Представление в театре Моуринью: Особенный разбушевался!

Группа E

Игра в Афинах была омрачена столкновениями фанатов АЕКа и «Аякса». На трибуну, где расположились голландцы, летели файеры, а кто-то даже бросил «Коктейль Молотова». Потом ещё и полиция избивала гостей.

Что до футбола, то «Аякс» приехал в Грецию за тремя очками – победа выводила команду Эрика тен Хага в 1/8 финала.

Амстердамцы решили задачу во втором тайме. Ключевым стал эпизод на 67-й минуте – экс-форвард «Рубина» Марко Ливайя заработал вторую жёлтую карточку за игру рукой в собственной штрафной, а Душан Тадич реализовал пенальти. Вскоре после этого Тадич оформил дубль.

Игроки «Бенфики» и «Баварии» уже знали о результате матча «Аякса», выходя на поле «Альянц-Арены». Португальцам только победа сохраняла шансы на участие в плей-офф, но Арьен Роббен уничтожил «орлов».

Голландец забил великолепные голы за счёт сольных проходов. В первом эпизоде Арьен обыграл троих, а во втором три защитника были уложены на землю, когда Роббен бил по воротам. Красивым получился и гол Роберта Левандовского – центрфорвард продавил двух оппонентов.

Во втором тайме поляк сделал дубль похожим ударом. «Бавария» наконец-то получала удовольствие от своего футбола и разгромила «Бенфику». Нико Ковач пока избежал увольнения, а португальцы будут выступать весной в Лиге Европы.

Группа F

«Лион» едва не обыграл «Манчестер Сити» во второй раз на групповом этапе. Теперь это не казалось бы такой крупной сенсацией, как на старте. Бруно Женезио здорово подготовил свою команду и к домашней игре с лидером АПЛ. В первом тайме было попадание в перекладину, супермомент загубил Максвелл Корне. Но во второй половине Корне исправился – забил ударом от линии штрафной и после выхода один на один.

Поразительно, насколько простой и эффективной оказалась вторая голевая атака французов с двумя разрезающими передачами по центру. «Ман Сити» спасли не красивые многоходовые комбинации, а «банальные» стандарты. Подача со штрафного завершилась голом Эмерика Лапорта, навес с углового – точным ударом Серхио Агуэро. Ничья вывела команду Хосепа Гвардиолы в плей-офф. «Лион» остался вторым, пусть и продолжил беспроигрышную серию.

«Хоффенхайм» с «Шахтёром» подарили очередной сумасшедший матч. Пока Юлиан Нагельсман, сидя на скамейке, двигал вместе со своим помощником фишки на макете, гости забили два мяча. В обоих голах поучаствовал Тайсон: разыграл стенку с Исмаили и реализовал выход один на один после дикой ошибки защитника в центре поля. Другая бы команда растерялась, но не «Хоффенхайм».

Андрей Крамарич и Стивен Цубер ещё до перерыва сравняли счёт, причём экс-полузащитник ЦСКА пробил Андрея Пятова ударом головой. Голы закончились – начались карточки. Адам Салаи умудрился заработать два «горчника» за две минуты: вторую жёлтую он получил за подкат в чужой штрафной. Забавно, но вдесятером хозяева атаковали опаснее, чем при равных составах. Были близки к тому, чтобы взять три очка. Тем не менее на 90+3-й минуте Тайсон принёс «горнякам» их первую на групповом этапе победу.

Группа G

«Реал» избежал в Риме позора, который пережил несколько дней назад в чемпионате Испании. За крупным поражением, первым под руководством Сантьяго Солари последовала победа, обеспечившая победителю Лиги чемпионов выигрыш группы. «Роме» не хватило травмированного Эдина Джеко. Впрочем, даже без своего ведущего нападающего команда Эусебио Ди Франческо наиграла как минимум один мяч: Дженгиз Ундер перед перерывом умудрился пробить с двух-трёх метров выше пустых ворот! А в начале второго тайма Федерико Фасио подарил гол Мадриду, скинув мяч головой Гарету Бэйлу. Невезение сломило римлян, у которых появились большие разрывы между линиями. Лукас Васкес забил второй гол после скидки от Карима Бензема.

Группа H

Криштиану Роналду жаждал мести. Два месяца назад его возвращение в Испанию превратилось в кошмар из-за удаления на «Месталье». Красная карточка, полученная уже на исходе получаса игры, довела тогда португальца до слёз.

В первом тайме Роналду нанёс четыре удара, но лишь раз попал в створ и ушёл с поля без гола. Более того, «Ювентус» едва не пропустил из-за ошибки Роналду, когда нападающий проиграл борьбу наверху Муктару Дьякаби. Во втором тайме Криштиану ещё четыре раза атаковал ворота испанцев (два удара в створ) – безуспешно. Однако Роналду всё равно стал героем вечера. Именно он создал гол Марио Манджукича, обманув финтом защитника и сделав передачу хорвату на пустые ворота. Месть состоялась, а «Валенсия» потеряла шансы на попадание в 1/8 финала.

Представление в театре Жозе Моуринью удалось на славу – португальский тренер «Манчестер Юнайтед» может быть доволен. Когда в компенсированное время Маруан Феллаини забил победный гол в ворота «Янг Бойз», Моуринью едва не сошёл с ума! Находясь под воздействием эмоций, он ударил ногой по корзине, в которой находились бутылки с водой. Потом схватил другую корзину и со всей силы бросил её на землю. Наверное, если бы в этот момент судья разглядел, что Феллаини слегка подыграл себе рукой и отменил гол, Особенный втоптал бы его в землю.

В целом же это был типичный для «МЮ» матч, который вряд ли бы застрял в памяти болельщиков. Хозяева что-то создали и не реализовали, а в концовке «Янг Бойз» даже имел возможности победить. Швейцарцы не вытянули счастливый билет, а вот Моуринью сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.