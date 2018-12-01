Селихов не даст Глушакова в обиду. Вратарь «Спартака» резко ответил фанату

Селихов впрягся за Глушакова, Роналду снова не едет за Золотым мячом, а Живоглядов смотрит в сторону «Локомотива». Главное — в обзоре дня.

Живоглядов должен зимой перейти из «Уфы» в «Локомотив»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов зимой должен перейти в московский «Локомотив».



Накануне, 29 ноября, генеральный директор уфимской команды Шамиль Газизов заявил «Чемпионату», что кто-то из футболистов покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Весной сообщалось об интересе к Живоглядову со стороны ЦСКА и «Краснодара». В конце мая также появлялась информация, согласно которой «Уфа» потребовала у «армейцев» € 2,5 млн за футболиста. В середине ноября Газизов объявил о продлении контракта с Живоглядовым на два года.

Газизов: естественно, зимой кто-то уйдёт из «Уфы», политику клуба все знают

В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, в 8 из которых выходил на поле в стартовом составе. «Уфа», набрав 14 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице первенства.

Фото: РИА Новости

Суд отказался рассматривать кассационные жалобы на арест Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд отклонил кассационные жалобы на арест форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которых обвиняют в хулиганстве.

Следствие обратилось в суд с требованием продлить арест Кокорина и Мамаева

«Суд отказался передавать кассационные жалобы на рассмотрение президиума», — цитирует пресс-секретаря суда Ульяну Солопову «РИА Новости».

Чем закончится дело Кокорина и Мамаева. Отвечают адвокаты и юристы Главное уголовное дело для футбольной России близится к развязке.

Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО после потасовки, которая произошла 8 октября. Футболисты, находясь в компании друзей, избили на стоянке водителя ведущей Первого канала, а затем нанесли несколько ударов в кафе главе департамента Минпромторга Денису Паку и главе НАМИ Сергею Гайсину.

Стало известно, когда суд рассмотрит дело о продлении ареста Кокорина и Мамаева

Тверской суд Москвы отправил спортсменов под арест до 8 декабря. Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Санкция только статьи «Хулиганство» предполагает до семи лет заключения.

Павел Мамаев Фото: РИА Новости

Кафельников перевёл 10 тыс. рублей болельщику, напавшему на Глушакова

Бывший теннисист и известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников сообщил, что перевёл деньги Мирославу Голунову, который вчера, 29 ноября, выбежал на поле во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» — «Рапид» (1:2) и спровоцировал потасовку с капитаном москвичей Денисом Глушаковым. После инцидента Голунов был задержан, его арестовали на 10 суток и запретили посещать футбольные матчи в течение пяти лет.

«Ко мне тут хорошо относятся, принесли газеты и поесть. Утром суд» Напавший на Глушакова фанат рассказал, зачем он это сделал.

Кафельников в своём «твиттере» выложил скриншот, подтверждающий отправку 10 тыс. рублей Голунову. Также бывший теннисист призвал своего друга волейболиста клуба «Зенит-Казань» Алексея Спиридонова поддержать начинание.

УЕФА открыл дело в отношении «Спартака» из-за выбежавшего на поле болельщика

Ранее Кафельников неоднократно критиковал Глушакова и обращался со словами поддержки к бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере.

Евгений Кафельников Фото: Tony Marshall/Getty Images

Селихов — болельщику: Глушаков — негодяй?! Это ты негодяй! За Глушака порву!

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов во время онлайн-трансляции в «Инстаграме» встал на защиту партнёра по команде Дениса Глушакова, выступающего на позиции хавбека.

Один из пользователей социальной сети резко высказался в адрес Глушакова, на что Селихов ответил с использованием нецензурной лексики.

Александр Селихов Фото: РИА Новости

«Глушаков — гонд*н (негодяй)?! Это ты гонд*н! За Глушака порву!» — сказал голкипер.

В нынешнем сезоне Глушаков подвергается резкой критике со стороны болельщиков красно-белых. Фанаты обвиняют полузащитника в способствовании увольнению Массимо Карреры с поста главного тренера команды и требуют от игрока не надевать капитанскую повязку.



«Спартак», набрав 22 очка, занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Протест и драки фанатов «Спартака». Это не Pussy Riot Глушаков на дне, но что тогда с футбольным акционизмом?

Источник: Роналду пропустит церемонию вручения «Золотого мяча»

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча». Об этом сообщает итальянский журналист Алессандро Альчато в своём «твиттере».



По информации Альчато, Роналду принял такое решение, так как занял второе место в голосовании. В минувшем сезоне Роналду в составе мадридского «Реала» стал победителем Лиги чемпионов, но затем перешёл в «Ювентус» за € 117 млн, подписав с итальянским клубом контракт до лета 2022 года.



Обладателем награды станет хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич. Третьим станет французский форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, который тоже, скорее всего, пропустит мероприятие.



Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в Париже 3 декабря.