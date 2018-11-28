Удивлены, почему ЦСКА проиграл чехам? Вам будет всё понятно из этого разбора

ЦСКА не удивил в атаке

Состав на матч с «Викторией» практически не изменился относительно игры с «Ахматом». В старт не попали Нисимура, который провёл отличный матч в Грозном, и Магнуссон, который нынешнему ЦСКА необходим и который тоже феерил в пятницу (исландца не было из-за дисквалификации). Неожиданных атакующих комбинаций Гончаренко тоже не стал придумывать.

Два мобильных нападающих – Чалов и Сигурдссон – вдвоём перегружали оба фланга/полуфланга (но чаще – правый). При этом Влашич и Обляков, а также Фернандес и Щенников входили в штрафную и получали динамическое преимущество.

Другой целью, стоявшей за одновременными смещениями Сигурдссона и Чалова на фланг, было создание свободных зон, которые создавались уходящими центральными защитниками, для врываний Влашича. Правда, это сработало всего пару раз и к опасным моментам не приводило: «Виктория» очень дисциплинированно садилась назад, практически не оставляя свободных зон.

Ход, которым Гончаренко не пользовался против «Ахмата» (потому что грозненцы играют в пять защитников), это навесы из правого фланга/полуфланга на Щенникова в штрафную. В штрафную «Виктории» приходили Чалов, Сигурдссон, Влашич и Обляков, причём они двигались в сторону ближней штанги; защитники чехов сдвигались за ними, следовал навес на дальнюю штангу, на который отзывался Георгий.

Так ЦСКА заработал пенальти и создал другой явный голевой момент, когда Щенников пробил головой из опасной позиции. Да и ещё один явный момент, когда он практически оказался в ситуации один на один, был создан похожим образом: Влашич, Обляков и Сигурдссон стянули игроков «Виктории» на ближнюю штангу, а Чалов отдал разрезающую передачу на Щенникова в штрафную через образовавшийся коридор.

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«Виктория» атаковала нетривиально

Плохой контроль ЦСКА на полуфлангах – не новость ни для кого. Этим очень необычно воспользовался Павел Врба, используя своего правого защитника Ржезника для взлома обороны «армейцев».

Радим открывался в полуфланге таким образом, чтобы его не мог накрыть ни один игрок ЦСКА. Гончаренко вновь предпочёл прессинг, в котором его игроки разбирали соперника 1 в 1; в таком случае прямым оппонентом Ржезника должен был являться Георгий Щенников, но из-за низкой позиции Радима Георгий не мог играть против него (тем более что у бровки постоянно дежурил правый нападающий «Виктории», по которому Щенников и играл). Обляков же контролировал центрального полузащитника – в итоге Ржезник либо получал свободу на половине поля ЦСКА, либо на него вылетал Чернов. Этого Врба и ждал.

На примере выше видно, чего добивался тренер чехов: Ржезник получил пространство в полуфланге из-за структуры прессинга ЦСКА, на него вылетел Чернов, и в этот момент Радим разрезал оборону москвичей классной передачей на ход Хоры. Нападающему не хватило скорости, чтобы убежать от вездесущего Бекао, но момент был очень опасным.

Под такую игру правого защитника Врба подстроил билд-ап своей команды: в первой линии начала атаки чехов зачастую располагалось три футболиста. Это в том числе мешало ЦСКА успешно прессинговать, ведь против первой линии прессинга «армейцев» у «Виктории» было численное преимущество.

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Ржезник вообще провёл хороший матч (по крайней мере в нападении): он не только играл описанным образом в полуфланге во второй трети, но и оказывался у штрафной хозяев, создавая численное равенство или преимущество, и даже периодически выполнял свою основную роль, подключаясь по флангу.

«Виктория» имеет ситуацию 2 в 2 на правом фланге. При этом Щенников по привычке выдвинулся за своим стандартным по той игре оппонентом, Петржелой, но то же решение принял и Чернов – в итоге пас из глубины легко дошел до Ржезника. Результат – фол Щенникова в штрафной и пенальти.

