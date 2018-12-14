Раньше они наводили на всех ужас, а теперь не выходят в плей-офф Лиги Европы

«Милан» проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги Европы

«Олимпиакос» одержал победу в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Миланом». Встреча прошла в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



Автором единственного мяча «Милана» стал защитник Кристиан Сапата. В составе греческого клуба отличились защитник Пап Абу Сиссе и хавбек Костас Фортунис, реализовавший пенальти. Ещё один мяч в ворота итальянской команды забил Сапата (автогол).

В другом матче 6-го тура «Бетис» сыграл вничью с люксембургским клубом «Дюделанж». Встреча состоялась в Люксембурге на стадионе «Жози Бартель» и завершилась со счётом 0:0.



Итоговое положение команд в группе F: 1. «Бетис» (12 очков); 2. «Олимпиакос» (10); 3. «Милан» (10); 4. «Дюделанж» (1).

«Зенит» проиграл в гостевом матче со «Славией» в Лиге Европы

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы чешская «Славия» принимала российский «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Эден» в Праге и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



В составе победителей точными ударами отметились Яромир Змрхаль и Мирослав Стох. Таким образом, питерская команда, досрочно обеспечившая себе первое место в турнирной таблице группе С, потерпела первое поражение на групповом этапе турнира. «Славия» благодаря победе смогла оформить себе путёвку в 1/16 финала Лиги Европы.



В другом матче тура, который проходил параллельно, датский «Копенгаген» на своём поле проиграл французскому «Бордо» со счётом 0:1.

Итоговое турнирное положение в группе С: 1. «Зенит» — 11 очков; 2. «Славия» — 10; 3. «Бордо» — 7; 4. «Копенгаген» — 5.

«Зенит» завершил год тремя поражениями. В Чехии ни разу не пробил в створ Лидер РПЛ вытащил за собой «Славию» в плей-офф Лиги Европы.

«Краснодар» проиграл «Севилье», но всё равно вышел в плей-офф Лиги Европы

«Севилья» одержала победу в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром». Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



Авторами голов стали нападающий Виссам Бен-Йеддер, оформивший дубль, и полузащитник Эвер Банега, реализовавший пенальти. Почти весь второй тайм российская команда провела в меньшинстве из-за удаления защитника Кристиана Рамиреса.



В другом матче 6-го тура турецкий «Акхисар Беледиеспор» сыграл вничью с бельгийским «Стандардом». Игра состоялась в Акхисаре на стадионе «Спор Тото — Акхисар-Арена» и завершилась со счётом 0:0.



Таким образом, «Севилья» и «Краснодар» вышли в плей-офф Лиги Европы, а «Стандард» и «Акхисар Беледиеспор» покинули турнир.

«Краснодар» был плох, но это ничего не значит «Быки» «выжили» в Севилье и добились права сыграть в плей-офф Лиги Европы. И это будет совсем другая история.

«Спартак» потерпел поражение в матче с «Вильярреалом» и вылетел из Лиги Европы

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы испанский «Вильярреал» принимал российский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



В составе победителей точные удары на свой счёт записали Самуэль Чуквезе и Карл Того Экамби, которые отличились на 11-й и 48-й минутах соответственно. На 90-й минуте защитник испанской команды Коста Хауме получил красную карточку. Таким образом, «Вильярреал» обеспечил себе путёвку в 1/16 финала турнира, а «Спартак» из Лиги Европы вылетел.



Ещё в одном матче группы G, который проходил параллельно, австрийский «Рапид» на своём поле обыграл шотландский «Рейнджерс» со счётом 1:0. Благодаря этому результату венская команда не позволила сопернику обойти себя в турнирной таблице и вышла в 1/16 финала Лиги Европы.



Итоговое турнирное положение в группе G: 1. «Вильярреал» — 10 очков; 2. «Рапид» — 10; «Рейнджерс» — 6; 4. «Спартак» — 5.

«Спартак» не смог. Лиги Европы у Кононова не будет Последний матч в 2018-м красно-белые провалили: не реализовав уйму моментов, сами пропустили дважды.

Итальянский агент объявил, что пытается организовать трансфер Месси в «Интер»

Итальянский агент Алессио Сундас сообщил, что провёл переговоры о возможном переходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в «Интер».

Сундас пытался организовать трансфер Месси ещё в прошлом году, однако тогда сделать это у него не получилось.



«В последние дни я обменивался письмами с генеральным директором «Барселоны», а также с отцом Месси. На этот раз их ответы не были столько же твёрдо отрицательными, как в прошлый раз. Это заставляет меня предположить, что существует маленький шанс увидеть Месси в чемпионате Италии.



Изначально моя идея была в том, чтобы предложить совершить этот трансфер «Наполи», поскольку считаю, что Месси — единственный, кто может каким-то образом повторить историю Марадоны в Неаполе. Однако не все клубы могут себе позволить такого игрока, как Лионель. Тот же «Милан» в непростой ситуации с финансовым фэйр-плей. Я верю, что «Интер» является единственным претендентом на Месси. Этот трансфер был бы подобен переходу Роналду в «Ювентус», — цитирует Сундаса Calciomercato.com со ссылкой на эфир Radio Goal 24.

«Интер» объявил о назначении Маротты на пост генерального директора клуба

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта занял аналогичный пост в миланском «Интере», сообщает пресс-служба нерадзурри в «Твиттере».



«С сегодняшнего дня я буду частью великого клуба «Интер». Для меня это повод для невероятной гордости», — прокомментировал своё назначение Маротта.



Ранее сообщалось, что «Интер» и Маротта договорились о трёхлетнем контракте, по условиям которого функционер будет зарабатывать около € 3 млн за сезон, учитывая различные премии и бонусы.



61-летний итальянец покинул «Ювентус» в конце сентября по решению руководства туринского клуба. Он проработал в стане бьянконери восемь лет. За этот период клуб семь раз становился чемпионом Италии и дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

Карпин дисквалифицирован на шесть матчей за толчок судьи, три из них – условно

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил вердикт комитета в отношении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, удалённого за толчок резервного судьи в матче 17-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:1).



«Что касается Карпина, с его стороны не было ненормативной лексики в адрес арбитра, не было оскорбительных жестов. Мы рассматривали контакт Карпина с резервным арбитром. Мы установили, что данный контакт носил признаки нарушения статьи регламента, а именно – умышленный толчок. Мы рассмотрели все объяснения по данному эпизоду, получили пояснения от самого Карпина. Он написал, что его эмоциональная реакция на решение главного арбитра матча связана с желанием быть услышанным судьёй или его помощником и не являлась оскорблением судейской бригады. Мы приняли во внимание тот факт, что в действиях Карпина не было агрессии. В данном случае умышленный толчок был вызван эмоциональными порывами. В дисциплинарном регламенте есть 29-я статья, которая позволяет применять как условные, так и не условные наказания.



За умышленный толчок официального лица матча и за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать Карпина на 80 тысяч рублей. И дисквалифицировать Карпина на шесть матчей чемпионата России, при этом три матча чемпионата России считать реальным исполнением и три матча – как условные спортивные санкции. И установить испытательный срок до конца сезона», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.