15 лет чемпионству ЦСКА-2003. Это было первое золото эпохи Гинера

Все могло быть на год раньше

2002 год. 21 ноября. ЦСКА – «Локомотив» – 0:1. Московские «армейцы» проигрывают в «золотом» матче «железнодорожникам» и занимают второе место. Без упоминания этого поражения нельзя говорить о первом чемпионстве ЦСКА, поскольку именно в 2002-м началось становление команды Валерия Газзаева и Евгения Гинера. Тогда в состав вошли совсем ещё молодые братья Березуцкие, Игорь Акинфеев, Ролан Гусев, Дмитрий Кириченко и многие другие. По сути, главный тренер начал строить практически новую команду.

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В 2002 году ЦСКА провёл прекрасный сезон, но в самый ответственный момент ЦСКА дал осечку. Тут можно сказать о некоторой несправедливости. ЦСКА одержал в том сезоне больше побед, чем «Локомотив», у команды была лучше разница забитых и пропущенных мячей. Но по правилам тех лет необходимо было играть «золотой» матч. И там «Локомотив» оказался сильнее, забив быстрый гол в самом начале матча, а потом уйдя в глухую оборону. Помимо титула, игроки ЦСКА потеряли внушительные премиальные — сумма зависела от количества сыгранных ими матчей в ходе сезона. Защитник Андрей Соломатин рассказывал, что у него набегало порядка 200 тысяч долларов.

Валерий Газзаев: «В 2002 году у нас образовалась новая молодая команда, но уже в том сезоне наш обновлённый ЦСКА занял первое место по всем показателям. Почему тогда проиграли золотой матч? «Локомотив» был опытнее, от того и сильнее».

«Нас не догонят»

Осечка в главном матче года не сломила молодую «армейскую» команду, а наоборот — даже раззадорила. В первых же встречах нового сезона под каток подопечных Газзаева попали «Рубин», «Спартак» и «Динамо», а дальше пошло как по накатанной.

Валерий Газзаев: «С первого до последнего тура мы шли первыми. Я сразу увидел — команда мобилизованна. С каждой победой росло мастерство игроков, а вместе с ними рос и я. Никто даже представить себе не может, какой это был труд. Все игроки были молодыми, к каждому нужен был свой подход, каждому нужно было прогрессировать. Вся эта работа проводилась на постоянных и изнурительных тренировках. Я пытался воспитать в футболистах дух победителей».

Вениамин Мандрыкин: «Помню, как Саша Беркетов в первом же туре произнёс фразу: «Нас не догонят». Это был наш девиз на протяжении всего года. Вообще, было тяжело. С 2002 года у нас образовалась совсем новая команда, поэтому были и напряжение, и давление, но все хотели только победы. Ролан Гусев разряжал обстановку — шутил постоянно, прозвища давал. За полчаса или за час до начала тренировки собирались, шутили, смеялись с ним. Недавно он приезжал ко мне… несколько часов хохотали без остановки».

Прозвища у игроков были действительно смешные. Друга Шембераса Гусев называл енотом, мол, похож. Мандрыкина, из-за румяных щёк — снегирем. А про братьев Березуцких Гусев говорил так: «Одна голова нормальная, вторая – дурная». Дурной он называл излишне шебутного брата Васю.

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В целом настроение внутри клуба было по-настоящему заряженным, боевым. В этом плане очень показательна короткая, но содержательная фраза Ролана Гусева: «У нас была дикая уверенность в себе, настоящая злость за поражение от «Локомотива» и железная мотивация доказать, что мы чемпионы!».

Важной составляющей была и дисциплина, которую всеми силами старался привить Газзаев. За жвачку на тренировке игроки раскошеливались на 100 долларов, за ненадетые щитки — на 300. А за красную карточку, которую полузащитник Алан Кусов получил в матче с «Локомотивом» (удаление было вовсе необязательным), он лишился аж 5 тысяч долларов.

На протяжении всего сезона ЦСКА не испытывал особых проблем: редкие поражения и ничьи, минимум травм. Единственный момент, который мог действительно потревожить «армейских» болельщиков в 2003-м, – повреждение Вениамина Мандрыкина, основного вратаря ЦСКА. Ведь команду недавно покинул Руслан Нигматуллин, а на замене остался совсем молодой и неопытный Игорь Акинфеев. Но юный Игорь прекрасно показал себя в первом же матче, вытащив пенальти в Самаре.

Вскоре клуб усилил хорват Ивица Олич, и дела в чемпионате стали еще лучше — хорват начал забивать едва ли не в каждом матче. Возможно, именно его не хватило «армейцам» в квалификационных матчах Лиги чемпионов с македонским «Вардаром». ЦСКА проиграл по сумме двух встреч (1:2 дома и 1:1 в гостях) и лишился шанса сыграть в групповом турнире. А игроки потеряли по 50 тысяч долларов премиальных — именно такую сумму обещало руководство за выход в групповую стадию ЛЧ. Тогда ту неудачу в ЦСКА восприняли очень болезненно. Газзаев после матча даже не кричал — просто молчал, настолько он был раздосадован и опустошен. Зато «армейцы» сосредоточились на чемпионате России.

Вплоть до конца чемпионата красно-синие шли ровно в турнирной таблице, но совсем оторваться от преследователей не получалось. Чтобы окончательно решить все вопросы в сезоне-2003 и не дать «Зениту» обойти себя, ЦСКА необходимо было побеждать «Ротор» в предпоследнем туре. Заочно этот матч должен был стать лёгкой прогулкой, но футболисты были настроены серьёзно.

