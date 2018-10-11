Кокорина и Мамаева арестовали на два месяца. Что это значит

Главный факт вечера

Александр Кокорин, его брат Кирилл и Павел Мамаев арестованы на два месяца. Суд определил, что всё это время они должны находиться в СИЗО. Отметим, что суд определил максимально возможный срок содержания под стражей, учитывая статью обвинения.



По истечении этого срока состоится судебное заседание, где будет установлена виновность лиц и мера наказания.

В течение трёх дней Кокорины и Мамаев могут подать апелляцию на решение об аресте в СИЗО. Тогда ещё в течение трёх дней должно состояться рассмотрение апелляции. Таким образом, в ближайшие шесть дней можно ждать других новостей о ситуации футболистов «Зенита» и «Краснодара».

Кокорин и Мамаев проведут 2 месяца в СИЗО «Бутырка». LIVE Все подробности «дела Кокорина и Мамаева» — в нашей трансляции.

СИЗО

Если апелляцию на решение суда об аресте не удовлетворят, то до 8 декабря 2018 года оба Кокориных и Мамаев будут находиться под стражей в СИЗО №2 – «Бутырке». С 4 июля в России действует закон, согласно которому 1 день, проведённый в СИЗО, равен 1,5 дня в колонии. Это может сыграть важную роль в декабре, когда суд будет выносить приговор.



Также закон не запрещает наличия в СИЗО телевизора.

Контракты

Кстати, о контрактах. Павел Мамаев, выступая в суде, отдельно уточнил, что в случае ареста «Краснодар» расторгнет с ним контракт. Клуб уже давал официальное заявление до суда, в котором указывал на готовность разорвать трудовые отношения с футболистом. Учитывая арест, есть все основания для расторжения контракта.

Аналогичная ситуация у «Зенита» и Александра Кокорина. Но клуб из Санкт-Петербурга не давал никаких новых комментариев на эту тему. Судя по всему, там готовы ждать окончательное решение суда и только потом предпринимать какие-то шаги.

Оправдание

Как минимум Игорь Бушманов, адвокат Мамаева, уверен, что дело может закончиться до суда примирением сторон. «Надеюсь, стороны найдут возможности для примирения. Сегодня была запланирована очная ставка, но, не по нашей вине, она была отменена. Там мы бы имели возможность принести извинения и сделать заявление в отношении потерпевшего, действия в отношении которого он признаёт и готов нести ответственность, несмотря на то что, исходя из материалов дела, они были спровоцированы самим потерпевшим», – говорит Бушманов.