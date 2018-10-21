«Когда на поле есть Адриано и Зе Луиш, навес – это святое»

Тому, что «Спартак» не слишком общителен с прессой после поражений, журналисты давно не удивляются. Пока игроки красно-белых молчаливо проходили мимо корреспондентов, пресс-служба «Арсенала» организовала общение с автором победного гола Резиуаном Мирзовым.

— Как получилось забить мяч?

— Убежали в контратаку, что делали и в первом тайме. Партнёр сыграл на меня, я вышел почти один на один. Попал в дальний угол — забил гол. В первом тайме такие моменты не удавалось выжимать.



— Какой была установка?

— Цепляться и выбегать в контратаки, у соперника были большие зоны сзади, потому что «Спартак» играет в атаку. Так мы забили два мяча. Хорошо, что выиграли и додержали эту игру. Мы убегали на фланги в контратаки.



— Почему «Спартак» слабо провёл второй тайм?

— Во втором тайме, как и в первом, «Спартак» играл в одинаковом темпе. Но в первом тайме у нас не получалось зацепиться за мяч и убегать в контратаку. В перерыве тренер подсказал, и во второй половине матча удавалось это делать.

— Вы не первый раз играете со «Спартаком». Это один из самых слабых «Спартаков» на вашей памяти?

— Не сказал бы. Здесь есть хорошие игроки, которые могут решить момент.



— Вы часто забиваете важные мячи: вспомнить хотя бы победный гол в финале Кубка России. С чем связываете такую результативность?

— Всегда стараюсь играть на атаку и забывать голы. Получается так, что забиваю победные. Полностью отдаюсь и делаю всё.

Каррера: сегодня я провалился Главный тренер «Спартака» признался: он не знает, почему его команда играет так плохо.

Тем временем в микст-зону вышел и игрок «Спартака». Им оказался Роман Ерёменко, впервые вышедший на поле в стартовом составе красно-белых.



— Каррера сказал, что вы не были готовы на весь матч. Как сами себя чувствуете?

— В голове, конечно, готов на все 90 минут. Что касается физической готовности, то решать не мне, но я готовился сыграть весь матч.



– Как виделись голы во втором тайме, что там произошло? Сильно ли переживали со скамейки запасных?

– Когда «Арсенал» сравнял счёт, я был ещё на поле, потом забили уже после замены. Конечно, сильно переживал, хотелось выиграть. После первого тайма не думал, что всё так сложится, но это футбол.



– У «Спартака» очень много ошибок в обороне в последних матчах. Как можете это объяснить?

– Нужно проводить разбор, смотреть, сейчас ничего не могу сказать.



– Показалось, что в начале второго тайма команда забыла выйти из раздевалки. Что было в эпизоде со вторым пропущенным мячом – потеря концентрации?

– Из раздевалки мы вышли, конечно, а гол получился неожиданно. Точно даже не помню как, нужно смотреть повтор.

– Было много вопросов к судьям. Как это выглядело с поля?

– Мне показалось, что в первом тайме мяч попал в руку их игроку, но я не уверен. На поле показалось так.



– Как вообще сейчас у вас взаимодействие с партнёрами? Вливаетесь в коллектив?

– Нет никаких проблем, со всеми хорошо общаюсь. Конечно, для отличного взаимодействия на поле должно пройти время, но потихоньку всё становится лучше и лучше.



– Сегодня в первый раз поучаствовали в забитом голе, как это было?

– Я сделал навес, видел ребят в штрафной. Когда на поле есть Адриано и Зе Луиш, то навес – это святое. Они здорово играют в штрафной, нужно просто подать, там они решат.



– Как атмосфера в раздевалке? Собрались ли поговорить о том, что происходит с командой? Всё-таки три домашних поражения...

– Все, конечно, расстроены, соберёмся и обсудим всё, но на горячую голову ничего не решить.



– Над чем больше всего работаете на тренировках? Сегодня впервые забили с игры в РПЛ, раньше со стандартов было много голов.

– Да всё отрабатываем — и атаку, и оборону, тактику в целом.



– Но восемь пропущенных в трёх матчах...

– Так бывает, что ещё я могу сказать? Работаем.



– Счёт по игре?

– Он на табло. После матча можно сказать многое, но ничего уже не поменяешь.