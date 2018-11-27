Рассматривать дело Аленичева будет Черданцев

Уткин: пенальти в ворота «Спартака» видели даже космонавты на станции «Мир»

Известный комментатор Василий Уткин поделился мнением о судейском скандале в матче 15-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов», который завершился победой красно-белых со счётом 3:1. В этой встрече арбитр Владимир Москалёв не назначил пенальти в пользу гостей за игру рукой нападающего «Спартака» Зе Луиша.

«Кононов, ещё не проведя ни одной встречи на тренерской скамейке „Спартака“, уже стал главным героем прессы. Он встречался с Романцевым, с ветеранами, состоялась встреча болельщиков с Федуном. Мы уже были готовы обсуждать не построение команды, не её готовность и тренировки, а мы обсуждали, почему нужно было ехать к Романцеву. Можно же было Романцева тренером назначить. Нужно было съездить на могилу к Старостину, тщательно выбрать букет, в сочетании красных и белых гвоздик. Только что был юбилей Бескова. Почему было не вызвать спиритическим сеансом его дух. Почему было не посоветоваться с ним?



Всё развивалось так здорово, что игра с „Крыльями Советов“ смотрелась лишней. На волне всех этих разговоров о духе, эта игра тоже рассматривалась как некое торжество духа. Победа волевая после пропущенного гола. Кто будет вспоминать, что при счёте 1:0 в пользу „Крыльев Советов“ судья не назначил пенальти в ворота „Спартака“? Пенальти, который видели все, даже космонавты на станции „Мир“. В этой ситуации судья мог не увидеть, что мяч попал в руку Зе Луишу, но, предположим, он этого не увидел. Но он даже угловой не назначил, хотя мяч ушёл за лицевую линию от игрока „Спартака“», — сказал Уткин в программе «Футбольный клуб» на своём канале в YouTubе.

Вот вам и стеночки, и забегания! Кононов начал с победы На поле вышла ОПГ «Ромашка» в полном составе, но результат для «Спартака» спасли легионеры.

Черчесов награждён орденом «Слава Осетии»

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров наградил главного тренера сборной России Станислава Черчесова орденом «Слава Осетии».



55-летний специалист получил награду за большой личный вклад в развитие отечественного футбола и многолетнюю плодотворную деятельность. Черчесов в свою очередь поблагодарил руководителя республики за оказанную честь и вручил игровую футболку сборной России с автографами футболистов команды. На встрече Черчесов и Битаров обсудили также перспективы развития спорта в Северной Осетии и создание инфраструктуры детского и взрослого футбола в регионе.

«Очень приятно, что у нас есть такие представители, как вы, Станислав Саламович. Вы прославили и продолжаете прославлять свою малую родину, Северную Осетию, на весь мир. Мы гордимся вами, и вы, безусловно, достойны этой награды. Впереди новые игры, и мы верим в новые победы сборной России», — приводит слова Битарова пресс-служба правительства республики.

Пике оштрафован за вождение с недействительным удостоверением

Испанский суд оштрафовал защитника «Барселоны» Жерара Пике на € 48 тыс. за вождение с недействительным удостоверением, сообщает Marca.



По информации издания, инцидент с участием 31-летнего испанского футболиста произошёл в августе текущего года. За вождение автомобиля с недействительным удостоверением Пике грозило тюремное заключение сроком до шести месяцев.



Напомним, в марте 2015 года суд обязал защитника каталонской команды выплатить штраф в размере € 10,5 тыс. за спор с полицейским, который выписал игроку штраф за неправильную парковку автомобиля.



Пике выступает в составе «Барселоны» с 2008 года. В нынешнем сезоне испанский защитник принял участие в 13 матчах за каталонскую команду в Примере, забил один гол и отдал результативную передачу.

«Анжи» запретили тренироваться на своём стадионе из-за долгов

Как стало известно «Чемпионату», «Анжи» отказано в тренировках на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске из-за того, что стадион не был оплачен перед игрой с «Рубином». Сегодня, 26 ноября, футболисты «Анжи» не смогли провести тренировку, им было отказано в выходе на поле.



С начала сезона махачкалинцы испытывают серьёзные финансовые проблемы. Игроки «Анжи» грозились бойкотировать матч с ЦСКА, но в итоге вышли на поле. На гостевой матч молодёжного первенства с «Уфой» махачкалинцы из-за отсутствия средств отправились на автобусе.



Ранее главный тренер «Анжи» Магомед Адиев сообщил, что в течение нынешнего сезона футболисты и тренеры не получали зарплату. Также он не исключил, что во втором круге будут доигрывать футболисты из молодёжной команды.



