«Победа Франции навредила мне сильнее, чем травма». Он обиделся на весь мир

3 мая Лоран Косельни, как обычно, вывел «Арсенал» на поле с капитанской повязкой. На восьмой минуте матча он заметил, что Диего Коста стал смещаться на фланг. Это могло быть опасно: Антуан Гризманн получил мяч в центральном круге и разворачивался, теоретически он мог отдать разрезающий пас низом на правый фланг и даже вывести Косту один на один. Поэтому Косельни бросился наперерез Косте. И подвернул ногу. Он неловко поставил стопу, перенося вес тела. В ту же секунду стало ясно, что случилось что-то серьёзное: Диего Коста замахал рукой, подзывая арбитра, хотя это стоило «Атлетико» перспективной атаки. Пока арбитр подходил, Лоран бил кулаком землю, потом он заплакал. До чемпионата мира оставалось полтора месяца, но он уже понял, что на турнир не попадёт.

Так и вышло. Ахиллово сухожилие беспокоит француза всю карьеру, годом ранее он говорил, что каждое утро начинает со специальных упражнений, чтобы правая нога нормально переносила нагрузки. Но голеностоп оставался для него зоной повышенного риска. Травма, полученная на ровном месте, без столкновения, оказалась серьёзной: разрыв связок. Потребовалась операция. До конца июня Лоран ходил на костылях, а к занятиям в общей группе не приступил до сих пор.

Тогда, в мае, он принял травму мужественно. И даже написал письмо в поддержку сборной. «Самое главное – единство. Каждый лишний метр, который вы пробежите, каждая лишняя стычка: вы должны сражаться друг за друга. За вас болеет вся страна, пусть это наполнит вас гордостью и уверенностью. Я буду лежать на диване и смотреть чемпионат мира по телевизору. Но я буду болеть за вас больше всех». Тренер сборной Дидье Дешам распечатал это письмо и заставил всех игроков собраться вместе и прочитать его.

Дешам действительно сделал сборную единой. Это была команда, в которой Поль Погба не забывал вернуться в оборону, а центральный нападающий Оливье Жиру не забил ни одного гола, но всё равно был незаменим. Такие ценности привели Францию к победе.

Чемпион, который стеснялся делать фото с Кубком мира Н’Голо Канте – хардкор и мимими современного футбола.

Победители не забыли про Косельни: он был на финальном матче, а после него сфотографировался с Кубком мира в раздевалке сборной. Под фото – сотни комментариев с поддержкой.

Это был грустный момент, но казалось, что с учётом обстоятельств все стороны проявили максимум адекватности. А через три месяца ситуация в целом выглядела исчерпанной. Но футболист не считал её исчерпанной. В интервью Canal+ 14 октября Лоран сказал много резких слов в адрес тренера сборной, а также намекнул на неправильное отношение других людей.

«Я отдал сборной всё, что мог. Мне 32 года, я был на двух чемпионатах Европы и на чемпионате мира. С этим покончено. Тренер позвонил мне один раз – в сентябре, на мой день рождения. Больше контактов не было. Меня разочаровали многие, не только тренер. Я чувствовал, как будто мне стреляют в спину. Когда ты в форме, у тебя полно друзей. Когда ты получаешь травму… проходит время, и о тебе забывают. Победа Франции на чемпионате мира психологически ударила по мне сильнее, чем травма. Я желал им успеха, но в то же время иногда хотел, чтобы они проиграли. Это трудно объяснить. Люди скажут: как можно желать своей сборной поражения? Но я действительно это чувствовал».



Какими бы сложными ни были переживания футболиста во время чемпионата мира, возможно, не стоило рассказывать о них всему миру. Он сам признавал, что болельщики не поймут. Они и не поняли. В «твиттере» Косельни, который раньше был полон поддержки, появились комментарии другого типа.

— Желал сборной поражения? Поэтому они чемпионы, а ты нет. Пока.



— Когда ты успел превратиться в такого урода?



— Сборная выигрывает без тебя. Без тебя лучше.

— Напомню, когда Эдер забивал свой гол, он сделал тебя, как ребёнка. Ты считал себя незаменимым, но это не так. Будет урок для твоего маленького эго.



Возможно, Лоран просто не сумел выразить переживания, которые, как он сам признал, были сложными. Но слова про Дешама трудно не понять: футболист прямо говорит, что тренер его игнорировал. Странноватый способ игнорировать, который включает поздравление с днём рождения. Но если верить Дешаму, то поводов чувствовать себя брошенным у Лорана ещё меньше.



Потому что Косельни не поняли не только болельщики: Дидье тоже не понял. «Речь идёт об игроке, который получил серьёзный удар: чемпионат мира был вершиной карьеры, а он его пропустил. Это огромное разочарование, такое всегда оставляет ощущение незавершённости. Но его слова удивили меня и весь мой штаб. Все отправляли Лорану сообщения со словами поддержки, когда он получил травму. Я позвонил ему, мы даже обсудили, к какому хирургу ему лучше обратиться. Я пригласил его присоединиться к нам на время подготовки к чемпионату мира. Я убедился, что он будет присутствовать на финале, потому что думал, что это важный момент для него, хотя, и тяжёлый. В сентябре я поздравил его с днём рождения. Вчера мы коротко пообщались по телефону. Это правда: я не общался с ними последний месяц. Я мог сделать больше. Моё мнение о Лоло не изменилось: это человек с правильными ценностями».

Самый скучный тренер в мире: приходит и выигрывает трофеи Дешаму — 50 лет. Идеальный момент, чтобы напомнить про его главную особенность.

Образец адекватности. Хотя Дешам был им всегда. А Косельни, может, и сказал лишнего на эмоциях, но как минимум в одном он прав. Пропущенный чемпионат мира действительно стал для него психологической травмой. Иначе он бы не обижался на всех через три месяца после финала.