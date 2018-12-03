Ханни становится достойной заменой Промесу. А кое в чём он даже лучше

Вера в философию

В чём точно нельзя заподозрить Олега Кононова после его дебютных матчей в «Спартаке», так это в отсутствии последовательности в словах и действиях.



Он заявлял, что не любитель большой ротации – и мы действительно видим, что составы в соседних играх отличаются максимум на одну-две позиции, а проводимые тренерским штабом перестановки либо вынужденные, либо напрашивающиеся. Безумная тасовка футболистов осталась в прошлом, несмотря на суровый график.

Кононов говорил, что хочет сейчас сделать ставку на опыт, но к молодёжи тоже относится трепетно – и мы можем заметить, что молодых он подводит к составу не массово, а аккуратно, когда появляется повод. Ломовицкий сыграл в первом матче с первых минут и вышел на замену против «Локомотива», а Рассказов сразу же получил шанс, когда выбыл из-за проблем со здоровьем Ещенко.



Кононов утверждал, что всегда хочет отталкиваться от собственной игры, сильных сторон футболистов, а не подстраиваться под соперника. И мы можем наблюдать, как в дерби под мощную с количественной (да и качественной точки зрения) среднюю линию «Локо» он выпускает всего двух центральных полузащитников, Фернандо и Глушакова. Кононов запросто мог укрепить зону дополнительным футболистом (Тимофеевым или Поповым), но тогда пришлось бы отказаться от одного из четвёрки атакующих игроков. А это не в правилах нового главного тренера «Спартака».



Такой подход заслуживает искреннего уважения, только нужно понимать, что он не повлечёт за собой автоматически классный футбол и беспроблемную жизнь против действительно сильных соперников. Вчера «Спартак», несмотря на факт победы, провёл выдающийся по самоотверженности, но очень средний по качеству матч. Сам Кононов, собственно, это на пресс-конференции признал.

Кононов: именно Глушаков встал бы в ворота, если бы Ребров не смог продолжить Главный тренер «Локо» объяснил, почему Смолов решил исполнять пенальти, а его коллега из «Спартака» раскрыл тайну командных ужинов.

Почему заменили Денисова

«Локомотив» запросто мог воспользоваться недостатками спартаковской схемы 4-2-2-2 и получить преимущество в стратегически важной центральной зоне, но не смог этого сделать по причине неважного взаимодействия полузащитников, рассинхронности в их движениях друг под друга и слишком больших расстояниях между ними.



Например, Денисов постоянно перестраховывался, оставался рядом с центральными защитниками и брал запас в пространстве, чтобы в случае потери оказаться в глубокой позиции и успеть встретить форвардов соперника. В ряде ситуаций это было неоправданно – Чорлука и Кверквелия и без Игоря могли контролировать зону, тогда как впереди «Локомотиву» не помешала бы помощь.

Всё это отразилось на показателях вовлечённости Денисова в игру. За весь первый тайм он выполнил лишь 11 передач (9 точных), что стало худшим показателем в команде. Очевидно, что движение в средней линии Сёмина не устраивало, поэтому в перерыве он выпустил на поле более мобильного Баринова, покрывающего большее пространство.

Баринов за такой же временной отрезок отметился 35 передачами (в том числе и голевой), хотя сравнение не совсем корректное, поскольку во втором тайме «Локомотив» завладел ощутимым игровым преимуществом. «Помогла» гостям в этом в том числе и травма Фернандо, которая опять оставила «Спартак» с Тимофеевым в опорной зоне. А за 20 минут до конца у красно-белых ещё случилось и удаление.

«Локомотив» действительно сгубили ошибки

Сёмин на пресс-конференции был немногословен и противоречив: «Действиями своих футболистов я очень доволен, они играли хорошо. За исключением индивидуальных ошибок. Подарили «Спартаку» три очка».

Лучший способ вернуть любовь болельщиков! Глушаков забил, а «Спартак» победил Это был феноменальный по накалу матч, в котором Глушаков ответил хейтерам голом, а Смолов умудрился запороть все свои моменты.

Главный тренер «Локомотива» абсолютно прав: многое в характере этого напряжённого, но невысокого по качеству футбола матча определили необязательные потери. Почти все опасные атаки, которые провёл «Спартак» до перерыва, – следствие быстрых выпадов после отборов и перехватов. К первому голу привёл ляп Кверквелии, попросту попавшего в Ханни при длинном переводе. «Железнодорожники» не успели перестроиться, получили выход «5 в 5» и пропустили рывок Глушакова из центральной зоны.

