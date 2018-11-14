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«Спартак», Глушаков, Федун — в топ-комментариях пользователей «Чемпионата»

Леонид Федун
Максим Саблин
Фото: РИА Новости
«Федун: отдохнул не очень, в первый день сгорел. Спасибо за заботу, пацаны!»
Федун наконец ответил фанатам, Аленичев просит обратно свой багаж, а Уткин соревнуется с Борецким — в лучших комментариях читателей.
Футбол / РПЛ

«Реал» рассматривает приобретение хавбека «Вильярреала» Педрасы

mr._bocha:
— Зашёл только комментарии почитать.

pavpetruhin:
— «Уходи, Педрас!» — сканировали фаны в адрес Глушакова.

Ибрагимович рассказал о попытке сорвать свой трансфер из «Милана» в «ПСЖ»

igor-arh:
— Сорвать трансфер Златана может только Сам Златан. Но в итоге не может, потому что это трансфер Самого Златана)

Черчесов опубликовал в «Инстаграме» фотографию с Лёвом

petrovich131:
— Рука немца уже в штанах Саламыча…

Не слушайте тех, кто говорит про кризис в немецком футболе. Это чушь
Запущенная 15 лет назад система работает до сих пор.

«Амкар» назвал задержание Рыболовлева кармой

freddiefrean:
— Оно шевелится! Стреляйте!

Источник: Самедов не сыграет с «Рейнджерс» в Лиге Европы

valerka52karpin:
— Самедов: Каррера займёт важное место среди тренеров, с которыми я работал.

Глушаков: хм…

Источник: Самедов не сыграет с «Рейнджерс» в Лиге Европы

«Уфа» представила новый талисман

kolokola:
— Это Томаров. Но не факт, что и такую работу потянет.

Сарри не разрешает игрокам «Челси» поднимать тяжести в тренажёрном зале

qvertyk:
— Футболистам обязательно нужно поднимать тяжести в тренажёрном зале, иначе у них не будет сил, чтобы, например, поднять стул в кафе.

Кокорину и Мамаеву запретили посещать спортзал в СИЗО пять раз в неделю

modzhahed:
— Это беспредел! Не говорите только, что крабов и икру тоже из рациона убрали…

Источник: срок следствия по делу Кокорина и Мамаева будет продлён до 8 февраля

ryder99:
— Такими темпами Кокора в СИЗО может и чемпионом РПЛ-2019 стать)))

Лингард попросил подписчиков определить, чей пресс лучше — его или Роналду

unknownfromrus:
— Блогер Уткин попросил подписчиков определить, чей пресс лучше — его или Стаса Борецкого.

«Рома» заинтересована в приобретении Ахметова у ЦСКА

cskachamp:
— А ведь когда-то начинал с сотрудника отдела кадров «Рубина». И такая карьера!

Рейнгольд: в «Спартаке» грядёт революция

amkarperm59:
18-00: Комбаров приехал на тренировку на броневике.

Дортмундская «Боруссия» в захватывающем матче обыграла «Баварию»

kokorinavdinamo:
— «Эх, блин! Опять...», — тяжело вздохнул старик Юпп и пошел одеваться.

Фанаты «Спартака» — Федуну: как отдохнул?

igor-arh:
Федун: да не очень отдохнул — в первый день сгорел, во второй лобстером подавился.Но, пацаны, спасибо за заботу, приятно)

ЦСКА обыграл «Зенит» в Москве благодаря голам Чалова и А. Сигурдссона

loamaro:
— В первом тайме казалось, что ЦСКА играет не с «Зенитом», а с «Тосно». Во втором вышел Заболотный, и уже не казалось.

Ари на русском языке прокомментировал свой вызов в сборную России

bashibuzuck2018:
— Ну, нормуль вроде, немного тамбовский говорок прослеживается.

Рейнгольд — об Ари: я живу в России и не хочу, чтобы за сборную играл американец

ya1940:
Ари — о Рейнгодьде: я живу в России и не хочу, чтобы мне указывал немец.

Ари: я практически русский
Сборная России провела последнюю тренировку перед отлётом в Германию.

Родионов: я пытался уйти из «Спартака»

kabinet-and-proect:
— Позвонил Федуну и молчал в трубку?

В Ирландии трое футболистов напали на арбитра после матча и сломали ему кости

ropsyadapsya:
— На фоне отсутствия вестей из Бутырки, новость довольно тревожно звучит.

Санчес не покинет «Манчестер Юнайтед» в январе, к игроку нет интереса на рынке

undert:
— Считаю что ситуация с Санчесом напрямую связана с отсутствием комментариев в профиле. Если бы скауты топ-клубов могли заходить в профиль пользователей чемпионата, то они бы прочитали много лестных отзывов о Санчесе, аналитику его игры, разборы моментов. А теперь они этого сделать не могут. Плачевная ситуация с Санчесом — это только верхушка айсберга. Скоро вся трансферная активность обрушится после таких неоднозначных решений.

Отец Сигурдссона: я за «Тоттенхэм», жена — за «Ливерпуль», Арнор — за «Арсенал»

soloo:
— Дедка за «Юнайтед», Бабка за «Сити».

zalgiris1978:
— Внучка – за «Реал», жучка – за «Барсу».

«У нас все – футболисты, даже мама!» Удивительная история исландца из ЦСКА
Гол «Роме», гол «Зениту», вызов в сборную – вон сколько поводов для знакомства с младшим «армейским» исландцем набралось.

FA ужесточит лимит на легионеров в английской Премьер-лиге

nottinghamf:
— В Англии появился некий господин Муткейт?

Бузова: когда говорят, что Кокорина и Мамаева надо лишить футбола, — это жестоко

rgfanat:
— Можно заменить срок обязательным прослушиванием всех альбомов Бузовой каждый день в течение пяти часов. Вот это жестоко)

Жена Мамаева: мне непонятно, почему «Краснодар» не отдаёт машину Паши

kaban-pyatak:
— Аленичев: мне непонятно, почему «Спартак» не отдаёт мой багаж.

«Поговорю с Павлюченко об Ари за рюмкой чая. Мы соседи». Черчесов в порядке
Тренер сборной России – звезда в Лейпциге. Нам есть чем гордиться.

Черчесов: за рюмкой чая объясню Павлюченко решение вызвать в сборную Ари

d2kit:
— Следующая новость: Павлюченко покинул страну.

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