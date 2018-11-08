Первый гол Криштиану Роналду за «Ювентус» в еврокубках и другие события Лиги чемпионов – в обзоре матчей дня.

Роналду забил первый гол за «Ювентус» в ЛЧ. Но Моуринью был лучше

Группа E

«Бавария» снова не показала какого-то сногшебательного футбола, но достаточно спокойно разобралась с аутсайдером группы АЕКом, проигравшим все четыре матча.



Ключевой момент – неочевидный пенальти на исходе трети игры. Бывший игрок фарм-клуба ЦСКА Урош Чосич придержал руками при подаче углового Роберта Левандовского. Фол-то, может, и был, да только таких ситуаций в каждом матче наберётся масса, поэтому сложно понять, почему судья решил зафиксировать нарушение именно у Чосича. Впрочем, это был не самый дикий пенальти игрового дня.

Выигрывая, команда Нико Ковача уже не отпускала соперника. Второй гол хозяев опять родился в результате углового. Левандовски оформил дубль, сумев дотянуться ногой до летевшего не на самой удобной высоте мяча.

«Бенфика» имела великолепный шанс вырвать победу в компенсированное время матча в Лиссабоне, сократив отставание от «Аякса» до одного очка. Сэйв голкипера гостей Андре Онаны будет ещё долго сниться в кошмарных снах болельщикам португальской команды. Камерунец вытащил тяжелейший мяч за секунду до того, как прозвучал финальный свисток.

Вообще Онана претендовал на звание антигероя встречи. Именно его ошибка привела к тому, что «орлы» повели в счёте по истечении получаса. Голкипер зачем-то выскочил на перехват при выбросе аута хозяевами, и Жонас поразил пустые ворота.



«Аякс» атаковал, упускал моменты, пока наконец на исходе часа игры умница Хаким Зиеш не выдал феноменальный разрезающий пас. Действовавший на позиции форварда Душан Тадич, находясь под давлением, всё-таки протолкнул мяч в сетку. Голландцам, конечно, повезло, но везёт тому, кто к этому готов.

«Барса» наконец-то почувствовала отсутствие Месси. Обман «Интера» не удался Разгром «Монако» без Головина и другие события Лиги чемпионов – в обзоре матчей дня.

Группа F

«Шахтёр» вряд ли мог рассчитывать на то, что добудет какие-то очки в Манчестере, однако после матча игроки «горняков» чувствовали себя словно жертвы ограбления. Виновник этого – венгерский судья Виктор Кашшаи, назначивший «липовый» пенальти в ворота гостей на 27-й минуте. Смешная ситуация заставляет лишний раз сожалеть о том, что система VAR до сих пор не введена в Лиге чемпионов. Чувствуя за спиной защитника «Шахтёра» Николая Матвиенко, англичанин зацепился носком за землю и упал, показывая, что его ударили по ногам.

Габриэль Жезус ударом с «точки» сделал счёт 2:0. И «горняки» опустили руки. Третий гол в результате красивого слалома забил сам Стерлинг. Интересно, что ему ассистировал экс-полузащитник «Уфы» Александр Зинченко: Хосеп Гвардиола выпустил украинца против команды из Украины. Во втором тайме Габриэл Жезус оформил хет-трик, причём реализовал ещё один пенальти, который был больше похож на настоящий.

Новый потрясающий триллер в исполнении «Лиона» и «Хоффенхайма»! Казалось, что теперь-то всё будет просто. В первом тайме французы забили два гола, реализовав игровое преимущество, а в начале второй половины немцы потеряли удалённого с поля Касима Нуху. Однако команда Юлиана Нагельсмана показала вдесятером невероятную силу воли и грамотную организацию игры. Классный гол Андрея Крамарича, протащившего мяч за счёт силового дриблинга и здорово пробившего по воротам, заставил французов нервничать. «Лион» поплатился за то, что ослабил хватку, загубил свои моменты. На 90+2-й минуте «Хоффенхайм» спасся благодаря хорошей подаче и скидке на дальний угол вратарской, куда прибежал Павел Кадержабек.



