А ведь Ари пригодился бы сборной. Он мог бы дополнить Дзюбу

Сразу оговорюсь, что не собираюсь лезть в вопросы микроклимата команды, а также спорить по поводу целесообразности привлечения большого количества натурализованных футболистов, если вдруг решение Черчесова отчасти связано с этим. Наш главный тренер неоднократно давал понять, что вызывает игроков не только по профессиональным, но и личностным характеристикам, прикидывает, кто и как приживётся в коллективе, какой сложится информационный фон вокруг, а также смотрит не только на сегодня, но и в будущее. Здесь Станислав Саламович настоящий царь, его подход принёс успех летом – и глупо в это теперь вмешиваться.

Поговорить хочется исключительно о футбольных моментах. При всем колоссальном прогрессе сборной России за последние полгода у неё есть одна слабая сторона. А именно – позиционный футбол. Наша команда научилась здорово прессинговать, действовать в переходных фазах после отборов и перехватов, разворачивать быстрые атаки, пользоваться слабостями соперника. Она предпочитает владеть ситуацией на поле, а не мячом, поэтому даже против сборных, не превосходящих её в классе, зачастую отказывается от игры первым номером. Примеры – матчи с Саудовской Аравией на чемпионате мира или Турцией в Лиге наций.

«Не хочу возвращаться в «Краснодар». Как изменился Ари за год Самый непредсказуемый бразилец (россиянин) в нашем футболе.

Вскрытие же глубокой и насыщенной обороны без скорости даётся сборной России намного тяжелее, это можно вспомнить хотя бы по первой игре со Швецией, в которой она лишь раз пробила в створ (Кузяев из-за штрафной) и показала очень низкий процент доведения позиционных атак до ударов – 4 из 32, то есть 12,5%. С Турцией (2:0) три дня спустя, кстати, показатель получился ещё ниже – 1 из 23.

Ничего глобально страшного в факте невыстроенной игры первым номером нет, многие команды мира спокойно живут и побеждают без неё. Но всё-таки позиционный футбол – это шаг на пути к гибкости, определённая ступень эволюции, и даже «Атлетико», ставший для всех в мире образцом контратакующего стиля, в половине матчей чемпионата Испании теперь вынужден играть от себя. Получается, кстати, не очень.



Подозреваю, что Станислав Черчесов со своим максимализмом думает не только о результате (тем более теперь, когда груз ответственности спал), но и о качестве и стремлении к идеалу. А вот тут-то придётся ещё раз переосмыслить кадровый подход при определении состава. Тот, что присутствует сейчас, вряд ли предполагает отход от изначальной системы. Тренерский штаб всё так же вызывает большого нападающего (Дзюбу), «резервирует» его (Заболотный), а также приглашает быстрых форвардов фланговых зон и второго темпа (Полоз, Черышев, Ионов, да и Алексей Миранчук). Появление Чалова, вокруг которого нужно создавать благоприятную среду, пока выглядит авансом.

В России появилось новое дерби. Теперь его не смешно так называть В наших провинциях есть футбол, который нестыдно показывать по ТВ (и смотреть).

Ари же, во-первых, по сравнению со всеми перечисленными нападающими (кроме разве что Дзюбы), обладает завидным универсализмом. Он одинаково хорошо умеет играть как в скоростной, так и позиционный футбол. Этот нападающий лучше Полоза, Черышева, Ионова и Чалова умеет цепляться за сложные мячи, а главное – сохранять их. Игра спиной к чужим воротам, работа корпусом и борьба за позицию в статике у него развиты едва ли не сильнее, чем у всех остальных форвардов в чемпионате. Такие навыки очень ценны для позиционного футбола, поэтому Ари так долго востребован в разных больших клубах.



Во-вторых, нельзя забывать и о других сильных сторонах бразильца. Например, по поиску свободных зон, количеству перемещений и качеству открываний его можно сравнить с Чаловым, пусть у Фёдора сейчас всилу юного возраста повыше уровень скоростной и интенсивной работы.

В-третьих, Ари сможет запросто сыграть на разных позициях, и не нужно противопоставлять его Дзюбе, с которым в своё время в «Спартаке» они играли вместе. Краснодарский форвард способен выйти как в оттяжке, так и на фланге. В недавнем матче с ЦСКА он, например, во второй половине второго тайма начал осознанно давить на фланговую зону «армейцев», освобождая пространство в центре для Классона и Игнатьева. И это принесло результат.



В-четвёртых, Ари умеет играть важные матчи. Все абсолютно правы, когда говорят, что бразилец нестабилен и в порядке лишь отрезками, а не на дистанции. Сформулировал бы даже немного иначе: он в порядке тогда, когда ему интересно. Отсюда солидное количество голов ЦСКА (7 в 16 матчах), «Спартаку» (7 в 9 матчах) и в еврокубках (13 в 35). Так вот: сборная России непременно даст ему эмоциональный импульс, который позволит держать высокий уровень. С Дзюбой они в этом плане очень похожи.



Именно по этим причинам, считаю, Ари мог бы очень пригодиться нашей команде. А сумасшедшая статистика форварда в октябре (которая, конечно же, не всегда будет такой) – это всего лишь приятное дополнение.

Статистика нападающих в сезоне-2018/19