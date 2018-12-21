7 российских футболистов, которые могли бы заинтересовать клубы РПЛ

Кто-то из них играет в Европе, кто-то – в ФНЛ.

Футболисты «Чертаново» Максим Глушенков и Наиль Умяров совсем недавно перешли в «Спартак». Вот интервью с молодым новичком красно-белых, в котором он рассказывает о переходе и делится впечатлениями от новой команды.

«Кононов? Каррера тоже доверял молодым, так что на моё решение это не влияло» Новичок «Спартака» рассказал о переходе, конкуренции с Зобниным и прогрессе «Чертаново».

Кто ещё из российских футболистов может заинтересовать клубы РПЛ?

Александр Клещенко («Томь»), центральный защитник

«Томь» идёт второй в ФНЛ во многом благодаря отличной игре обороны. По забитым мячам томичи делят шестое-седьмое место в лиге, а вот по пропущенным находятся на второй строчке. Всего 15 голов в 24 матчах.

Александр Клещенко – лидер «Томи», сыграл все 24 матча и даже забил два гола. 23-летний центральный защитник хорошо играет в отборе и у него неплохой процент выигранных единоборств (68 процентов). Также Клещенко уверенно чувствует себя в верховой борьбе (67 процентов). По этим показателям футболист «Томи» является одним из лучших в ФНЛ на своей позиции.

И это только первый сезон Клещенко в «Томи», до этого он четыре сезона выступал в «Кубани».

Николай Комличенко («Млада Болеслав»), нападающий

В основе «Краснодара» блещут Сулейманов и Игнатьев, а Комличенко третий сезон играет в аренде. И делает это очень хорошо. В нынешнем сезоне чешского чемпионата Комличенко забил 18 мячей в 18 матчах.

23-летний форвард отлично играет головой, прекрасно открывается и хорошо завершает атаки. При этом неплохо играет в пас (76 процентов), в его активе 5 голевых передач.

Николай Комличенко Фото: fkmb.cz

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Антон Зиньковский («Чертаново»), фланговый полузащитник

К игрокам «Чертаново» сейчас повышенный интерес, что неудивительно. Молодая команда, только дебютировавшая в ФНЛ, вырвалась на четвёртое место. На счету Антона Зиньковского 11 голов в 22 матчах чемпионата. 22-летний полузащитник успел поиграть за молодёжные команды «Зенита» и «Кубани», но там дела не пошли. Зато в «Чертаново» левый хавбек хорош, в прошлом году он стал лучшим бомбардиром зоны «Запад».

Дриблинг, хорошо поставленные удар и пас (в среднем за матч Зиньковский делает 40 передач с точностью 74 %) – сильные стороны футболиста.

Антон Зиньковский Фото: chertanovo-football.ru

Максим Барсов («Сочи»), нападающий

Лучший бомбардир ФНЛ по итогам первой части чемпионата. В 22 матчах чемпионата на счету Барсова 16 мячей и 4 результативные передачи. 25-летний форвард является воспитанником СДЮСШОР им. Ю.М. Михайлова (Тверь), позже перебрался в футбольную школу московского «Локомотива» и выступал в молодёжной команде «железнодорожников». В 2017 году перешёл в питерское «Динамо», которое перед этим сезоном переехало в Сочи и сменило название.

Барсов прекрасно открывается в чужой штрафной и отлично завершает атаки.

Станислав Ильюченко («Дуйсбург»), нападающий

Семья Станислава переехала в Германию, когда ему было пять лет. Там он начал заниматься футболом, играл на региональном уровне, а в 2015-м перешёл в «Дуйсбург». Это вторая немецкая Бундеслига.

Ильюченко – основной форвард «Дуйсбурга», классический мощный нападающий (189 см), который хорош в воздухе и единоборствах. Принять мяч, зацепиться, скинуть партнёру – так играет 28-летний футболист в своём клубе. Он незаменим при стандартах как у чужих ворот, так и у своих. Кроме того, Ильюченко хорошо играет в пас (70 процентов точных передач), поэтому тренеры «Дуйсбурга» нередко используют Станислава в роли атакующего полузащитника.

Владислав Сарвели («Чертаново»), нападающий

Неизвестно, входит ли Сарвели в число футболистов, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед», но клубы РПЛ он точно заинтересовать может. На его счету 7 мячей и 9 голевых передач в нынешнем сезоне. Несмотря на не самый высокий рост (175 см), Сарвели отлично играет головой. И сам много забивает после стандартов, и партнёрам нередко делает скидки. 21-летний форвард может продавить соперника, хорошо открывается на грани офсайда.

Дмитрий Тихий («Томь»), правый защитник

Ещё один футболист, которому «Томь» может сказать спасибо за свои нынешние успехи. К слову, несмотря на высокое место в таблице, дела у сибирского клуба так себе.

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26-летний Дмитрий Тихий – классический крайний защитник, который работает по всей бровке. Отлично вбрасывает ауты, простреливает и навешивает (в среднем 2,5 раза за игру). У игрока «Томи» 79 процентов точных передач, он хорошо играет в отборах (71 процент), на его счету 2 голевые передачи. В первой части чемпионата Тихий был одним из лучших в ФНЛ на позиции правый защитник.

Использованы данные Instat Scaut