У «Лиона» по-прежнему нет поражений, а у «Хоффенхайма» побед, но эта ничья сохраняет немцам шансы обойти французов на финише.

Группа G

«Реал» оживает после увольнения Хулена Лопетеги: действующие победители Лиги чемпионов одержали третью победу в трёх матчах под руководством и.о. главного тренера Сантьяго Солари. Правда, первые минуты матча в Чехии получились тяжёлыми для «сливочных». Оборона гостей, оставшаяся без Рафаэля Варана, Даниэля Карвахаля и Марсело, давала сбои, из-за чего едва не состоялся автогол Начо, срезавшего мяч в перекладину.

После этого мячи в ворота «Виктории» посыпались как из рога изобилия. Первый гол Карим Бензема сделал сам, влетев в штрафную и разобравшись с двумя защитниками. Потом «Реал» дважды забил с угловых. Для одного случая Солари придумал подачу, для другого хитрый розыгрыш – таких деталей как раз недоставало команде при Лопетеги. Разыгравшийся Бензема оформил дубль, а затем ещё и ассистировал Гарету Бэйлу. 4:0 к перерыву – это круто! Во втором тайме «Реал» включил эконом-режим, тем не менее мяч ещё раз побывал в сетке ворот бедняги Алеша Грушки.

Группа H

Ещё один матч с сумасшедшей развязкой. «Ювентус» вроде бы полностью контролировал игру с «Манчестер Юнайтед» и закономерно выигрывал у команды Жозе Моуринью, но всего за три минуты всё перевернулось с ног на голову. Сыграли в том числе удачные замены, сделанные португальским тренером: свежие Хуан Мата и Маруан Феллайни были вовлечены в голы манкунианцев.

Чемпион Италии должен был забивать значительно раньше. Сами Хедира попал в штангу после отличной передачи Криштиану Роналду, а Пауло Дибала сотряс перекладину. Первый гол обладателя «Золотого мяча» за «Ювентус» получился очень красивым: Леонардо Бонуччи вырезал великолепную передачу из глубины, а Криштиану отклеился от Виктора Линделёфа и пробил в касание. Португалец отмечал свой успех – на радостях продемонстрировал миру накаченный пресс. Всего же Роналду нанёс восемь ударов по воротам своей бывшей команды, а вот в створ попал лишь однажды. Ему лучше удавалась роль ассистента.

«Ювентус» до 86-й минуты матча с «МЮ» не пропустил в ЛЧ ни разу, а тут что-то нашло на оборону хозяев. Мата забил со штрафного, заработанного Полем Погба, потрясающим обводящим ударом. Во втором эпизоде голкипера Войцеха Щенсны смутил после навеса прыжок Феллайни. Поляк отбил мяч в Алекса Сандро, который боролся с Погба. Курьёзный автогол привёл к первому поражению «Ювентуса». Моуринью, кстати, не упустил возможности попикироваться с фанатами хозяев после финального свистка.

Денис Черышев не попал в заявку «Валенсии» из-за травмы. По словам врача сборной России Эдуарда Безуглова, в ближайшие два-три дня будут определены сроки лечения и восстановления как Черышева, так и полузащитника «Монако» Александра Головина. Впрочем, с аутсайдером квартета «летучие мыши» справились и без россиянина, одержав первую победу на групповом этапе.



Результат сделали правый полузащитник Карлос Солер и нападающий Санти Мина. Сперва Мина добил мяч, отскочивший от штанги после удара Солера, а затем реализовал его подачу а-ля Кевин Де Брёйне от угла штрафной. В эпизоде с третьим голом Солер всё сделал сам, решив пробить, а не отдавать передачу Мине на пустые ворота. Имел право.