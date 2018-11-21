Вопрос дня. Сказка сборной закончилась?

Все мы восхищались сборной России на ЧМ. Все радовались продолжению сказки после турнира, когда команда бодро стартовала в Лиге наций. Однако финишировала команда за упокой. Всё, сказка закончилась?

Анзор Кавазашвили, дважды лучший вратарь СССР:

— Сказка закончилась после того, как мы потеряли из малочисленных ведущих футболистов самых талантливых игроков – Фернандеса, Головина, Черышева. Потеряли и Кокорина, и Смолова, и Дзюбу, который после травмы ещё не восстановился. И это я ещё не всех перечислил. Когда играешь одним составом, то все понимают друг друга, у них всё налажено. А сегодня Черчесову приходится менять состав, снова включаться в поиски, а времени, как перед чемпионатом мира, у него нет.



Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР, олимпийский чемпион:

— Сказка не закончилась. Любой человек поднимается, когда падает. Понятно, что случившееся имеет объективные причины. Изменения в составе не могли не сказаться. Плюс была психологическая ловушка для сборной – в кармане уже была ничья, а играть на неё было неправильно. Вопросы доверия к резерву тоже играют не последнюю роль, его нужно готовить. Надо абстрагироваться от того, что было на чемпионате мира и не выдавать желаемое за действительное. То, что произошло – эмоциональный подъём из-за достижения результата, – нереальная оценка нашей отрасли. Проблемы с подготовкой резерва и вертикалью сборной у нас есть.

Хорошего понемножку. Сборная России не заслужила дивизиона А в Лиге наций Это был слишком радостный год для хеппи-энда.

Вячеслав Колосков, почётный президент РФС:

— Я согласен: состав по уровню мастерства отстаёт от того, что был на чемпионате мира. Когда вернутся все травмированные, тогда можно будет делать серьёзные выводы. Наш футбол не так силён, чтобы иметь два или три полноценных состава. Практика показывает, что резерву неоткуда взяться – все наши молодёжные сборные ничего не выигрывают.

Сергей Кирьяков, экс-форвард сборной России:

— Так быстро сказки не заканчиваются. Было всего две игры, которые у нас не получились по объективным причинам. В последних матчах играли люди, которые до этого получали мало игровой практики или вообще не получали её. Им выпал шанс, но, к сожалению, они им не воспользовались. Это была проверка резерва, вариативности, я только так рассматриваю эти матчи. Когда все будут в строю, картина будет совсем иная.

Рабочий день Золушки. Что значит для сборной России поражение от Швеции Главная проблема сборной на примере известной сказки.

Валерий Рейнгольд, бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР:

— Никакой сказки не было вообще. У нас по-прежнему нет команды, нет сильных игроков индивидуального плана. Мы увидели мёртвый футбол. Поставь хоть десять Черчесовых, ничего не будет – игру делают футболисты, а у нас их нет. Я вчера посмотрел, комментаторы говорят, что Дзюба – это всё в нашей сборной. А что Дзюба? Ударил один раз по воротам за два часа – это просто безобразие и катастрофа. Прославляют Дзюбу только потому, что он здоровый амбал? Я этому рукоплескать не буду. У нас нет мастеров, которые имели бы свой почерк, стартовую скорость, удар, дриблинг, выбор позиции. Чемпионат мира? А кого мы там обыграли? У нас была слабая самая группа из всех возможных. Саудовская Аравия и Египет – это показатель уровня нашего футбола? Это просто беда. Я и тогда говорил, что нужно смотреть на вещи трезво, хватит эйфории. Нет у нас сборной, пока не появятся свои Месси и Роналду. В СССР было пять сборных всех возрастов, сейчас этого нет. Мы вытаскиваем каких-то игрочков – Раушей и Заболотного, это безобразие. От Заболотного мяч отскакивает, как от железобетонной стены, а он играет в сборной. У нас что, нет глаз? Вот вам уровень нашего футбола. У нас нет играющей сборной, никаких вопросов тут быть не может.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России:

— А я верю, что сказка продолжится. В этой группе мы уступили в равной борьбе, проиграли только один раз в последнем туре.

Это был чудесный год. Но теперь Черчесову нужно строить новую команду Дзюба абсолютно прав: наша сборная слишком зависит от эмоций и физики. Чтобы двигаться вперёд, ей необходимы и другие сильные стороны.

Борис Игнатьев, бывший главный тренер сборной России:

— Сказка действительно закончилась, но я бы отметил, что у нас отсутствовала группа из пяти основных игроков. Это отрицательно сказалось на игре команды. Мы бедны людскими ресурсами, поэтому потеря этих ребят, которые являются кирпичиками в здании Черчесова, сильно сказалась на результате. Вчера это здание обветшало.



Валерий Масалитин, бывший нападающий ЦСКА:

— Думаю, такие игры, как на чемпионате мира, ещё будут, будет какой-то всплеск, но сборную нужно перестраивать, вводить молодёжь. Почивать на лаврах после чемпионата мира это хорошо, но нужно смотреть вперёд и находить новых людей для сборной. Вчера не было Фернандеса, Головина, Зобнина – мы лишились группы игроков, от которых зависит наша атакующая деятельность, а заменить их никем не могли. Вопросов по игре много, Швеция в три раза больше владела мячом, мы ничего не сделали на флангах, а перестроиться после гола у нас не получилось. Как таковой игры у нас не было.

Заболотная сборная. Русская сказка закончилась Черчесов выжал всё, но он не волшебник.

Наше мнение

Антон Михашёнок, обозреватель «Чемпионата»:

— Хорошего не бывает слишком много, это нужно заслужить. К команде и Черчесову есть вопросы, но есть и большая благодарность за хорошо проделанную работу. У сборной виден работающий и отработанный план А, замешанный на общей организации, но для того чтобы играть в лиге А, нужен ещё и план В. Его пока у нас нет, и поиск такого плана — главная задача для Черчесова на 2019 год.

Мнение читателей

marty-mcfly:

— Я ещё перед ЧМ говорил: Черчесов — не тренер. То, что было на ЧМ, не тренерская заслуга, а кураж, индивидуальные действия игроков, эмоции и удача. Игру поставить «усы надежды» не способны в принципе. Так и случилось: сломались несколько игроков основы, казалось бы, вот где должна проявиться тренерская мысль. Но какая там мысль…

Boyanist:

— Какая могла быть победа в группе, если на фоне наших шведы смотрелись, как кудесники мяча, что уж говорить о топовых сборных.



sensor:

— Стас вернулся из космоса.



belphegor7

— Это вам не мёртвую Аравию и Египет побеждать. Всем сильным соперникам проиграли.



spartakspb

— Всё вернулось на круги своя. Черчесова быстро назовут физруком, игроков поленьями. А как хорошо жилось в эйфории, да? Но всё вернулось на своё место и превратилось в тыкву. Салютую всем, кто понимал, что так и будет, а не кричал, что вот он пришёл футбол в Россию. Еврокубки всё показывают из года в год.