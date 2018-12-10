«Ривер» затащил финал Кубка Либертадорес. Эпический сериал закончился!

Скандальный розыгрыш Кубка Либертадорес всё-таки закончился. Напомним, что первый финальный матч пришлось отложить из-за погоды с 10 на 11 ноября. Ответную встречу перенесли из Аргентины в Испанию из-за ранений футболистов «Боки», чей автобус забросали камнями фанаты «Ривер Плейта» в 600 метрах от стадиона. В результате вице-капитан «Боки» Пабло Перес получил травму роговицы, ещё двое были доставлены в больницу.

Перенос решающего матча в Мадрид вызвал шквал возмущения в Аргентине. «Бока» требовала отдать ей трофей без второго финала. «Ривер» негодовал, что проведёт игру на нейтральном поле, хотя инцидент произошел не на территории стадиона и по вине полиции. В свою очередь аргентинские фанаты были разочарованы необходимостью лететь через океан (цены на перелёты на эти даты возросли в несколько раз. Кроме того, проведение Кубка Либертадорес в Испании выглядело издёвкой по отношению к аргентинцам.

Кубок Либертадорес проведут в Мадриде. Это очень смешно Аргентинский журналист – про ад, который творится в Буэнос-Айресе.

Однако на этот раз в плане организации матч прошёл спокойнее. В отличие от Аргентины фанатам не дали пронести на стадион много вещей, необходимых для перформанса. Например, поклонникам «Боки» пришлось выкидывать при входе на арену даже куски жёлтой материи.

Судя по котировкам букмекеров, фаворитом считался «Ривер». Однако первый тайм остался за «Бокой». На 11-й минуте едва не отличился Перес (тот самый, который пострадал при атаке на автобус). Он пробил слёту с линии вратарской, но прямо во вратаря. На 30-й минуте «Бока» снова едва не вышла вперед – после рикошета Нандес ударил рядом со штангой.



А на 44-й минуте уже ничто не спасло «Ривер». После идеальной контратаки Бенедетто вышел один на один с голкипером и пробил в створ мимо вратаря. Нападающий отпраздновал гол, показав язык сопернику и состроив гримасу.

Так «Бока» открыла счёт на глазах у Месси, Симеоне и Дибалы, которым стало удобнее из-за переноса матча в Мадрид. Кстати, Месси было очень тяжело передвигаться внутри стадиона. Рядом с ним находилась трибуна фанатов «Ривера», и нападающему «Барселоны» не давали сделать и шага.

Важный момент случился в начале второго тайма. На 56-й минуте голкипер «Боки» Андрада сбил нападающего «Ривера» Пратто. Уругвайский судья Кунья обратился к VAR и, посмотрев видео, обнаружил атаку на вратаря. Весьма спорное решение.



Тем не менее «Ривер» всё-таки отыгрался. Несколько передач в касание от Фернандеса и Паласио буквально разорвали защиту «Боки»! При этом Фернандес отдал шикарной пас пяткой. Пратто бил уже в пустые ворота – 1:1.

И здесь не имели значения голы дома и на выезде. При равенстве мячей по сумме двух матчей (первая игра – 2:2) матч продолжился в дополнительное время. Третий тайм начался для «Боки» с удаления. Вторую жёлтую карточку получил Барриос, прыгнувший ногами вперед в стелющегося по газону Паласиоса. «Бока» тут же произвела замену, перестроилась и стала обороняться низко.

Решающий эпизод случился на 109-й минуте. Бывший вингер «Порту» Кинтеро получил мяч у штрафной и первым касанием подработал его, а вторым – пробил под перекладину. Отразить такой выстрел было сложно. Футболисты «Ривера» начали буквально сходить с ума, прыгая по полю от радости.



Уже на 115-й минуте вратарь «Боки» начал ходить в чужую штрафную. В результате он пропустил третий мяч. Мартинес буквально занес мяч в пустые ворота, которые покинул голкипер. 3:1! Волевая победа «Ривера» стала исторической. Четвертый триумф красно-белых в Кубке Либертадорес (1986, 1996, 2015, 2018).



P.S. Это был последний финал Кубка Либертадорес, состоящий из двух матчей. Со следующего сезона финальный матч будет один.