Из-за эпизодов, схожих с примерами на картинках, Гончаренко выпустил Ефремова вместо Щенникова, а также поменял местами Чернова и Набабкина на последние 20 минут. Правда, эти решения скорее оказались неудачными. Ещё до смены мест Чернова и Набабкина левый фланг «армейцев» в очередной раз порвали (началось всё с передачи Ржезника) – так «Виктория» отыгралась. Голевой угловой же привёз всё тот же Чернов неаккуратным пасом с позиции правого центрального – если бы рабочая нога Никиты была левой, он бы просто вернул мяч Акинфееву.

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Как «Виктория» съела ЦСКА

Ещё в первом тайме «армейцы» испытывали некоторые трудности с выходом из обороны в атаку. Это немудрено: в составе не было ни Магнуссона, ни Ахметова, которые шикарно двигают мяч; опорного полузащитника играл Бистрович, но даже спускавшийся к нему на линию Обляков не мог помочь билд-апу ЦСКА. Кристиана и Иван взяли в кольцо; первого передавали друг другу двое нападающих, как на примере ниже, а за вторым выдвигались центральные полузащитники чехов, не давая ему времени на то, чтобы обработать мяч, поднять голову и принять решение.

В первом тайме ЦСКА удавалось выбираться в атаку за счёт использования разрывов между вертикальными и горизонтальными линиями «Виктории», которыми пользовались игроки впереди (преимущественно Влашич), а также благодаря Марио Фернандесу. Во втором тайме Врба нашёл противоядие и против этого.

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Во втором тайме «Виктория» начала действовать очень агрессивно. Прессинговали чехи гибко: каждый находил себе оппонента в зависимости от того, где был мяч.

Например, здесь мяч находится на левом фланге «Виктории»; крайний левый нападающий в таком случае накрывает своего прямого оппонента, Набабкина, центральный нападающий играет по Бекао, второй нападающий – по Облякову, а правый нападающий – по Бистровичу. Да, Чернов остался один, но под таким давление Набабкин не сможет сделать на него качественную передачу. Более того, по Фернандесу и Ефремову высоко играли крайние защитники. Это очень рискованный ход: ЦСКА мог бы наказать «Викторию» длинными передачами или забросами на ход, но без Магнуссона и Ахметова «армейцы» не справились.

Ещё один важный ход тренера чехов – массивный блок слева, закрывающий Марио Фернандеса. Когда мяч уходил к русскому бразильцу, «Виктория» пыталась закрыть его в клетке.

Больше свободы в таком случае получал Ефремов, но «Виктория» почти всегда успевала быстро перестраиваться и перемещаться слева направо.

С проблемой свободного левого вингбека (во втором тайме – Ефремова) Врба тоже разобрался: теперь за ним должен был следить не Петржела, а Ржезник; пространство между крайним и центральными защитниками, в которое могли бы врываться Влашич с Обляковым/Кучаевым, занимали опорные полузащитники – они действовали очень мобильно и успевали и в прессинг, и в оборону.

После второго мяча «Виктория» ожидаемо села назад. Никакого прессинга уже не было, но Кучаева и Бистровича сдержать всё равно удалось: на них просто перекрыли линии передач.

Итог – во втором тайме ЦСКА нанёс 2 удара из штрафной, всего один – в створ ворот. Это не совсем ничего, но очень контрастирует с первой половиной игры. Четыре самых популярных направления передач «армейцев» (по убыванию): Бекао на Чернова; Набабкин на Фернандеса; Бекао на Набабкина; Чернов на Бекао. Очень показательно.

Можно говорить, что травмы сильно повлияли на игру ЦСКА: Бистрович и Обляков поплыли под давлением, в итоге отдав вперёд лишь треть и четверть от всех передач соответственно. Можно говорить, что ЦСКА растранжирил много моментов: и правда, «армейцы» имели три явных момента без учёта пенальти. Но не пожурить Гончаренко за отсутствие какой-то уникальной для этого ЦСКА идеи в столь важном матче, а также за неудачные и запоздалые решения по ходу игры, просто нельзя. Тем более что Виктор Михайлович поставил себе высокую планку, придумав незаурядные ходы в трёх из предыдущих четырёх туров Лиги чемпионов.