Быстрая доставка мяча на нападающих или Ханни в свободные зоны, минуя центральную, – главное оружие «Спартака» в этом матче. А главная беда «Локо» была в том, что глупыми потерями он эту доставку сильно облегчил.

Рассказов лучше Ещенко в атаке. Но в обороне ему нужно прибавлять

Этот тезис так или иначе был озвучен давно. Если Кононов хочет привить команде современный атакующий футбол с активными и эффективными флангами, то Рассказов на бровке будет смотреться органичнее, чем его более опытный партнер. Плюсы Николая: он не боится давления соперника, смело перекладывает мяч под левую ногу, смещается в центр и даже лезет на дриблинге к штрафной. Это помогает команде выходить из-под прессинга. Ещенко же, сталкиваясь с плотной опекой, склонен к упрощению игры и простому забрасыванию мяча вперёд.

Рассказов уже сейчас не хуже Ещенко. И он точно будет прибавлять А его прогресс напрямую повлияет на атакующий потенциал «Спартака».

Но Рассказову нужно прибавлять в оборонительных действиях. Дело не в пенальти, а в систематических пропусках соперников за спину (два – в первом тайме, один – как раз перед 11-метровым) и недостаточной агрессии при отборе в ряде эпизодов (два навеса из-под него). В тех случаях, когда Ещенко сразу бы выбросился навстречу и не позволил оппоненту банально обработать мяч, Николай давал ему секунду-другую и начинал пятиться.

Статистика Николая Рассказова против «Локомотива»:

Передачи (точные): 36 (25)

Передачи вперед (точные): 17 (7)

Навесы (точные): 1 (0)

Удары (точные): 1 (0)

Единоборства (выигранные): 19 (14)

Обводки (успешные): 8 (6)

Отборы (удачные): 5 (4)

Потери мяча: 11

Фолы: 3

Фолы на нем: 1.

Если Рассказов исправит недочёты в позиционной обороне, «Спартак» получит потрясающего разностороннего крайнего защитника на годы.

Ханни – главный мозг сегодняшнего «Спартака»

Выше мы заметили, что большинство опасных подходов в первом тайме красно-белые провели после потерь «Локомотива» и резкого разжимания пружины, однако вторая голевая атака стала исключением. В этой комбинации, насчитывавшей 13 передач подряд, хотя бы раз коснулись мяча 10 игроков (кроме Джикии). Она включила в себя перевод с одного фланга на другой, позволивший растянуть чужую оборону, несколько отыгрышей в одно касание, ложное забегание Комбарова и грамотное движение Зе Луиша, сосредоточившего на себе двух соперников.



Но главное действие – это, конечно же, идеальный навес от Ханни. Он уложил мяч в нужную точку между Чорлукой и Рыбусем по недосягаемой для тех дуге. Вообще, смещения алжирца с левого фланга к углу штрафной и передачи на дальнюю штангу становятся его фирменным обостряющим действием. Учитывая, что на эти подачи теперь откликаются сразу два форварда, умеющих играть головой (в отличие от 4-3-3), подход может приносить огромную пользу «Спартаку» и в будущем.

Так уж вышло, что пока многие считали, что идеальное место Ханни – «десятка» и нигде больше, Кононов нашёл алжирцу роль, которая подходит ему не меньше. И по степени влияния на командное созидание Софьян теперь не уступает Промесу лучших времен. Но есть существенная разница: Квинси больше подходил для быстрого футбола, а после резких смещений он чаще бил, чем отдавал передачи (и его на каком-то этапе попросту стали «читать»), тогда как Ханни нацелен на поиск партнёров.

Смущает сейчас лишь то, что лучшие матчи алжирец пока проводит тогда, когда соперники предоставляют ему много свободы и не встречают агрессивно при получении мяча. У «Крыльев» плохо сыграл Тигиев, а в «Локомотиве» крайне слабый матч провёл Игнатьев, позволявший Ханни легко разворачиваться и уходить из-под опеки. Также Владислав не успевал сокращать расстояние и вступать в отбор при переводах на оппонента из центра.



Кононов абсолютно прав: Ханни нужна стабильность, после чего мы и сделаем вывод о его истинном уровне в российских реалиях.

При подготовке материала использованы данные InStat.