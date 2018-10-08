Мбаппе уничтожил «Лион». Забил 4 гола и заработал пенальти

У «Лиона», конечно, проблемы, но не до такой же степени. Команда Брюно Женезио зрелищно переиграла «Марсель», своего главного конкурента за второе место после самоустранения «Монако». Да, нестабильность осталась, но на «ПСЖ» у «Лиона» и в прошлом сезоне была бешеная мотивация. Была даже победа над парижанами в Лиге 1, добытая на 94-й минуте.

В общем, в новом сезоне «Лион» обещал возможность хоть какой-то интриги. Хотя бы в очных встречах, если не на дистанции. Но не вышло. «ПСЖ» дал фору в одного игрока (которую тот быстро вернул) и уничтожил соперника.

По первым минутам шансов угадать счёт не было. «Лион» играл дерзко, забрал мяч и провёл несколько качественных подходов к воротам Буффона. Гол Неймара с пенальти выглядел нелогичным: это был первый удар «ПСЖ» в матче, и он случился, когда «Лион» выглядел сильнее. Но Менди неаккуратной скидкой подвёл вратаря. А ещё сильнее, чем гол по гостям ударила вынужденная замена Фекира. Так уже к 10-й минуте «Лион» остался без лучшего игрока и уступал в счёте, хотя играл лучше.

Шанс всё исправить появился на 35-й минуте, когда арбитр Антони Готье посовещался с видео ассистентом и заменил жёлтую карточку Кимпембе за грубый фол на прямую красную. Томас Тухель отреагировал мгновенной заменой Кавани на Керера. Численное большинство – это шанс, и «Лион» даже был близок к тому, чтобы им воспользоваться, но спас Силва: он смахнул мяч после навеса на дальнюю штангу, где его уже был готов вносить в пустые ворота Корне. А потом гостей подвёл Тусар. Уже имея жёлтую, он зачем-то грубо сфолил в центре поля на Мбаппе. На этом закончился первый тайм: 10 на 10, нелогичный гол «ПСЖ» и моменты «Лиона».

На второй тайм Тухель выпустил другую команду. Заряженную и целеустремлённую. Точность игроков «ПСЖ» была клинической: они нанесли семь ударов в створ и забили четырьмя из них. И ведь ещё были штанги.

Начался тайм с того, что Мбаппе выскочил на вратаря, но не смог его переиграть. Через 10 минут тот же Мбаппе бил с родной позиции с правого края штрафной в дальний угол – мяч задел штангу и прошёл мимо. Через три минуты Мбаппе снова выскочил один на один, и снова выручил Лопеш. После часа игры Мбаппе выглядел чуть ли не неудачником. Чтобы всё изменить ему хватило ещё 14 минут.

62-я минута: после серии финтов Неймара мяч отлетает к Мбаппе, который остался один на любимом месте на правом краю штрафной. Почему один – риторический вопрос. Мбаппе вкатил в ближний угол: мяч залетел в сетку от двух штанг. 66-я минута: после прорыва Маркиньоса (пас ему отдал Неймар) Мбаппе с полуметра замкнул прострел вдоль ворот. 69-я минута. Неймар протащил мяч по левому флангу и расчётливым пасом вывел Мбаппе один на один. С третьей попытки Килиан справился с этой ситуацией. 74-я минута: Неймар и Мёнье разрывают защиту, мяч отскакивает к Мбаппе, который совершенно один на линии штрафной (ну, вы поняли, это типичная ситуация. Зачем держать этого парня? Ну и что, что он уже три гола забил) и… нет, не пробил. Отдал на Неймара, и тот пробил. Только у судьбы явно были на Мбаппе какие-то шутливые планы на вечер: после абсолютного невезению, ему стало сказочно везти. Удар Неймара был заблокирован и мяч опять отлетел к Мбаппе. Невероятно. На этот раз Килиан пробил сам. Всё. Дальше команды доигрывали, арбитр даже не стал ничего добавлять ко второму тайму.

Видеообзор матча можно посмотреть по ссылке.

Четыре гола за 14 минут. В течение этих 14 минут мы узнали некоторые вещи (а некоторые вспомнили. Например: Неймару нельзя давать играть между линиями. Он прекрасно умеет превращать обычные ситуации в потенциально голевые. Лучший пример – идеальный предголевой пас на Маркиньоса. Ещё: Мбаппе нельзя оставлять на углу штрафной. Удивительно, речь об одном из самых резких игроков мира, а держат его только в штрафной. За пределами штрафной – делай, что хочешь. Он хотел забивать.

И главное, что мы узнали – хотя, скорее, лишний раз вспомнили. «ПСЖ» не хватает соперников. Во внутреннем чемпионате у «ПСЖ» с натяжкой можно выделить три топ-матча. С «Монако», «Лионом» и «Марселем». Так вот, с «Монако» играли за Суперкубок – 4:0. С «Лионом» — 5:0. С «Марселем» матч через три недели. Нет у парижан соперников.