Кокорин бил стулом, а Видаль — бутылкой. Чилиец заплатит € 800 тысяч

В драке принимал участие брат игрока «Барселоны». Это и другие футбольные события — в дайджесте новостей среды.

Видаль оштрафован на € 800 тыс. за драку в ночном клубе

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль оштрафован на € 800 тыс. за драку в ночном клубе, сообщает TZ.



Напомним, в 2017 году Видаль, тогда ещё выступавший за «Баварию», стал участником драки в одном из ночных клубов Мюнхена. Тогда потерпевший получил травму в результате удара бутылкой по голове.

17 октября состоялось заседание суда по данному делу. Видаль не смог предстать перед судом, поскольку находится в расположении сборной Чили в Мексике.



Приговор Видалю был вынесен заочно. Согласно решению суда, чилийский футболист обязан выплатить € 800 тыс. в течение следующих 80 дней. Также суд вынес приговор брату чилийца, Сандрино, также принимавшему участие в драке. Он обязан выплатить € 18 тыс. в течение 120 дней.

В Иране вновь запретят женщинам посещать футбольные матчи

Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери высказался против присутствия женщин на футбольных матчах.



16 октября на стадионе «Азади» в Тегеране состоялась товарищеская встреча между национальными сборными Ирана и Боливии (2:1). Данный матч посетили около 100 иранских болельщиц.

«Я выступаю против присутствия женщин на стадионах. Мы — мусульманское государство. Когда женщина идёт на стадион и видит там полуобнажённых мужчин в спортивной форме, это непременно приведёт её к греху. Если женщины вновь появятся на стадионах, я прикажу Тегеранскому прокурору действовать», — приводит слова Монтазери Besoccer.



Запрет на посещение матчей для женщин действовал в Иране с 1979 года. Минувшим летом президент Ирана Хасан Роухани официально разрешил иранским болельщицам посещать футбольные стадионы.

Матч 1/8 финала Кубка России «Рубин» — «Динамо» перенесён на 25 октября

Матч 1/8 финала Кубка России казанского «Рубина» с московским «Динамо» перенесён на 25 октября. Изначально планировалось, что встреча команд состоится 31 октября или 1 ноября, как и другие матчи 1/8 финала турнира.



«Сегодня Российский футбольный союз уведомил „Динамо“, что матч 1/8 финала Кубка России „Рубин“ — «Динамо» состоится в четверг, 25 октября, на стадионе «Казань Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо» в «Твиттере».



Напомним, в 1/16 финала Кубка России казанский «Рубин» на выезде обыграл подмосковные «Химки» со счётом 1:0, а московское «Динамо» в гостях переиграло «Торпедо» (1:0).

Драки, ОМОН и мат. «Торпедо» и «Динамо» на вечер вернули всех в прошлое Дерби, про которое многие успели забыть.

Бушманов собирается покинуть пост старшего тренера молодёжной сборной России

Как стало известно «Чемпионату», старший тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов собирается покинуть пост.



Напомним, молодёжная сборная России заняла третье место в седьмой отборочной группе чемпионата Европы—2019 U21 и не смогла квалифицироваться в финальную часть континентального первенства. Подопечные Евгения Бушманова набрали 19 очков в 10 матчах, уступив по этому показателю Австрии (22) и Сербии (26). В своей группе россияне смогли опередить в турнирной таблице Армению (9), Македонию (7) и Гибралтар (3).



Бушманов возглавил молодёжную сборную России в январе 2017 года. 46-летний специалист также известен по работе главным тренером «Химок» (2010) и «Спартака-2» (2013 — 2017).

Чалов забил два, но этого мало. Наша «молодёжка» осталась без чемпионата Европы А заодно это талантливое поколение осталось без Олимпиады.

Бушманов: по-прежнему считаю, что правильно не выпустил Чалова против Сербии Главный тренер молодёжной сборной объяснил, почему команда не попала на чемпионат Европы, и прокомментировал все свои спорные решения.

«Ювентус» готов летом выкупить Хамеса у «Реала» за € 70 млн

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес, в настоящий момент выступающий за «Баварию» на правах аренды, может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает AS.



По информации издания, в услугах колумбийского футболиста заинтересован туринский «Ювентус». Бьянконери хотят выкупить хавбека у «сливочных» летом 2019 года и готовы предложить им € 70 млн за трансфер. Спортивный директор итальянского клуба Фабио Паратичи намерен воспользоваться хорошими отношениями с агентом Жорже Мендешем, представляющим интересы Хамеса, чтобы переманить игрока в команду.

27-летний футболист перешёл в «Баварию» летом 2017 года на правах аренды на два года за € 13 млн. В соглашении между клубами прописана опция выкупа игрока за € 42 млн. Ранее сообщалось, что приобрести Хамеса также хочет лондонский «Арсенал».

Болт отклонил предложение мальтийского клуба

Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Усэйн Болт, недавно начавший футбольную карьеру и в настоящий момент выступающий за австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс», принял решение отклонить предложение мальтийского клуба «Валетта». Об этом рассказал агент ямайского спортсмена Рики Симмс.



«К Усэйну проявляют интерес многие клубы, мы постоянно получаем предложения. Могу подтвердить, что он не хочет продолжать карьеру на Мальте», — приводит слова Симмса ESPN.



Ранее стало известно, что европейский клуб предложил Болту двухлетний контракт. Позже выяснилось, что на ямайца нацелилась «Валетта». В клубе рассчитывали заполучить Болта до матча за Суперкубок Мальты, который состоится 13 декабря.



Болт подписал контракт с «Сентрал Кост Маринерс» в начале августа. Соглашение является бессрочным и не гарантирует ямайцу заключения впоследствии профессионального контракта. Болт дебютировал за клуб в конце августа.

Болт отгрузил двушку за новый клуб. Он реально стал футболистом! Голы — внутри.

«Реал» выступил против проведения матча «Жирона» – «Барселона» в Майами

Мадридский «Реал» направил в Королевскую испанскую федерацию футбола письмо, выразив недовольство возможным проведением матча 21-го тура Примеры «Жирона» – «Барселона» в Майами.



«Реал» не может выразить согласие с тем, чтобы один из матчей чемпионата Испании, участниками которого мы являемся, прошёл на нейтральном поле. Удивительно, что идея принадлежит организации, которая должна выступать в беспристрастном ключе», — приводит слова из письма «Реала» Cadena Ser.



Также в своём обращении «сливочные» выразили удивление методами руководства федерации по привлечению внимания к Примере. В качестве альтернативного способа повышения популярности чемпионата мадридский клуб предложил проводить трансляции некоторых матчей на общедоступных каналах.