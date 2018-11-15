«Со «Спартаком» не торговались. Решили всё сразу»

Часть игровой карьеры президента тульского «Арсенала» Гурама Аджоева, пусть и небольшая, прошла в «Спартаке» — под руководством Константина Бескова. Того самого Бескова, о ком так уважительно говорил Олег Кононов после назначения новым тренером красно-белых.

«Попросил организовать встречу с Романцевым». Первое интервью с Кононовым О планах, Бескове, традициях и спартаковском духе.

Есть в этом сюжете какая-то закольцованность. Кононов ведь и сам мог оказаться в «Спартаке» как игрок – тоже при Бескове. Но не стал переезжать в Москву из-за беременности жены. Теперь он приехал туда тренером. Босс туляков считает, что Кононов способен вернуть красно-белым их фирменную игру.



— «Спартак» уже давно не играет в спартаковский футбол, — говорит Аджоев. — Откуда иностранным тренерам знать, какой стиль был при Бескове? Кононов к нему ближе: есть короткий пас, квадраты. Надо дать ему время.



— Как считаете, когда «Спартак» в последний раз играл в тот футбол?

— Карпин старался привить его в свой первый приход. Но, сказать честно, тот футбол, о котором мы говорим, у «Спартака» был давно — ещё при Романцеве.



После этой прелюдии мы перешли к главному.

О разговоре с Кононовым

— Вы говорили, что Кононов сам пришёл и рассказал о предложении «Спартака». Когда это произошло?

— На следующий день после нашей с ними игры в Москве.



— Сразу попросил отпустить?

— Он мечтал об этом. Его тот же Бесков туда приглашал два раза.



— То, что он мечтал о «Спартаке», — его слова?

— Да. К тому же он давно хотел играть в еврокубках.



— Мечта — это, безусловно, здорово. Но как считаете: это было профессионально? Учитывая контракт с «Арсеналом».

— Мне пришлось закрыть на всё глаза. Не стал вставлять палки в колёса: пожелал удачи, на этом и разошлись. Отговаривать не стал.



— Первые эмоции, когда услышали о его желании? Расстроились?

— Мы же взрослые люди, опыт есть. Было достаточно времени, чтобы прикинуть кандидатов и что-нибудь придумать. Лично у меня эмоции были, такой уж я человек. Привыкаю к людям. Но это отходит на второй план. Кононов идёт выше, и это хорошо.



— Учитывая положение в таблице, «Спартак» ваш прямой конкурент?

— Таблица и вправду плотная, но всего 14 туров прошло. Если так судить, все, кто рядом в таблице, — наши конкуренты. Очевидно, что «Спартак» недобрал очков, проиграл много игр. Материал там очень хороший, они могут брать очки и всё поправить.



— Был возможен сценарий, при котором Кононов остался бы в «Арсенале»? Например, если бы вы были категорически против.

— Даже не думал об этом. Повторюсь, человек хочет уйти — как ты его оставишь?

«Он знал слабые стороны «Спартака». Вся правда об уходе Кононова Интервью с Максимом Беляевым.

О переговорах со «Спартаком»

— Сколько раундов переговоров было между «Арсеналом» и «Спартаком»?

— Один раз встретились, а дальше всё было на уровне юристов. По сумме не торговались, сразу договорились о компенсации. Сумму не раскрою: коммерческая тайна.



— Если дело не в деньгах, почему всё так затянулось?

— Не могу сказать, не наша вина.



— «Спартак» тянул?

— Скорее всего. У них игры были. Получилось так, как они хотели.



— И.о. главного тренера Рианчо сказал, что «Спартаку» было выгодно тянуть до перерыва, чтобы все стрелы за результаты полетели в него.

— Не согласен. Тренер должен сам набирать очки, вот и всё.



— С Кононовым «Спартак» набрал бы больше очков?

— Не могу сказать. Тренеру нужно время, чтобы поставить игру.



— Когда всё решилось окончательно?

— Перед официальным объявлением. Можно сколько угодно договариваться, но я считаю так: есть официальное объявление — значит всё решено. А все эти разговоры...



— И всё-таки. Когда ударили по рукам со «Спартаком»?

— После их игры с «Уфой».



