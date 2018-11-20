Договорные матчи на Кипре. Среди участников – 15 российских клубов

European Investigation Collaboration (EIC) опубликовали расследование, в котором раскрывается схема, по которой в течение нескольких лет организовывались договорные матчи на Кипре. По их данным, за время зимних сборов в 2016-2018 годах было проведено 32 товарищеских встречи, судейство и результат которых можно посчитать странными. В договорняках участвовали 15 российских команд, по три из Польши и Кипра, по две – из Сербии и Чехии, и по одной – из Швейцарии, Беларуси, Словакии, Молдовы, Румынии, Украины, Болгарии, Латвии и Венгрии.

Больше всего в подозрительных матчах засветилась «Кубань» — на её счету целых шесть таких встреч. Также в расследовании фигурируют «Урал», «Уфа», «Енисей», «Тосно», «Мордовия», «Томь», тульский «Арсенал», «Шинник», «Спартак-2» и молодежные команды ЦСКА, «Локомотива», «Зенита», «Анжи» и «Рубина».

Ну а теперь о самом интересном: матчи, которые попадают под разряд договорных, обслуживали «ненастоящие» судьи. Да, у них не было (и нет) никаких судейских категорий.

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Так. Кто об этом рассказал?

На закате своей карьеры румынский защитник Алин Стойка решил поведать журналистам об одном занимательном эпизоде из своей жизни. Надо сказать, что он им не гордится:

— Мне очень стыдно об этом вспоминать, — признаётся он EIC.

Всё началось в далёком 2015, когда Стойка покинул чешский клуб «Витковице». Ему позвонил греческий агент Гаврил Папанастасатос – они были друзьями – и спросил, может ли он дать номер Алина одному заинтересованному лицу. Спустя некоторое время румыну позвонил парень из Украины: он представился Игорем и поинтересовался, не может ли футболист найти для него несколько румынских рефери.

— Он хотел предложить им работу на товарищеских матчах на Кипре. Я уже тогда понял, для чего они ему нужны, — рассказывает он.

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Алину украинец пообещал 500 евро за каждого найденного судью. Двоих футболист нашёл – они работали рефери в одной из низших лиг Румынии. Игорь обрадовался и зачем-то попросил Стойку приехать на Кипр вместе с ними. Алин поехал – ему все равно нечем было заняться, так как команду он так и не нашёл. Да и украинец сказал, что отдаст заработанные 1000 евро уже на месте.

По приезде все оказалось не совсем так, как ожидал Алин: Игорь оказался латвийским защитником Кириллом Григоровым. Стойка получил свои деньги, а вместе с ними и заманчивое предложение – заработать ещё. Для этого надо было всего-то поработать ассистентом судьи на одном из матчей.

— Мне очень нужны были деньги, — сознаётся Алин. – Мои родители были в Турции, где мой отец проходил курс лечения от рака. Он был ужасно болен – в Румынии ему сказали, что он вряд ли проживёт больше двух месяцев. Турки дали нам надежду. По их прогнозам, у папы было 60% на то, чтобы продолжить жить. Но курс химиотерапии стоил 40 000 евро.

Отсудив один матч, Стойка хотел уехать, но Кирилл убедил его остаться, сказав, что у них впереди ещё много игр.

— Я сказал ему, что я не судья и не хочу из себя его строить. На что он ответил, что мне надо будет только поднимать и опускать флажок в нужное время. Во время матчей я четко понимал, что команды знают о договорняке – все-таки я футболист. Помню, один сербский игрок в шутку у меня спрашивал: «Брат, какой будет счет? 0:0?», — вспоминает Стойка.

Румын отсудил 14 матчей. По его словам, он заработал около 5000 евро, которые отправил матери на лечение отца.

После него на Кипр приезжали еще как минимум пять бывших или действующих игроков, которые мастерски исполняли на поле роль судей.

Кто организовывает сборы на Кипре?

Компания Androsports. Они занимаются логистикой, отелями и работают над созданиями комфортных условий для приезжающих команд.

А ещё – организовывают товарищеские матчи.

В распоряжение EICпопал договор между компанией и словацким клубом «Нитра». Оказалось, что проживание на 26 человек на 10 ночей в 14 номерах обошлось им в 0 евро. У этой команды за время сборов было 4 товарищеских матча. Прям аукцион невиданной щедрости.

Кто стоит за этой компанией?

Сейчас президентом Adrosports Пантелис Андраникоу, который раньше занимал пост вице-президента кипрского клуба «Кармиотисса». Его, кстати, оштрафовали в 2017 году – за договорные матчи.

Кроме того, по данным EIC, с Androsports тесно связан китайский функционер Эрик Мао. Связь с ним найти довольно просто: большинство подставных судей играли в клубах, которые он спонсировал.

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А дальше что?

95%, что ничего. Товарищеские матчи на сборах – это как договориться с командой из другого двора попинать мяч. Они не регулируются федерациями или лигами, так что кому жаловаться на это – не совсем понятно.

Пока из всех перечисленных в расследовании российских клубов на расследование отреагировал только «Урал». Клуб считает себя пострадавшей стороной:

— Футбольный клуб «Урал» категорически не приемлет обвинений в договорных матчах в свой адрес. В расследовании фигурируют клубы, которые чаще всего сталкивались с этими случаями, но это не значит, что команды имели к этому отношение. И «Урал», и остальные команды, фигурирующие в расследовании, в этой ситуации являются жертвами работы этих судей. «Урал» поддерживает данное расследование, в клубе хорошо относятся к тому, что всё выходит наружу. Если на нас кто-то выйдет, то «Урал» будет способствовать расследованию, так как сам является потерпевшей стороной, — говорится в заявлении клуба.