Дмитрий Кириченко: «Мы считались фаворитами, потому как «Ротор» не был серьёзным соперником в том году, да и шли они неподалёку от зоны вылета. Но на нас было сильное давление, нервы были напряжены. На моей памяти бывали случаи, когда сильнейшая команда проигрывала аутсайдеру… Нам не хотелось такой же участи. Вся команда подошла к этой игре с большой ответственностью и абсолютно уверенно и заслуженно победила».

ЦСКА победил 3:0 — ровно 15 лет назад — и впервые стал чемпионом России по футболу. О том, как это было, лучше всего расскажут сами участники того матча.

Юрис Лайзанс: «Безумная радость была! Обнимались, тренера и президента подбрасывали. Для них это была большая победа, в особенности, из-за прошлогодней неудачи. Да что уж греха таить, за самих себя радовались не меньше. Все выложились на сто процентов, потом и в кровь бились за это чемпионство. А потом… Потом с большим облегчением выдохнули! После каждой победы долго приходится засыпать ночью, потому что адреналин в крови. И в этот раз тоже долго не спали. Отмечали, конечно же».

Валерий Газзаев: «Я получил полное удовлетворение от проделанной работы. Перед глазами стоит ликование игроков, руководства, тренеров — все были в полном восторге! Первое чемпионство всегда самое сладкое и самое приятное. В раздевалке шампанское лилось рекой, все шутили без остановки и радовались».

Ролан Гусев: «Для всех нас это было что-то невероятное! В тот момент я понял, что футболом занимался всё это время не зря, что весь труд не напрасен. Мы, словно дети, бегали, прыгали, кричали, обливались шампанским. Вся раздевалка была липкая! Эмоции просто зашкаливали».

Вениамин Мандрыкин: «Когда в раздевалку пришли журналисты, я сказал: «Всё-всё, ребята, нам надо мыться, приходите в следующем году». Мы посмеялись. Помню, после заключительного матча мы с семьями поехали отмечать чемпионство в ресторан. Пили вино, пиво, шампанское – Газзаев дал добро. Вообще, после побед общение с ним было проще. Не дружеское, конечно. Он ведь тренер. Статус не позволял говорить с ним, как с другом. Но он уже не был таким строгим».

Где они теперь

15 лет позади. Герои того ЦСКА уже не играют за красно-синих. Кроме одного. Тот самый молодой паренёк, Игорь Акинфеев, который в 2003 году стал открытием для «армейцев», по-прежнему защищает цвета своей команды.

Братья Березуцкие совсем недавно закончили свою карьеру, Спартак Гогниев тоже. Артур Тлисов и Сергей Самодин доигрывают в «Кубани» и «Шиннике».

Другие уже работают тренерами: Сергей Семак — главный тренер «Зенита», Ивица Олич помогает главному тренеру сборной Хорватии, Дмитрий Кириченко трудится в штабе «Уфы».

Дмитрий Крамаренко тренирует вратарей в «Нефтчи», Денис Евсиков тренирует в «Строгино», Андрей Соломатин – помощник главного тренера «молодёжки» «Чертаново», Иржи Ярошик помогает главному тренеру «Слована», а Элвир Рахимич работает тренером в ДЮСШ ЦСКА и в сборной Боснии и Герцеговины.

Юрис Лайзанс и Александр Гейнрих сейчас работают селекционерами: первый в «Краснодаре», а второй в «Актобе». Дейвидас Шемберас занимает серьёзную должность президента литовской футбольной А-лиги. Валерий Газзаев на посту заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту.

Игорь Яновский работает в испанской сфере недвижимости. Вениамин Мандрыкин продолжает реабилитацию после аварии 2010 года. Богдан Шершун – закончил карьеру четыре года назад и сейчас играет за сборную ветеранов украинского футбола. Ролан Гусев получил тренерскую степень А, но пока никого не тренирует. Денис Попов – в 2017 году тренировал ПФК «Майкоп», но сейчас тоже без тренерской работы.

Где сейчас игроки ЦСКА, победившие «Арсенал» в 2006-м Почти все ещё играют.

Время идёт, и игрокам остаётся только с улыбкой вспоминать тот прекрасный год и тот чемпионский состав. Кажется, никто из них не против ещё хотя бы раз собраться вместе и поиграть в футбол, как 15 лет назад.

Дмитрий Кириченко: «Хорошая команда у нас была, дружный коллектив. С удовольствием вспоминаю время, проведённое в ЦСКА. Было интересно, были большие задачи, которые мы часто с успехом решали. Но вернуться назад уже нельзя. Периодически пересекаемся с одноклубниками — вот недавно Юру Лайзанса видел, Ролана Гусева тоже. Вспоминаем иногда тот первый чемпионский сезон».

Ролан Гусев: «Я иногда встречаюсь с Иржи Ярошиком, с Ивицей Оличем как-то виделись. Хотелось бы, конечно, всем вместе встретиться, поговорить, посмеяться, вспомнить что-нибудь. Да и матч провести той самой командой было бы здорово».

Валерий Газзаев: «В жизни бывают взлёты и падения, не бывает всё гладко. Но, к счастью, неудач в том сезоне практически не было, были позитивные моменты как на поле, так и в раздевалке. Поэтому мне очень приятно вспоминать те времена…».