VAR появится в РПЛ со следующего сезона. За всё заплатят клубы

Клубам РПЛ придётся самостоятельно оплатить расходы на введение VAR

В понедельник, 12 ноября, руководство Российской Премьер-Лиги провело совещание по запуску системы видеопомощи арбитрам (VAR) в турнире. Советник президента РФС по правовым вопросам Максим Рогачёв отправил клубам письмо, в котором раскрыты подробности введения VAR, сообщает «Спорт-экспресс».



Российский футбольный союз берёт обязательства по запуску системы видеопомощи арбитрам к решающим матчам Кубка России и стыковым играм между командами Премьер-Лиги и Футбольной национальной лиги в нынешнем сезоне. На этом этапе будут заключены договоры с интегратором и технологическим провайдером проекта.

На второй стадии будут проведены действия по запуску VAR в РПЛ в сезоне-2019/20.



Расходы на проект во время подготовительного этапа, который начнётся в ноябре 2018 года и закончится в июле 2019-го, возьмёт на себя РФС. Финансирование будет проходить за счёт отчислений букмекерских контор.



Премьер-Лига должна до февраля 2019 года определиться с вариантом технологического обеспечения проекта, определить провайдера, а также установить план закупки и монтажа оборудования на каждом стадионе турнира. РФС отметил, что на этом этапе внедрение VAR будет осуществляться Премьер-Лигой и клубами самостоятельно и за свой счёт.

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Экс-игрок и тренер «Ливерпуля» Далглиш получил рыцарский титул

Бывший игрок и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш посвящён в рыцари, сообщает Sky Sports.



Награждение шотландца состоялось в Букингемском дворце. Церемонию провёл принц Чарльз. Далглиш получил награду за футбольную карьеру, а также за поддержку семей болельщиков, погибших в результате трагедии на стадионе «Хиллсборо».

«Они были фантастическими фанатами. Нам было важно поддержать их. Им нужна была помощь. Уверен, они сделали бы для нас то же самое.



Что касается футбольной карьеры, мне очень повезло, что встретил людей, с которым работал, как игрок и тренер. Клубы, в которых играл — «Селтик» и «Ливерпуль», были самыми успешными в ту эпоху. Мне повезло выступать за них", — сказал сэр Кенни Далглиш, комментируя награждение.

Стоит отметить, что в рыцари посвящены такие известные британские футболисты и тренеры, как Алекс Фергюсон, Бобби Чарльтон, Стэнли Мэтьюз, Бобби Робсон и другие.

18-летний хавбек «Боруссии» Д Санчо признан лучшим игроком Бундеслиги в октябре

Лучшим игроком Бундеслиги по итогам октября признан 18-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо. Об этом сообщает официальный сайт турнира.



В октября он провёл три матча в чемпионате Германии, стал автором трёх забитых мячей, а также отметился одной результативной передачей.



В борьбе за эту награду Санчо опередил своего партнёра по команде Ашрафа Хакими, Марцеля Хальстенберга («РБ Лейпциг»), а также Луку Йовича и Себастьяна Аллера (оба — «Айнтрахт»).



Санчо перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Манчестер Сити» за € 7,84 млн.

Стоит отметить, что в октябре Санчо дебютировал за сборную Англии в матче Лиги наций с Хорватией (0:0), выйдя на поле в концовке встречи. 15 ноября хавбек отыграл все 90 минут за национальную сборную в матче с США (3:0), отметившись голевой передачей.

СМИ: Роналду со своей девушкой могут пожениться во время перерыва в Серии А

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду и его девушка, испанская модель Джорджина Родригес, могут пожениться во время паузы в итальянской Серии А, которая начнётся в конце декабря, сообщает Calciomercato. Отмечается, что пара была замечена в церкви Турина.



Ранее в СМИ сообщалось, что португалец сделал предложение своей девушке, а она ответила согласием. Во время ужина в Лондоне на Роналду и Родригес были надеты одинаковые обручальные кольца от французской компании Cartier.



Пара уже долгое время проживает совместно, а Родригес является матерью четвёртого ребенка Роналду — Аланы Мартины. Кроме неё у португальского футболиста есть ещё трое детей от суррогатных матерей — Криштиану-младший и близнецы Ева и Мэтью.

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Первый четвертьфинал Кубка России «Спартак» — «Урал» состоится 5 декабря

Стала известна дата первого четвертьфинального матча Кубка России между «Спартаком» и «Уралом». Игра состоится 5 декабря в Москве на стадионе «Открытие Арена».

«О времени начала матча и деталях билетной программы мы сообщим позднее», — говорится в официальном «твиттере» красно-белых.



Ответная игра пройдёт уже в следующем году в Екатеринбурге. Напомним, что в нынешнем сезоне в Кубке России, начиная с четвертьфинальной стадии, путёвка в следующий раунд турнира определяется по итогам двухраундового противостояния.



В прошлом сезоне обладателем Кубка России стал «Тосно», который в финале соревнований обыграл курский «Авангард». После завершения сезона клуб из Ленинградской области объявил о прекращении своего существования.

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Ловрен раскритиковал испанских футболистов, не поздравивших Хорватию с победой

Защитник «Ливерпуля» и сборной Хорватии Деян Ловрен после матча с Испанией в 5-м туре группового этапа Лиги наций (3:2) обвинил соперников в проявлении неуважения к победителям встречи.



«Мы поздравили испанцев с победой, когда проиграли им 0:6. Это был позор, но мы показали, что уважаем своих соперников. А они… Только один игрок поздравил нас – Мората. Об остальных ничего хорошего сказать не могу.



Я впервые столкнулся с таким поведением соперников, и в том числе поэтому эта победа абсолютно заслуженная. Очевидно, испанцы думают, что они больше нас, но мы показали им, что это не так», — цитирует Ловрена Vecernji List.



Сборная Хорватии после пяти туров занимает последнее место в четвёртой группе лиги A, уступая Англии по дополнительным показателям и отставая от Испании на два очка.

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«Бавария» не намерена выкупать Хамеса у «Реала»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хамес Родригес, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», вероятно, вернётся в «Королевский клуб» следующим летом, по окончании арендного соглашения.



Как сообщает Marca со ссылкой на Kicker, руководство немецкого клуба не намерено активировать опцию выкупа колумбийского футболиста летом 2019 года за € 42 млн. Боссы «Баварии» намерены провести омоложение состава и считают, что потратить деньги на молодого таланта будет целесообразнее, чем платить за 27-летнего хавбека. На перестройку команды клуб готов выделить € 200 млн.



Ранее сообщалось, что в услугах Хамеса заинтересованы клубы английской Премьер-лиги и туринский «Ювентус».



В нынешнем сезоне Родригес провёл восемь матчей в немецкой Бундеслиге и записал на свой счёт три гола.