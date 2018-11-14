Федун наконец ответил фанатам, Аленичев просит обратно свой багаж, а Уткин соревнуется с Борецким — в лучших комментариях читателей.

«Федун: отдохнул не очень, в первый день сгорел. Спасибо за заботу, пацаны!»

«Реал» рассматривает приобретение хавбека «Вильярреала» Педрасы



mr._bocha:

— Зашёл только комментарии почитать.



pavpetruhin:

— «Уходи, Педрас!» — сканировали фаны в адрес Глушакова.

Ибрагимович рассказал о попытке сорвать свой трансфер из «Милана» в «ПСЖ»



igor-arh:

— Сорвать трансфер Златана может только Сам Златан. Но в итоге не может, потому что это трансфер Самого Златана)

Черчесов опубликовал в «Инстаграме» фотографию с Лёвом



petrovich131:

— Рука немца уже в штанах Саламыча…

Не слушайте тех, кто говорит про кризис в немецком футболе. Это чушь Запущенная 15 лет назад система работает до сих пор.

«Амкар» назвал задержание Рыболовлева кармой



freddiefrean:

— Оно шевелится! Стреляйте!

Источник: Самедов не сыграет с «Рейнджерс» в Лиге Европы



valerka52karpin:

— Самедов: Каррера займёт важное место среди тренеров, с которыми я работал.

Глушаков: хм…



Источник: Самедов не сыграет с «Рейнджерс» в Лиге Европы

«Уфа» представила новый талисман



kolokola:

— Это Томаров. Но не факт, что и такую работу потянет.



Сарри не разрешает игрокам «Челси» поднимать тяжести в тренажёрном зале



qvertyk:

— Футболистам обязательно нужно поднимать тяжести в тренажёрном зале, иначе у них не будет сил, чтобы, например, поднять стул в кафе.



Кокорину и Мамаеву запретили посещать спортзал в СИЗО пять раз в неделю



modzhahed:

— Это беспредел! Не говорите только, что крабов и икру тоже из рациона убрали…

Источник: срок следствия по делу Кокорина и Мамаева будет продлён до 8 февраля



ryder99:

— Такими темпами Кокора в СИЗО может и чемпионом РПЛ-2019 стать)))

Лингард попросил подписчиков определить, чей пресс лучше — его или Роналду



unknownfromrus:

— Блогер Уткин попросил подписчиков определить, чей пресс лучше — его или Стаса Борецкого.



«Рома» заинтересована в приобретении Ахметова у ЦСКА



cskachamp:

— А ведь когда-то начинал с сотрудника отдела кадров «Рубина». И такая карьера!



Рейнгольд: в «Спартаке» грядёт революция



amkarperm59:

18-00: Комбаров приехал на тренировку на броневике.



Дортмундская «Боруссия» в захватывающем матче обыграла «Баварию»



kokorinavdinamo:

— «Эх, блин! Опять...», — тяжело вздохнул старик Юпп и пошел одеваться.

Фанаты «Спартака» — Федуну: как отдохнул?



igor-arh:

Федун: да не очень отдохнул — в первый день сгорел, во второй лобстером подавился.Но, пацаны, спасибо за заботу, приятно)



ЦСКА обыграл «Зенит» в Москве благодаря голам Чалова и А. Сигурдссона



loamaro:

— В первом тайме казалось, что ЦСКА играет не с «Зенитом», а с «Тосно». Во втором вышел Заболотный, и уже не казалось.



Ари на русском языке прокомментировал свой вызов в сборную России



bashibuzuck2018:

— Ну, нормуль вроде, немного тамбовский говорок прослеживается.



Рейнгольд — об Ари: я живу в России и не хочу, чтобы за сборную играл американец



ya1940:

Ари — о Рейнгодьде: я живу в России и не хочу, чтобы мне указывал немец.

Ари: я практически русский Сборная России провела последнюю тренировку перед отлётом в Германию.

Родионов: я пытался уйти из «Спартака»



kabinet-and-proect:

— Позвонил Федуну и молчал в трубку?

В Ирландии трое футболистов напали на арбитра после матча и сломали ему кости



ropsyadapsya:

— На фоне отсутствия вестей из Бутырки, новость довольно тревожно звучит.

Санчес не покинет «Манчестер Юнайтед» в январе, к игроку нет интереса на рынке



undert:

— Считаю что ситуация с Санчесом напрямую связана с отсутствием комментариев в профиле. Если бы скауты топ-клубов могли заходить в профиль пользователей чемпионата, то они бы прочитали много лестных отзывов о Санчесе, аналитику его игры, разборы моментов. А теперь они этого сделать не могут. Плачевная ситуация с Санчесом — это только верхушка айсберга. Скоро вся трансферная активность обрушится после таких неоднозначных решений.



Отец Сигурдссона: я за «Тоттенхэм», жена — за «Ливерпуль», Арнор — за «Арсенал»



soloo:

— Дедка за «Юнайтед», Бабка за «Сити».



zalgiris1978:

— Внучка – за «Реал», жучка – за «Барсу».

«У нас все – футболисты, даже мама!» Удивительная история исландца из ЦСКА Гол «Роме», гол «Зениту», вызов в сборную – вон сколько поводов для знакомства с младшим «армейским» исландцем набралось.

FA ужесточит лимит на легионеров в английской Премьер-лиге



nottinghamf:

— В Англии появился некий господин Муткейт?



Бузова: когда говорят, что Кокорина и Мамаева надо лишить футбола, — это жестоко



rgfanat:

— Можно заменить срок обязательным прослушиванием всех альбомов Бузовой каждый день в течение пяти часов. Вот это жестоко)



Жена Мамаева: мне непонятно, почему «Краснодар» не отдаёт машину Паши



kaban-pyatak:

— Аленичев: мне непонятно, почему «Спартак» не отдаёт мой багаж.

«Поговорю с Павлюченко об Ари за рюмкой чая. Мы соседи». Черчесов в порядке Тренер сборной России – звезда в Лейпциге. Нам есть чем гордиться.

Черчесов: за рюмкой чая объясню Павлюченко решение вызвать в сборную Ари



d2kit:

— Следующая новость: Павлюченко покинул страну.