Российские клубы беспомощны в шестом туре Лиги чемпионов. Увы, это тенденция

Вчерашнее поражение «Локомотива» от «Шальке-04» стало нашим 11-м в 15 матчах шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с момента перехода на систему «осень-весна». Даже если ЦСКА совершит чудо и снова наберёт очки в противостоянии с «Реалом», сильно картину это не изменит: разбивая статистику матчей российских клубов в ЛЧ по турам, легко заметить, что шестой тур — самый неудачный. И так как продолжается это уже не один год, можно говорить о тенденции.

Вот как разбивается статистика набранных нашими командами очков по турам с сезона 2010/11: 1-й тур — 28% очков (к этой цифре мы ещё вернёмся), 2-й тур — 42%, 3-й тур — 46%, 4-й тур — 30%, 5-й тур — 44%, 6-й тур — 17%.

Первым делом: да, российским клубам из-за погодных условий в стране приходится всегда играть матчи шестого тура на выезде. Да, это важный фактор, но не определяющий. И это можно доказать с двух разных сторон. Во-первых, в домашних матчах с теми же соперниками, что и в шестом туре, наши клубы набирают 40% очков (разница в 22% очень велика — обычно в Лиге чемпионов разница между набором очков дома и на выезде составляет 12-14%). Во-вторых, мы же можем сравнить с тем, что было до системы «осень-весна». И вот начиная с сезона-2000/01 до момента смены системы наши команды набирали 42% очков в шестом туре группового этапа или втором туре второго группового этапа при прошлой схеме проведения турнира. В два с половиной раза больше очков.

При этом нельзя сказать, что играли наши команды исключительно с топ-клубами. Смотрите, кого мы не смогли победить ни разу за это время: дважды ПСВ и по одному разу «Викторию Пльзень», «Аустрию», «Гент» (с жирной оговоркой — тот матч был «Зениту» уже не слишком важен), «Селтик», «Шальке» (немотивированный и имеющий огромные проблемы в Бундеслиге), «Порту» и «Монако» (ещё без той силы, что сделает команду сенсацией в Европе). Ноль побед в девяти матчах. Единственные за семь лет победы в шести турах были одержаны в одном городе — Милане, где в течение года «Зенит» обыграл «Милан», а ЦСКА был сильнее «Интера».

Не будет Лиги Европы. «Локо» её не заслужил И неважно, толстым ли приехал Фарфан.

Теперь разделим степень ответственности между системой «осень-весна» и самими клубами. Одна из идей, лежавших в основе перехода на новый формат проведения чемпионата, заключалась в синхронизации календаря РПЛ с европейским — ожидалось, что это поможет успешнее выступать в Европе. В целом это действительно так: наши клубы стали качественнее проходить отборочные этапы еврокубков и больше набирать с команды за групповой этап. Ровно год назад я писал об этом подробно:

Факт: система «осень-весна» сделала результаты в Европе качественнее Но минусов глобально пока всё равно больше, чем плюсов.

Однако в том тексте в первом же абзаце я специально обратил внимание на то, что три из четырёх клубов обеспечили себе евровесну ещё до шестого тура. Обратил как раз потому, что статистика шестых туров удручает. Не имея возможности целенаправленно зализывать раны и готовиться к этой игре (так как чемпионат при системе «весна-осень» уже пару недель как закончился), наши клубы посыпались. К концу осени в России не выдерживают темп игр через два дня на третий — это заметно и по результатам еврокубковых клубов во внутреннем чемпионате.



С другой стороны, есть и ответственность команд в этой удручающей статистике. Шестые туры для наших команд чаще всего — определяющий момент по двум вопросам: а) будет ли евровесна; б) если будет, то в каком турнире. За семь лет только в трёх случаях наши клубы решали задачу-максимум: помимо победы ЦСКА над «Интером», были ещё две героические нулевые ничьи — «Зенита» с «Порту» и «Ростова» с ПСВ. В этих встречах суммарное соотношение ударов составило 46-10 не в пользу наших команд — оба раза это были совершенно чудесным образом унесённые ноги.

Проблема заключается в том, что сильнее играть наши клубы не могут. В шестых турах, помимо мотивации и умений, нужно всегда демонстрировать смелость и максимальную концентрацию, а РПЛ много лет живёт в статусе довольно мягкой лиги, где топам часто достаточно играть на одной ноге, чтобы побеждать. Сталкиваясь с необходимостью здесь и сейчас показать смелость и концентрацию, наши клубы начинают неистово грустить. Так произошло вчера в Германии с «Локомотивом», который играл против неосновного состава немотивированного «Шальке» так, как против самого «Локомотива» в России играют аутсайдеры. Так происходит с российскими клубами довольно часто.



В этом плане показательно, что второй с конца процент по русскому набору очков в Лиге чемпионов имеет первый тур (я обещал, что мы к этому вернёмся). Внутри соревнования — со второго тура по пятый — каждый клуб может позволить себе дать слабину, но на первый игровой день и на решающий все всегда настраиваются по максимуму. И когда российские клубы сталкиваются с соперниками в полной силе и с очевидной целью, они чаще уступают, чем добиваются успеха.



Проблема ли это? Безусловно, потому что решать вопросы евровесны до последнего тура, как это удалось в прошлом сезоне, каждый год не получится.