Три года без плей-офф ЛЧ. Что не так с российским футболом?

ЦСКА поборется за Лигу Европы, Классон верен «Краснодару», в Красноярске до сих пор не знают, где «Енисей» сыграет с «Ахматом».

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ЦСКА проиграл «Виктории Пльзень» в матче Лиги чемпионов

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА проиграл «Виктории Пльзень» со счётом 1:2. Матч состоялся в Москве на стадионе «Лужники».

Счёт был открыт в начале встречи. Георгий Щенников заработал пенальти, который уверенно реализовал Никола Влашич. В концовке первого тайма Щенников нарушил правила в своей штрафной, но Игорь Акинфеев отразил 11-метровый. В начале второй половины счёт сравнял Роман Прохазка, которому ассистировал Ян Копиц. В концовке матча победу гостям принёс Лукаш Гейда с паса Патрика Грошовски.

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После этого матча ЦСКА потерял все шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но продолжит борьбу за попадание в Лигу Европы. «Виктория Пльзень», набрав четыре очка, вышла на третье место в турнирной таблице группы G, опередив московский клуб по личным встречам.



В последнем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Реалом», «Виктории Пльзень» предстоит домашняя встреча с «Ромой». Оба матча состоятся 12 декабря.

«Реал» обыграл «Рому» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» на выезде обыграл «Рому». Матч состоялся в Риме на стадионе «Олимпико».



Счёт в самом начале второго тайма открыл Гарет Бэйл. Через некоторое время преимущество «Королевского клуба» удвоил Лукас Васкес, которому ассистировал Карим Бензема.

Благодаря этой победе «Реал», набрав 12 очков, гарантировал себе выход в плей-офф с первого места в группе. «Рома» осталась на втором месте, набрав девять очков. Римский клуб также вышел в плей-офф, так как ЦСКА проиграл «Виктории Пльзень» (1:2).



В последнем туре «Реал» и «Рома» проведут матчи, которые уже не будут иметь для них турнирного значения. «Реал» дома сыграет с ЦСКА, «Рома» отправится в гости к «Виктории Пльзень». Матчи состоятся 12 декабря.

«Краснодар» объявил о продлении контракта с Классоном

«Краснодар» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Виктором Классоном.



Новое соглашение шведского футболиста рассчитано до лета 2021 года. Прежний контракт действовал до 2020 года.



«Руководство ФК «Краснодар» рассчитывает, что продление сотрудничества с Классоном поможет команде в достижении новых побед и покорении турнирных вершин», — говорится в сообщении «быков».

Классон перешёл в «Краснодар» из шведского клуба «Эльфсборг» в январе 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах команды в Российской Премьер-Лиге и записал на свой счёт 6 голов и 2 результативные передачи. Краснодарский клуб после 15 туров занимает второе место в турнирной таблице первенства и уступает лишь «Зениту».

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Матч «Енисей» — «Ахмат» пройдёт на Центральном стадионе в Красноярске

Матч 16-го тура РПЛ «Енисей» — «Ахмат» состоится на Центральном стадионе в Красноярске, а не в крытом манеже, сообщает пресс-служба красноярского клуба.



«ФК «Енисей» сделал всё возможное для проведения игры с «Ахматом» в комфортных для болельщиков и футболистов условиях, но по решению Российской Премьер-Лиги данный матч состоится 1 декабря на Центральном стадионе. Вход на игру будет осуществляться по бесплатным билетам», — сообщает «Енисей» в своём «твиттере».

В день матча «Енисей» — «Ахмат» в Красноярске ожидается «-18»

Из-за холодной погоды руководство «Енисея» предлагало провести матч в манеже. РФС разрешила провести игру в манеже «в качестве исключения», но против этого выступили грозненцы. «Ахмат» требовал перенести матч в другой город или провести его на заявленном стадионе «Енисея».

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«Анжи» объявил о подписании контракта с воспитанником «ПСЖ» Кутателадзе

«Анжи» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с 17-летним нападающим Николозом Кутателадзе. В махачкалинский клуб футболист перешёл на правах свободного агента.

Кутателадзе занимался в школе пражской «Спарты» на протяжении двух лет, после чего шесть лет провёл в академии «Лилля». В 2016 году форвард перешёл в систему «ПСЖ», где выступал в первенстве Парижа для игроков не старше 16 лет.

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«Мы рады приветствовать Николоза в Махачкале и желаем ему успешного начала взрослой карьеры в составе нашей команды», — говорится в сообщении клуба.



«Анжи» после 15 туров занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 14 очками. На 16-й строчке располагается красноярский «Енисей», отстающий от махачкалинской команды на пять очков.

Фото: fc-anji.ru

Российские клубы третий год подряд не сумели выйти в плей-офф Лиги чемпионов

ЦСКА не сумел выйти в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв «Виктории Пльзень» (1:2) в матче пятого тура группового этапа. Ранее шансы выйти из группы потерял «Локомотив», проигравший четыре матча из четырёх.

Таким образом, российские клубы третий год подряд не сумели выйти в плей-офф Лиги чемпионов.



В предыдущем сезоне групповой этап не сумели преодолеть ЦСКА и «Спартак». В сезоне-2016/17 в плей-офф не вышли ЦСКА и «Ростов».



В последний раз российский клуб выходил в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2015/16. Тогда «Зенит» занял первое место в своей группе. Впрочем, в первой же стадии плей-офф санкт-петербурский клуб уступил «Бенфике» (0:1 и 1:2).



В последнем туре ЦСКА сыграет на выезде с «Реалом». Для попадания в Лигу Европы московскому клубу нужно взять в этой встрече как минимум одно очко.