— То, что Кононов мог не поехать в Грозный, тоже слухи?

— Нет, это правда. Точных деталей не знаю, но «Спартак» снова звал его на переговоры. Сказал ему: «Арсенал» — твоя команда, ты должен ехать».

О неудачном старте

— Кононова считают интеллигентом. У вас были с ним ситуации, которые заставили в этом убедиться?

— Выглядит он интеллигентно, но разозлиться тоже может. Футболисты должны чувствовать, что у тренера есть своё «я». Интеллигент — это хорошо, но им лучше быть после игры.



— Бывало, что вы с ним общались на повышенных тонах?

— Когда есть очки, никто ничего не скажет. Когда их нет, появляются вопросы. Разбирались, в чём причина, и сходились во мнении, что мои претензии небезосновательны.



— В чём они заключались?

— В начале чемпионата был ряд домашних матчей, где мы потеряли очки. Например, выигрываем 2:0 и теряем очки (игра с «Рубином». — Прим. «Чемпионата»), что это такое?



— С приходом Кононова у вас хоть раз были сомнения, что выбрали правильного тренера?

— Нет, потому что была игра. А если игра есть — очки тоже будут. Со временем так и получилось.

В «Спартак» пришёл антипод Карреры. Он скромный и грезит атакующим футболом Олег Кононов — новый главный тренер «Спартака».

О трансферах «Арсенала»

— Кононов участвовал в трансферах?

— Схема такая: у нашего селекционного отдела появляется футболист, мы предлагаем его тренеру, а он его утверждает. Третий год эта схема работает.



— Бывало, что он просил конкретного футболиста?

— Нет, такого не было.



— Как удалось удержать Джорджевича ещё на год?

— Его не хотели отдавать в аренду. Договорились, что он к нам пойдёт, только если не найдут ему команду.



— Выкупить его у «Зенита» реально?

— Нереально. Наш бюджет позволяет клубу стабильно и без задержек выплачивать зарплату, премиальные и прочие моменты. Спасибо губернатору за поддержку.



— Есть шанс выкупить хоть кого-нибудь из тех, кто сейчас играет за «Арсенал» в аренде?

— Вы поймите, если игрок стоит 2-3 млн евро, где мы их возьмём? Берём только в аренду, платим им часть зарплаты. Так и продолжим поступать.



— С миллионами понятно. А если игрок стоит, скажем, 500 тыс. евро?

— Ну вы найдите мне такого игрока и скажите, что он есть.



— Вы же купили Костадинова. Чья заслуга?

— Его нашёл наш спортивный директор — Андрей Рудаков. Подписание этого футболиста прошло в рамках существующего бюджета.



— Не боитесь потерять Беляева? «Спартак» хотел его ещё год назад, а теперь туда пришёл Кононов.

— Пусть сначала предложение появится, тогда будем разговаривать.

— Год назад было?

— Никто на нас по нему не выходил. По крайней мере, до меня, президента клуба, это предложение точно не дошло.

О новом главном тренере

— Как выбирали тренера?

— У меня было 4-5 кандидатов, рассматривал всех. Называть не буду.



— Иностранцы были?

— Да. Даже русскоговорящие иностранцы были.



— Почему Черевченко?

— Он амбициозный тренер. Полтора года работал в «Локомотиве», выигрывал Кубок России, знает почти всех наших футболистов.



— Была информация, что фактически главным будет Семшов, но у него нет лицензии Pro.

— Такого не было. Всегда говорил, что Семшов будет помогать. Он тренировал наш фарм-клуб («Химик». — Прим. «Чемпионата») во второй лиге, но мы не упускали его из виду. По сути, он никуда не уходил, а теперь вернулся в штаб.



— Правда, что в какой-то момент ему объявили, что он будет главным?

— Кто? Кроме меня, о таких вещах никто сообщать не должен. Он очень грамотный, и у него большое будущее. Но вариант с Черевченко я держал в голове две недели.



— Вы говорили про пять кандидатов. Семшов не входил в их число?

— Как главный тренер — нет.



— У Черевченко контракт до конца сезона. Какое место устроит клуб по его итогам?

— Поставили задачу попасть в десятку. Если тренер выполнит задачу — продолжим работать.