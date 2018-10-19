Что братья Кокорины и Мамаев говорили в суде

В ходе очередного заседания суда по делу известных футболистов решался вопрос о возможном изменении меры пресечения. Оба (да и младший брат Кокорина тоже) настаивали на том, чтобы их поместили под домашний арест. Мать Кокорина выразила готовность внести за детей залог в размере 10 млн рублей.



Не пришлось.



«Московский городской суд постановил оставить решение Тверского районного суда без изменений», — подытожила заседание судья.



Чуть ниже слова главных героев процесса — в их прямой речи.

Мамаев и Кокорин останутся «Бутырке» до суда. Теперь уже точно. LIVЕ Новые подробности нашумевшей истории.

«Тверской районный суд избрал для меня слишком суровую меру пресечения. Я уже неоднократно принёс потерпевшим искренние извинения, в том числе повторил их лично во время очных ставок. Я полностью признаю свою вину и раскаиваюсь. Эта ошибка стала для меня уроком на всю жизнь. У меня не было стремления нарушать общественный порядок.

У меня был конфликт именно с этими людьми. Я не опасный преступник, чтобы сидеть за решёткой. В данный момент хочу загладить свою вину. Мне неприятна вся грязь, которая происходит по телевизору и в интернете. Я прошу отпустить меня из изолятора к моей семье, жене и родителям. Я действительно надеюсь на справедливое решение».

Кокорин team. Андрей Малахов сыграл странный матч Но заказчик ошибся – для футболистов всё стало только хуже. Они будут сидеть.

«Я полностью поддерживаю позицию своего адвоката. Не вижу никаких оснований содержать меня под стражей. В кафе я не принимал участия в драке. Об этом свидетельствует очная ставка, на которой Денис Пак признал, что между нами не возникло никаких разногласий. Перед остальными пострадавшими я готов ещё раз публично извиниться, возместить моральный и физический ущерб. Надеюсь на примирение сторон. Также хотел бы извиниться перед своими близкими, коллегами, болельщиками. Считаю, что в данной ситуации я должен находиться рядом с женой и детьми.

Я готов сотрудничать со следствием — в любой момент я готов появиться в следственном управлении. Не вижу никаких оснований утверждать, что я буду препятствовать следствию или захочу покинуть страну. Надеюсь, что суд рассмотрит все документы, которые предоставил мой адвокат. Надеюсь, что будет принято правильное решение».

Кокорин и Мамаев всё же стали «хулиганами». Они заплатят более 20 млн евро? Возможно, футболистам придётся заплатить очень много денег, чтобы не сесть.

Кирилл Кокорин

«Не знаю, что сказать. Я сдал все свои паспорта, мне непонятно, как я могу скрыться от следствия. Могу находиться дома и не причинять никому вреда. Ничего не хочу дополнить».

Взгляд со стороны — Сергей Семак

«Наказание, естественно, будет и должно быть. И со стороны закона, и со стороны клуба. Бесспорно, и это правильно. Надеюсь, оно будет абсолютно адекватно тем поступкам, которые они совершили. Лично мне очень бы хотелось, чтобы ребята продолжили заниматься своим делом и чтобы тот урок, который они получили и уже понесли достаточно серьёзное наказание, стал сигналом: взять веники и что-то подмести внутри себя».

P.S.

Мамаев обращался к суду через видеосвязь и случайно сказал на камеру то, что туда попасть не должно было.



«Не жду, что изменят меру пресечения. Адвокат вчера сказал, что не будут менять. А нас никто не слышит?».



Павла услышали, меру не изменили.