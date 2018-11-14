«Федун: отдохнул не очень, в первый день сгорел. Спасибо за заботу, пацаны!»

«Реал» рассматривает приобретение хавбека «Вильярреала» Педрасы
mr._bocha:
— Зашёл только комментарии почитать.
pavpetruhin:
— «Уходи, Педрас!» — сканировали фаны в адрес Глушакова.
Ибрагимович рассказал о попытке сорвать свой трансфер из «Милана» в «ПСЖ»
igor-arh:
— Сорвать трансфер Златана может только Сам Златан. Но в итоге не может, потому что это трансфер Самого Златана)
Черчесов опубликовал в «Инстаграме» фотографию с Лёвом
petrovich131:
— Рука немца уже в штанах Саламыча…
«Амкар» назвал задержание Рыболовлева кармой
freddiefrean:
— Оно шевелится! Стреляйте!
Источник: Самедов не сыграет с «Рейнджерс» в Лиге Европы
valerka52karpin:
— Самедов: Каррера займёт важное место среди тренеров, с которыми я работал.
Глушаков: хм…
Источник: Самедов не сыграет с «Рейнджерс» в Лиге Европы
«Уфа» представила новый талисман
kolokola:
— Это Томаров. Но не факт, что и такую работу потянет.
Сарри не разрешает игрокам «Челси» поднимать тяжести в тренажёрном зале
qvertyk:
— Футболистам обязательно нужно поднимать тяжести в тренажёрном зале, иначе у них не будет сил, чтобы, например, поднять стул в кафе.
Кокорину и Мамаеву запретили посещать спортзал в СИЗО пять раз в неделю
modzhahed:
— Это беспредел! Не говорите только, что крабов и икру тоже из рациона убрали…
Источник: срок следствия по делу Кокорина и Мамаева будет продлён до 8 февраля
ryder99:
— Такими темпами Кокора в СИЗО может и чемпионом РПЛ-2019 стать)))
Лингард попросил подписчиков определить, чей пресс лучше — его или Роналду
unknownfromrus:
— Блогер Уткин попросил подписчиков определить, чей пресс лучше — его или Стаса Борецкого.
«Рома» заинтересована в приобретении Ахметова у ЦСКА
cskachamp:
— А ведь когда-то начинал с сотрудника отдела кадров «Рубина». И такая карьера!
Рейнгольд: в «Спартаке» грядёт революция
amkarperm59:
18-00: Комбаров приехал на тренировку на броневике.
Дортмундская «Боруссия» в захватывающем матче обыграла «Баварию»
kokorinavdinamo:
— «Эх, блин! Опять...», — тяжело вздохнул старик Юпп и пошел одеваться.
Фанаты «Спартака» — Федуну: как отдохнул?
igor-arh:
Федун: да не очень отдохнул — в первый день сгорел, во второй лобстером подавился.Но, пацаны, спасибо за заботу, приятно)
ЦСКА обыграл «Зенит» в Москве благодаря голам Чалова и А. Сигурдссона
loamaro:
— В первом тайме казалось, что ЦСКА играет не с «Зенитом», а с «Тосно». Во втором вышел Заболотный, и уже не казалось.
Ари на русском языке прокомментировал свой вызов в сборную России
bashibuzuck2018:
— Ну, нормуль вроде, немного тамбовский говорок прослеживается.
Рейнгольд — об Ари: я живу в России и не хочу, чтобы за сборную играл американец
ya1940:
Ари — о Рейнгодьде: я живу в России и не хочу, чтобы мне указывал немец.
Родионов: я пытался уйти из «Спартака»
kabinet-and-proect:
— Позвонил Федуну и молчал в трубку?
В Ирландии трое футболистов напали на арбитра после матча и сломали ему кости
ropsyadapsya:
— На фоне отсутствия вестей из Бутырки, новость довольно тревожно звучит.
Санчес не покинет «Манчестер Юнайтед» в январе, к игроку нет интереса на рынке
undert:
— Считаю что ситуация с Санчесом напрямую связана с отсутствием комментариев в профиле. Если бы скауты топ-клубов могли заходить в профиль пользователей чемпионата, то они бы прочитали много лестных отзывов о Санчесе, аналитику его игры, разборы моментов. А теперь они этого сделать не могут. Плачевная ситуация с Санчесом — это только верхушка айсберга. Скоро вся трансферная активность обрушится после таких неоднозначных решений.
Отец Сигурдссона: я за «Тоттенхэм», жена — за «Ливерпуль», Арнор — за «Арсенал»
soloo:
— Дедка за «Юнайтед», Бабка за «Сити».
zalgiris1978:
— Внучка – за «Реал», жучка – за «Барсу».
FA ужесточит лимит на легионеров в английской Премьер-лиге
nottinghamf:
— В Англии появился некий господин Муткейт?
Бузова: когда говорят, что Кокорина и Мамаева надо лишить футбола, — это жестоко
rgfanat:
— Можно заменить срок обязательным прослушиванием всех альбомов Бузовой каждый день в течение пяти часов. Вот это жестоко)
Жена Мамаева: мне непонятно, почему «Краснодар» не отдаёт машину Паши
kaban-pyatak:
— Аленичев: мне непонятно, почему «Спартак» не отдаёт мой багаж.
Черчесов: за рюмкой чая объясню Павлюченко решение вызвать в сборную Ари
d2kit:
— Следующая новость: Павлюченко покинул страну.