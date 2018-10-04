«Милан» планирует вернуть Ибрагимовича. Тот уверен, что справится

УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА после матча с «Реалом» в Лиге чемпионов



УЕФА на своём официальном сайте объявил об открытии дела в отношении ЦСКА по итогам матча с мадридским «Реалом» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, который состоялся накануне, 2 октября, в Москве и завершился победой «армейцев» со счётом 1:0.



Московский клуб обвиняется в одном нарушении – блокировке лестничных проёмов. Дисциплинарный УЕФА вынесет вердикт по итогам рассмотрения дела 18 октября.



Поединок ЦСКА с «Реалом» состоялся на стадионе «Лужники». Матч посетили 71 811 зрителей. Московский клуб после игры поблагодарил болельщиков за поддержку.



ЦСКА после двух туров группового этапа Лиги чемпионов занимает первое место в квартете с четырьмя очками в активе, опережая «Реал» и «Рому» на одно очко.

Люди больше часа шли до метро из «Лужников». ЧМ нас ничему не научил И снова всё по-прежнему.

В УЕФА подтвердили, что Акинфеев пропустит только один матч в Лиге чемпионов



Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев пропустит только один матч в Лиге чемпионов из-за дисквалификации, сообщили «Чемпионату» в УЕФА.



Напомним, российский вратарь получил две жёлтые карточки в компенсированное время матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», после чего был вынужден покинуть поле. Встреча команд завершилась минимальной победой ЦСКА со счётом 1:0.



Таким образом, Акинфеев не сможет помочь столичному клубу только в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой», который состоится 23 октября на стадионе «Олимпико» в Риме.

Акинфеев получил две жёлтые за несколько секунд. Справедливо? ЦСКА сыграет в Риме без основного голкипера и капитана.

Божович сменит Тихонова на посту главного тренера «Крыльев Советов»



По информации «Чемпионата», черногорский специалист Миодраг Божович сменит Андрея Тихонова на посту главного тренера «Крыльев Советов». Скорее всего, это произойдёт после домашней игры самарцев с московским «Динамо», которая пройдёт в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги 6 октября.



Тихонов возглавил «Крылья Советов» в июне 2017 года и вывел команду из Футбольной национальной лиги в РПЛ. После девяти туров нынешнего сезона Премьер-Лиги самарская команда располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, имея в активе семь очков. «Крылья Советов» потерпели поражения в трёх последних матчах турнира.



Последним клубом в карьере Божовича был тульский «Арсенал», который он покинул по итогам прошлого сезона. 50-летний специалист также известен в России по работе в «Амкаре», «Москве», «Динамо», «Ростове» и «Локомотиве».

«Милан» рассматривает возвращение Ибрагимовича



Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может вернуться в европейский футбол, сообщает Corriere della sera.



По данным издания, приглашение шведского футболиста рассматривает «Милан», за который он выступал с 2010 по 2012 год. Главный тренер команды Дженнаро Гаттузо хочет усилить атаку опытным и уверенным в себе игроком, который сможет помочь россонери в решающих стадиях сезона. Руководство «Милана» поставило перед итальянцем цель пробиться в Лигу чемпионов и как можно дальше пройти в Лиге Европы, и для этого ему необходимо укрепить нападение.



Сам Ибрагимович уверен, что, несмотря на 37-летний возраст, способен играть на высоком уровне в течение ближайших двух лет. Форвард хочет завершить карьеру в родном «Мальмё», однако не горит желанием возвращаться в Швецию прямо сейчас. Семья футболиста положительно относится к переезду в Милан. Контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» рассчитан до декабря 2019 года. «Милан» может осуществить трансфер в зимнее окно. В таком случае с игроком будет заключён контракт до окончания нынешнего сезона.

Определены хозяева поля в 1/8 финала Кубка России



Сегодня, 3 октября, состоялась жеребьёвка, по итогам которой были определены хозяева поля в 1/8 финала Кубка России сезона-2018/19. Об этом сообщила пресс-служба Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» — «Енисей»

«Рубин» — «Динамо»

«Крылья Советов» — «Краснодар»

«Ростов — «Зенит»

«Спартак» — «Анжи»

«Ахмат» — «Арсенал»

«Урал» — «Нижний Новгород»



Предварительная дата матчей — 30 октября и 1 ноября. Финальная встреча соревнований запланирована на 15 мая. Решающий матч пройдёт в Москве на стадионе «Лужники».



Заключительный матч 1/16 Кубка России между «Тюменью» и ЦСКА пройдет 10 октября. В случае победы «армейцев» будет проведена дополнительная жеребьевка. Если в 1/8 пройдет клуб из Тюмени, он сыграет на выезде с «Оренбургом».

МВД рассмотрит запрос о давке после матча ЦСКА – «Реал» в течение семи дней



Пресс-служба ГУ МВД по городу Москве сообщила, что ответ на запрос «Чемпионата» о давке болельщиков после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» (1:0) будет дан не раньше чем через семь дней после обращения к соответствующей службе.



«Запросы рассматриваются в течение семи дней. Первый день он идёт на рассмотрение руководству, после этого принимаются какие-либо решения. Комментарии от МВД выкладываются на нашем сайте, если там данной информации нет, то только по существу запроса», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по городу Москве корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.



После матча ЦСКА – «Реал» болельщики, которых на стадион пришло более 70 тыс., больше часа не могли попасть в метро.

Белоруков дисквалифицирован на два матча РПЛ



На сегодняшнем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета было принято решение дисквалифицировать защитника «Анжи» Дмитрия Белорукова. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.



«Игрок „Анжи“ был удалён за удар соперника прямой ногой шипами, он нанёс Дзюбе удар в бедро и в область чуть ниже колена. Травмы не было. Приглашали Белорукова, он не явился на заседание КДК, и по Скайпу тоже не принял участия, не предоставил объяснения по поступку. Был только клубный юрист.



Спрашивали, почему он не приехал, уважительной причины нет. Белоруков дисквалифицирован на два матча чемпионата России по футболу и за отказ сотрудничества оштрафован на 30 тыс. рублей по ст. 59», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Полина Найдёнова.

Бонус. Лига чемпионов

«Локо» проиграл в Лиге чемпионов аутсайдеру. И теперь сам им оказался Вряд ли болельщики ждали этого 14 лет.