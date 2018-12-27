Итоги года. Лучший защитник России — 2018

Продолжаем подводить итоги уходящего года. На очереди защитники. Кто из футболистов оборонительного плана проявил себя лучше всех в 2018 году в российском чемпионате? Мнением делятся эксперты и читатели.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

— Джикия – лучший защитник в 2018 году. Он надёжно выступает и в сборной, и в «Спартаке», показывает хороший уровень игры.

Валерий Гладилин, бывший полузащитник «Спартака»:

— Лучший защитник года в Российской Премьер-Лиге – Бранислав Иванович. Он лидер команды, стабильно показывает уверенную игру. Даже несмотря на возраст, помимо всего прочего, он универсал, может играть как центрального, так и крайнего защитника.

Валерий Рейнгольд, бывший полузащитник «Спартака»:

— Из наших футболистов очень тяжело кого-то выбрать, они играют так бездарно, что называть кого-то лучшим, язык не поворачивается. Но если кого-то выделять, то Джикию. Хотя он в последнее время играл не важно. Но парень более-менее выполняет роль центрального защитника, к нему меньше всего претензий.

Итоги года. Лучший вратарь России — 2018 Кто лучший вратарь года в РПЛ? Отвечают эксперты и читатели «Чемпионата».

Дмитрий Парфёнов, главный тренер «Урала»:

— Игнашевич — лучший защитник, я его вообще назвал лучшим игроком сезона. Это связано и с чемпионатом мира, да и вообще всё что он сделал – получилось красиво. Всем бы так. Он, можно сказать, представитель нашей старой школы.

Валерий Газзаев, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, обладатель Кубка УЕФА:

— Лучший защитник – Сергей Игнашевич. На протяжении всё своей карьеры он показал высочайший уровень. Чемпионат мира – это зеркало, где он продемонстрировал свой высокий тактический и технический уровень своей подготовки. К тому же очень долгое время являлся фундаментальным игроком, как своего клуба, так и своей сборной.

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Ринат Билялетдинов, заслуженный тренер России:

— Игнашевич — лучший центральный защитник по степени надёжности. Жалко, что он не доиграл полный год. Он вернулся в сборную и сыграл на великолепном уровне, благодаря чему вся команда, в том числе и Акинфеев, чувствовали уверенность.

Игорь Гамула, бывший главный тренер «Ростова»:

— Чемпионат мира закончился, можно было бы выбрать Игнашевича, но он закончил играть. Думаю, мы оставим его в покое – ему надо сказать спасибо за то, что он вернулся в сборную, он очень достойно сыграл. Но год продолжился, он, конечно, один из лучших в этом году, но номером один я бы выбрал Марио Фернандеса. Он неплохо играет, забил гол Хорватии, выделяется и в сборной, и в клубе. Часто выходит и в маске, и в шлеме – молодец.

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Наше мнение

Павел Пучков, корреспондент «Чемпионата»:

— Марио Фернандес. Человек, который сначала затащил сборную, а потом и ЦСКА. Пацан, который влюбил в себя всех, хотя так и не заговорил по-русски. В чемпионате России практически не осталось игроков, которые стабильно выдают топовый уровень – Фернандес из числа тех, кто продолжает это делать.

Мнения читателей

lgedmitriyy:

— Фернандес сейчас тащит!

111111piterr:

1. Марио

2. Игнаш

3. Бранислав Иванович

uxfxtx51:

— Из этих — Фернандес. Вместо Игнашевича добавил бы Бекао, просто зверь какой-то, лучшее приобретение ЦСКА.

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