выбыл из строя на три-четыре недели из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает официальный сайт клуба.



Голкипер получил эту травму в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда» (2:0) и был заменён в перерыве. В ближайшее время он будет проходить курс восстановления. Таким образом, Чех точно пропустит матчи «канониров» с «Карабахом» и «Спортингом» в Лиге Европы, а также «Фулхэмом» и «Лестером» в чемпионате Англии.



В этом сезоне 36-летний Чех провёл за «Арсенал» семь матчей во всех турнирах и пропустил девять голов.



Кроме того в лазарете лондонского клуба находятся защитники Лоран Косельни и Константинос Мавропанос, а также полузащитник Эйнсли Мэйтленд-Найлс.

Сын Маркизио приступил к тренировкам в академии «Зенита»



Сын итальянского полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио, Давиде, провёл первую тренировку в академии сине-бело-голубых, сообщает официальный «твиттер» клуба.



Девятилетний Давиде 2 октября впервые занимался в клубной академии.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Зенита».

Напомним, 32-летний Маркизио перешёл в «Зенит» в начале сентября в статусе свободного агента. Футболист подписал с российским клубом контракт до 30 июня 2020 года. Ранее он на протяжении 12 лет выступал за «Ювентус», в составе которого стал многократным чемпионом Италии. Также на его счету 55 матчей и пять голов за сборную Италии.



В нынешнем сезоне итальянский хавбек провёл за «Зенит» пять матчей и стал автором одного забитого гола.

Чорлука и Денисов тренируются в общей группе «Локомотива»



2 октября, «Локомотив» провёл тренировку в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке», передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



В общей группе команды занимались полузащитник клуба Игорь Денисов и защитник «железнодорожников» Ведран Чорлука. Хавбек «Локомотива» Джефферсон Фарфан не присутствовал на тренировке московской команды, так как продолжает восстанавливаться после травмы. Напомним, перуанский игрок получил растяжение после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (0:3).



Матч «Локомотив» – «Шальке» состоится завтра, 3 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 по московскому времени.

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«Зенит», «Локомотив» и «МЮ» поборются за экс-защитника «Краснодара»



«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к бывшему защитнику «Краснодара» Андреасу Гранквисту, который сейчас выступает за «Хельсингборг», сообщает FotbollDirekt.



По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Также Гранквист входит в сферу интересов российских клубов «Зенит» и «Локомотив».



В этом сезоне 33-летний Гранквист провёл 10 матчей за «Хельсингборг», выступающий во втором шведском дивизионе, и забил один гол.



Напомним, ранее Гранквист на протяжении пяти лет выступал за «Краснодар», провёл 134 матча в чемпионате России и стал автором трёх голов. Минувшим летом он покинул «Краснодар» и вернулся на родину.

Пять футболистов основы «Тоттенхэма» из-за травм не сыграют с «Барселоной»



«Тоттенхэм Хотспур» столкнулся с серьёзными кадровыми проблемами в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной», сообщает пресс-служба лондонского клуба в «Твиттере».

Травмы разной степени тяжести получили сразу пять футболитов основного состава «шпор». Среди них полузащитники Деле Алли (задняя поверхность бедра), Кристиан Эриксен (проблемы с животом) и Мусса Дембеле (повреждение бедра), а также защитники Ян Вертонген (задняя поверхность бедра) и Серж Орье (повреждение бедра). Все пять игроков не вернутся в строй раньше окончания перерыва на международные матчи. Таким образом, они также не смогут помочь команде в домашней игре с «Кардифф Сити» в восьмом туре английской Премьер-лиги, которая состоится 6 октября.



Матч «Тоттенхэм» – «Барселона» пройдёт завтра, 3 октября, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Источник: 39-летний защитник «Пскова-747» Ершов был пойман на допинге



Защитник команды «Псков-747» Иван Ершов был пойман на допинге, утверждает телеграм-канал «Мутко против».



По информации источника, в крови 39-летнего футболиста были обнаружены такие запрещённые вещества, как триметазидин и мельдоний. Ершов уже признал свою вину.



Ершов начал свою карьеру в 1997 году в «Днепре-2», после чего успел поиграть во многих клубах, среди которых «Металлург» (Комсомольское), «Спартак-Чукотка», «Псков», «Черноморец», «Лада», «Волгарь» и липецкий «Металлург». Любителям Российской Премьер-Лиги защитник известен по выступлениям за тульский «Арсенал» в период с 2012 по 2017 год. В 2014 году, после выхода «оружейников» в РПЛ, отметился первым голом клуба в рамках чемпионата России в истории.

В Турции сообщили об интересе к Кокорину со стороны «Бешикташа»



Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге, сообщает Yenicaggazetesi.com.



По данным источника, в приобретении российского футболиста заинтересован «Бешикташ». Главный тренер команды Шенол Гюнеш уже ознакомился с игровым стилем форварда и одобрил его трансфер. В лице Кокорина турецкий клуб видит хорошую замену Дженку Тосуну, который зимой перешёл в ливерпульский «Эвертон». При этом уточняется, что игрок «Зенита» не единственный кандидат на усиление атаки «Бешикташа».



В нынешнем сезоне Кокорин, недавно восстановившийся после травмы крестообразных связок колена, успел принять участие только в двух матчах, в которых не отметился результативными действиями.

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