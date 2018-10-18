Возможно, футболистам придётся заплатить очень много денег, чтобы не сесть.

Кокорин и Мамаев всё же стали «хулиганами». Они заплатят более 20 млн евро?

Какое обвинение предъявили Кокорину и Мамаеву?

Главное следственное управление МВД России по Москве предъявило обвинения полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, нападающему «Зенита» Александру Кокорину и его младшему брату Кириллу, а также их другу Александру Протасовицкому в побоях и хулиганстве.

«В рамках расследования резонансного уголовного дела о побоях и хулиганстве следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ «Побои» и ст. 213 УК РФ «Хулиганство» братьям Кокориным, Мамаеву и их четвёртому соучастнику», — рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Бутырка. Кокорину и Мамаеву. От болельщиков Читатели «Чемпионата» пишут письма задержанным футболистам.

Напомним, что 8 октября в ходе двух инцидентов с участием футболистов пострадали московский чиновник Минпромторга Денис Пак, а также Виталий Соловчук – водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Как сообщили «Чемпионату» в адвокатском бюро «А-Про», постановление о привлечении Кокорина в качестве обвиняемого будет обжаловано в ближайшее время.

Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения в хулиганстве и побоях

Защита Кокорина не согласна с квалификацией его действий следствием

Чего хотели избежать Кокорин и Мамаев?

Защита Кокорина и Мамаева стремилась добиться переквалификации дела с «хулиганство» на «побои», ссылаясь на то, что конфликт возник спонтанно – без предварительного сговора. Вторая статья предполагает менее строгое наказание нарушителям закона. Адвокат Татьяна Стукалова, принявшая поручение на защиту нападающего «Зенита», отметила в «Инстаграме»:

«Видеозапись отражает только факт причинения побоев, что влечёт квалификацию только по статье 116 УК РФ, которая не предполагает меры пресечения в виде содержания под стражей. А хулиганство, статья 213 УК РФ, – это действия, грубо нарушающие общественный порядок, в том числе и побои, которые причиняются беспричинно, без всякого повода. Только при такой квалификации человека можно изолировать от общества. В нашем случае, без учёта инициативной перебранки потерпевшего с обвиняемым, которая препятствует обвинению в хулиганстве, и так понятно: «хулиганы» почему-то не приставали к другим гражданам и не трогали их имущество. Поэтому возникают сомнения в законности обвинения по хулиганству».

Адвокат Стукалова: есть сомнения в законности обвинений Кокориных в хулиганстве

Адвокат: действия Кокорина не подпадают под статью «Хулиганство»

Что грозит Кокорину и Мамаеву за хулиганство?

Статья 213 «Хулиганство» гласит:

1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное:

а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;

в) на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования;

— наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырёхсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;

— наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трёх до четырёх лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.

Таким образом, по статье «Хулиганство» при худшем сценарии футболистам грозит тюремный срок (до семи лет) или гигантский штраф (доход за период до четырёх лет). По неофициальной информации, заработок Кокорина за последние четыре года составил в общей сумме не менее 16,6 млн евро, а Мамаева как минимум 8 млн евро.

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