Болельщики «Анжи» направляли петиции и прошения руководству Дагестана и федеральным властям с целью привлечения внимания к проблемам клуба.

«Рианчо кричит: «Обстановка — катастрофа!» Я ему: «Держись. В «Анжи» всё гладко» Магомед Адиев – о трудностях махачкалинского клуба, своих выступлениях в «Спартаке» и ЦСКА и жизни в Грозном в военное время.

Минспорт РФ предложил прекратить считать белорусских футболистов легионерами

Министерство спорта РФ выступило с инициативой пересмотра статуса белорусских игроков в российских соревнованиях по футболу. Ведомство подготовило изменения в приказ «Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации». Проект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Изменения предполагают снятие ограничений с белорусских футболистов. В случае принятия документа они больше не будут считаться легионерами в российских соревнованиях по футболу.

Аналогичное предложение было сделано для соревнований по волейболу, гандболу и регби. Ранее было предложено снять ограничения с белорусских игроков в соревнованиях по хоккею с мячом и хоккею на траве.

Суд над Аленичевым пройдёт перед Новым годом, дело рассмотрит судья Черданцев

Мировой суд Красноярска 26 декабря рассмотрит дело главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева. Рассматривать дело будет судья Алексей Черданцев сообщает пресс-служба суда.



Наставник красноярцев отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения после остановки автомобиля сотрудниками ГИБДД. Инцидент произошёл в ночь на 19 ноября. Аленичев находился за рулём клубного автомобиля. Главный тренер не признал своей вины и отказался от прохождения медицинского освидетельствования. После этого сотрудники ГИБДД отвезли автомобиль на штрафстоянку.



Теперь Дмитрию Аленичеву грозит лишение водительских прав. Наставник «Енисея» настаивает, что в тот вечер пил только безалкогольное пиво. Также Аленичев обвинил руководство клуба в провокации.

Аленичева обвиняют в «пьяной езде» Говорят, тренер угрожал сотрудникам ДПС.

«Фратрия»: Глушаков не может быть капитаном «Спартака» и не заслужил поддержку

Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» на своём сайте выступило с заявлением, в котором подробно описало свою позицию относительно пребывания в команде полузащитника Дениса Глушакова.



«В связи с последними событиями в клубе и вокруг него мы считаем необходимым подробно объяснить свою позицию по отношению к Денису Глушакову.



Капитан команды — это игрок, который является её стержнем на поле и вне его. Капитан «Спартака» — это нечто большее, это пример достойного поведения человека в футболе и жизни.



После чемпионского сезона, к сожалению, Глушаков перестал отвечать требованиям, предъявляемым к капитану команды. На всех публичных мероприятиях и событиях Глушаков рассказывал о том, что именно его вклад в победу в чемпионате является основным, а Массимо Каррера — не более чем «физрук». При этом после сезона Каррера объективно оценивал игру Дениса и пообещал его выпускать на поле в том случае, если он будет лучшим на своей позиции.



К сожалению, Глушаков стал добиваться места в основе не спортивными принципами, а интригами внутри команды, в чём ему помогал Роман Пилипчук, желавший занять место Карреры.



Ключевым событием стали выборы капитана команды на сезон-2018/19. За Глушакова было отдано 14 голосов, из которых только два принадлежали игрокам главной команды. Остальные голоса Глушаков получил от игроков «Спартака-2», которых он подговаривал голосовать за себя. За Георгия Джикию, к примеру, было отдано семь голосов игроков первой команды. Факт сам по себе красноречивый. При этом по игровым и человеческим данным на роль капитана объективно претендовал и Квинси Промес.



Даже после избрания капитаном Глушаков не переставал при каждом удобном случае называть Карреру «физруком», который не даёт реального результата, и прилюдно критиковать тренера. Каррера фактически оказался в патовой ситуации. Но история с лайком под постом Дмитрия Назарова выбора ему не оставила — даже с учётом избрания Глушакова капитаном.



Массимо Каррера – не первый тренер, пострадавший от действий Дениса Глушакова. До этого он мешал работе Валерия Карпина, Мурата Якина и Дмитрия Аленичева. Про каждого из них Денис в частных разговорах отзывался крайне нелестно и позволял себе критиковать работу этих специалистов.



Такой человек не может быть капитаном «Спартака» и не заслуживает нашей поддержки. Когда всем было необходимо работать как одно целое, чтобы преодолевать спады в игре, он ставил свои интересы и выгоду не просто выше командных, а в противовес им, что недопустимо», — говорится в заявлении «Фратрии».