«Зенит» снова провалился в гостях. Почему так происходит

«Зенит» продолжает лихорадить. После лучшего матча в сезоне команда Семака провалилась в Туле, проиграла уже четвёртый матч в чемпионате (все в гостях) и за тур до зимнего перерыва растеряла практически всё преимущество, заработанное за первый круг РПЛ. Несмотря на несколько загубленных моментов, «Арсенал» забил слишком много – «Зенит» проиграл тулякам 0.55 xG, что примерно равноценно разнице в один мяч, и во втором тайме имел достаточно возможностей для того, чтобы спасти матч.

Но суть от этого не меняется. По нескольким причинам «Зенит» уступил по делу в Туле, смотрится слабее конкурентов на дистанции и больше остальных команд нуждается в отдыхе. Осталось дотерпеть один тур.

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Гибридная схема «Арсенала» в обороне

Без Маркизио в стартовом составе у «Зенита» остались два игрока, способных отдать качественный первый пас и разогнать позиционную атаку. Черевченко решил проблему опеки Паредеса и Ивановича перестроением первых двух линий прессинга. Без мяча «Арсенал» перестраивался с 4-2-3-1 на 5-Х-Х, а количество игроков в первых двух линиях прессинга варьировалось от расположения на поле Паредеса.

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Если аргентинец оставался в средней зоне, в первую линию «Арсенала» поднимался Ткачёв и ориентировался на игрока с мячом, а вторую линию составляла тройка Мохаммади – Костадинов — Мирзов – получалась схема 5-3-2, в которой Паредес закрывался в пятиугольник и практически не имел свободного пространства.

Когда опорник «Зенита» опускался к своим защитникам, за ним шёл Ткачёв, и структура позиционной обороны «Арсенала» переходила на схему 5-2-3 с Мирзовым, Кангва и Ткачёвым в первой линии прессинга. В обоих случаях билд-ап «Зенита» имел численное преимущество над соперником, но команду Черевченко это не волновало. Главное – максимально ограничить свободу Ивановичу и Паредесу. Большую часть матча «Арсеналу» это удавалось.

Гостям удавалось выходить из среднего блока либо традиционными забросами на Дзюбу, либо открываниями Эрнани и Ерохина в полуфлангах, либо через возврат мяча из чужой трети в среднюю. Последний пример явно не наигран и скорее стечение обстоятельств, вынуждающих вингбеков «Зенита» возвращать владение в глубину поля, но такой переход хорошо раскрывает проблему туляков в движении без мяча. «Арсенал» плохо перестраивается из низкого блока в средний и обнажает большие зоны в середине поля, которыми «Зенит» несколько раз эффективно пользовался.

Отчасти действия «Арсенала» в позиционной обороне стали причиной слабой доводки мяча до таргетмена «Зенита» Артёма Дзюбы. Под давлением защитники «Зенита» часто делали забросы на ход Артёму, а не в тело под сброс. Из-за расположения лицом к мячу защитники легко блокируют подобные лонгболлы даже в борьбе с игроками вроде Дзюбы.

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Бакаев был очень полезен. Не только в атаке

Благодаря грамотным открываниям в оставляемых «Зенитом» зонах Зелимхан Бакаев стал главным конструктором быстрых переходов «Арсенала» из обороны в атаку. На счету вингера туляков 4 удара по воротам, гол, 3 ключевые передачи и несколько обостряющих пасов, после которых темповые атаки хозяев захлебнулись.

При этом Бакаев не играл на чистых мячах. Гибрид оборонительной схемы касался не только центрального пятиугольника, но и защитной линии хозяев. Без мяча Зелимхан должен был играть персонально по левому вингбеку «Зенита» Маку и опускался пятым защитником в линию. Таким образом, «Арсенал» перестраивался с 4-2-3-1 на модуль с тремя центральными защитниками 3-X-X, в котором Бакаев исполнял правого вингбека. Игрок «Арсенала» не сработал идеально по словаку, но в первом тайме выключил его практически полностью, своевременно реагируя на рывки Мака из глубины – Дзюба лишался одного из вариантов для сброса. К тому же Зелимхан контролировал правый полуфланг обороны хозяев и играл на опережение, когда Дриусси или Ерохин пытались получить мяч в этой зоне.

Катастрофа в средней зоне

Правильные открывания Ткачёва и Бакаева не должны удивлять. У игроков «Арсенала» всегда было, во-первых, достаточно пространства для приёма мяча, во-вторых, времени для принятия дальнейшего решения. Виновата тройка центральных полузащитников «Зенита». У Ерохина и Эрнани схожие роли, оба активно участвуют в атаках и предлагают себя в том числе в чужой штрафной, открываясь в зоны между крайним и центральным защитниками «Арсенала». В итоге при смене владения в центральной зоне из игроков «Зенита» оставался только Паредес, а «Арсенал» начинал темповые атаки с численным преимуществом.

Такая же проблема касалась прессинга «Зенита». Гости слишком большим числом прессинговали и контрпрессинговали «Арсенал» при потерях мяча на флангах. Хозяевам достаточно было отдать среднюю передачу и отыграться в середину, чтобы выйти на свободное пространство.

В материале использованы данные Instat.