Чем Мурад Мусаев отличается от других тренеров «Краснодара»

В одном из своих первых достаточно объёмных интервью Мурад Мусаев, только что поработавший со сборной России U18 на турнире во Франции, отмечал, что старается отталкиваться от сильных сторон каждого футболиста при постановке игры. В этом заключается его отличие от стереотипа о «Краснодаре», который говорит, что концепт должен быть превыше всего. Своей работой Мусаев доказывает: да, концепт важен, но главной должна оставаться «игра игроков», подстройка команды под лучшие навыки каждого на поле. И важно, что отрыв тренерского от концептуального произошёл именно со специалистом, воспитанным и развившимся как раз в клубной академии.

Именно умение подстраиваться под футболистов делает Мусаева после 25 проведённых официальных матчей лучшим по проценту побед в истории «Краснодара». При этом, если брать поверхностные цифры, то кажется, что команда не могла добавить так уж сильно. Смотрите: на 25-матчевом отрезке при Мусаеве «быки» создают 15,5 ударов по воротам, на аналогичном 25-матчевом отрезке при Игоре Шалимове — 15,6 ударов. Из штрафной при Мусаеве наносится 8,5 ударов, при Шалимове — 8,2. 19,3 ключевых передачи за матч при нынешнем тренере чуть уступают 20,3 ключевых передач за матч, что были при Шалимове. Даже распределение ударов по ситуациям примерно такое же, что было и раньше: 59% — в позиционных атаках, 20,5% — в контратаках, 20,5% — со стандартов (60% — 21% — 19% при Шалимове).

У этого «Краснодара» челюсть не из стекла. Они снова взяли тяжёлую концовку Ещё одна порция комплиментов для Мурада Мусаева.

И всё же результаты у Мусаева сильнее, хотя летом он лишился главного бомбардира команды и ключевого игрока обороны. Происходит это ровно потому что нынешний тренер меньше надеется на концепт и больше — а индивидуальные сильные стороны игроков.



Чтобы объяснить это, нужно пойти несколько дальше в статистике, а затем сопоставить это с конкретным пофамильным примером. Итак, большое существенное отличие Мусаева от предшественника заключается в том, что он, благодаря работе с игроками, лучше доводит мяч до так называемой «зоны 14», квадрата перед штрафной, передачи из которой наиболее опасны. В среднем за матч команда Мусаева делает 4,3 паса из этого квадрата, в то время, как при Шалимове этот показатель составлял 2,9 передачи за матч. Эта разница позволяет наносить больше ударов из штрафной в позиционных атаках: было 4,5, а стало 5,5.

«А Шапи такой один!» Кто этот вундеркинд из «Краснодара»? Он забивает за основу «быков» каждые 50 минут.

Кажется, этот лишний пас из «зоны 14» и лишний удар за игру не могут слишком уж помогать, но вот наглядный пример из матча со «Стандардом». На второй минуте у Вандерсона случился удар из штрафной при выходе один на один, но футболист не попал в створ. Не будь у «Краснодара» лишнего удара из штрафной, Вандерсон не имел бы возможности во второй раз в подобной ситуации пробить точнее, а матч, в котором «быков» устраивала только победа, закончился бы вничью.

Теперь к конкретному примеру. При Мусаеве мы наблюдаем лучшего Юрия Газинского за все годы футболиста в «Краснодаре». Новый главный тренер освободил Газинского от части исключительно оборонительных задач и позволил ему прессинговать глубже на чужой половине. Часть снятых с Газинского оборонительных задач забрали на себя Мартынович и Петров. С Мартыновичем понятно, центральный защитник должен выдвигаться выше, если играющий наде ним центральный полузащитник идёт прессинговать глубже (поэтому не критикуйте капитана «Краснодара» за это — он со своей работой справляется, хотя кажется, что выбрасывается слишком часто).



Интереснее с Петровым: именно после его возвращения в строй Газинскому играть наиболее комфортно. Абсолютный универсал Петров знает, как страховать в опорной зоне, и готов ситуационно сместиться со своей позиции. И в этом тоже «игра игроков», потому что другие правые защитник «Краснодара» так страховать не умеют. Имея Газинского и Петрова в связке на поле, Мусаев получает плюс в атаке, не добавляя минус в обороне. Это первое.

И второе. Умение Газинского отдать хороший созидательный пас было заметно и при предыдущих тренерах «Краснодара», но из-за большего объёма оборонительной работы футболист чаще оказывался ниже на поле, откуда сложнее сделать отрезающую вертикальную передачу. Мусаев дал Газинскому свободу, и игрок отблагодарил тренера: не прошло и половины сезона, а у него уже лучший за пять лет показатель по голевым передачам и перекрытый в три раза раза личный рекорд по xA. Впервые в карьере Газинский находится в десятке по xA в РПЛ (как доказательство его качественной игры: реальных голевых передач он отдал больше, чем у любого из этой десятки), а по xGChain90 (общему количеству xG, созданных в атаках при участии игрока) выше него в лиге только шестеро.



Так Газинский раскрыл в себе свои сильные качества. Так работает тренер Мурад Мусаев, которому сегодня исполняется всего лишь 35. Уже хорошо, но лучшее у него точно впереди.