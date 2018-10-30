Символическая сборная 12-го тура РПЛ

«Енисей» активно атаковал, без особых препятствий проходил во владения соперника и много бил по воротам – на счету Гилерме 8 отражённых ударов. Правда, большинство из них было нанесено из невыгодных точек, и вратарю было достаточно лишь правильно выбрать позицию на ленточке. При этом свой суперсейв Маринато сумел сделать в самом начале встречи, нейтрализовав выход один на один при счёте 0:0.

Андрей Малых («Оренбург»)

Полностью переиграл фланговую пару «Арсенала» Мирзов — Альварес, был активен в атаке и делал нацеленные кроссы – после навеса Малых был забит первый гол в ворота туляков. Вряд ли можно сказать, что Андрей всегда успевал подчистить свою зону в обороне, но даже так он собрал аномальные 8 отборов и с этим показателем не имеет конкурентов в этом туре РПЛ.

Даже несмотря на удаление в составе соперника в концовке встречи, «Зенит» не без нерва обыграл одного из аутсайдеров чемпионата. «Крылья Советов» даже смогли организовать несколько классных позиционных атак и были близки к голу. Лучше своих партнёров сделать им это помешал Луиш Нету. У португальца 10 выносов мяча из своей штрафной, больше всех в обоих составах, 3 отбора, перехват и блокированный удар. Единственный минус в игре Луиша – неоправданная жёлтая карточка. Но достоинства её перекрывают.

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Замена тура, если не всего первого круга. Да, Сорокин провёл на поле всего три минуты. Да, многие другие защитники этого тура приложили гораздо больше усилий к успехам своих команд, но Егор вышел на поле и одним действием принёс своей команде более чем заслуженную ничью. Может быть, Сорокин никогда больше не забьёт «Спартаку» или другой российской команде, но этот момент он и болельщики «Рубина» будут помнить ещё очень долго.

Защитники «Оренбурга» попали в сборную прежде всего за свои атакующие действия. Сергей правильно прессинговал Хагуша, один раз ему даже чуть не удалось забить после такого включения. Гол от Терехова никуда не ушёл – на его счету первый забитый «Оренбургом» мяч.

Сыграл две очень важные роли в течение матча. Во-первых, нейтрализовал Ильзата Ахметова, на котором в отсутствие Бистровича лежит большинство функций по доводке мяча к воротам соперника. Во-вторых, взял на себя продвижение мяча вперёд и плеймейкинг, когда ЦСКА сел в низкий блок и отказался от прессинга на чужой половине поля. Именно Каборе чаще всего находил открывающихся на флангах игроков «Краснодара».

Гончаренко снова внёс изменения по ходу матча. Теперь ЦСКА из-за них проиграл Замены стоили ЦСКА победы.

Благодаря Коновалову движение «Спартака» вперёд через середину поля было максимально затруднено. Коновалов собрал несколько важных спорных мячей при смене владения, совершил 3 отбора, стал лучшим игроком команды по выносам мяча из своей штрафной, если не брать игроков группы обороны. Ну и не будем забывать мастерскую подачу Игоря в эпизоде с забитым голом – в игре со «Спартаком» команда Бердыева точно не заслуживала поражения.

Был очень полезен в движении без мяча, предлагая себя смещениями в полуфланги и зону перед штрафной. При этом неплохо отрабатывал в обороне, когда вместе с Эдером формировал первую линию прессинга гостей. Показатели результативности Алексея говорят о его игре в атаке лучше слов – у Миранчука победный гол и голевая передача.

За Аленичева страшно. Сёмин его разгромил «Енисей» опять проиграл. Не повлечёт ли это за собой смену главного тренера?

Уже по привычке румынский полузащитник был самым активным игроком своей команды. Эрик был везде и оказался очень полезен в продвижении «Уралом» мяча вперёд. На счету Бикфалви гол с углового, забитый после единоборства с Пауревичем, самым сильным игроком «Уфы» «на втором этаже». К тому же не будем забывать о перекладине после удара Эрика, спасшей «Уфу» от поражения.

Вандерсон (Краснодар)

То, что Вандерсон, присев на скамейку, стал жертвой лимита на легионеров, даже сыграло на руку его команде. С выходом бразильца на поле «Краснодар» прибавил в движении и фланговом давлении. Изначально Вандерсон вышел на левом краю атаки, но чуть позже поменял фланги и стал играть по Кириллу Набабкину. После выигранного у защитника ЦСКА забега Вандерсон организовал первый гол «быков» в матче, а через две минуты принял участие во второй голевой атаке.

Ари («Краснодар»)

Очень командный матч от нападающего «Краснодара». В первом тайме, когда у «быков» плохо получалась позиционная игра, был главным адресатом передач, отрабатывал в единоборствах и давал своим партнёрам шанс зацепиться за подбор. Во второй половине встречи стал больше смещаться во фланги и пользоваться свободным пространством, в итоге сыграв ключевую роль в возвращение своей команды в игру. Когда Ари мотивирован, его мало что может остановить. Защита ЦСКА исключением не стала.

Мало кто выигрывает у Виктора Гончаренко тренерские микроматчи. Мусаеву это удалось. Во-первых, тренер «Краснодара» грамотно подобрал состав, насытив проблемный для ЦСКА левый фланг обороны лучшими игроками своей команды. Во-вторых, приставив Каборе к Ахметову, выключил из игры главного «армейского» организатора атак. В-третьих, своевременно сделал замены и угадал с ними, переломив характер встречи.