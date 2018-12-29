От Блана до Влашича. Кто заходил к нам на огонёк в 2018-м

Лоран Блан
В год чемпионата мира в Россию часто приезжали звёзды мирового футбола, иногда они заходили к нам в гости. Чемпион мира 1998 года, бывший главный тренер сборной Франции и «ПСЖ» Лоран Блан с искренним любопытством разглядывал портреты гостей «Чемпионата». Узнавал Карпина («Кто ж не помнит «Сельту», где играли он и Мостовой?»), Акинфеева, Черчесова. Неожиданно для нас идентифицировал… Тину Канделаки.
Легендарный француз хвалил Москву, не сомневался, что чемпионат мира пройдёт на высшем уровне, вспоминал Фергюсона, Бекхэма и Фабьена Бартеза. И да – в нашей редакции Блан нашёл своего Бартеза (им оказался видеоредактор Алексей Шилин). Целовать в лысину, правда, не стал. «Это был наш личный ритуал, — улыбнулся Лоран. – Эксклюзивный».
Христо Стоичков
Более или менее взрослым болельщикам Стоичков запомнился изумительной левой ногой, крутым нравом и голами. Массой голов. Нам повезло открыть для себя другого Христо – добродушного, коммуникабельного, остроумного. За один тайм по футбольному хронометражу звезда незабываемой «Барселоны» Круиффа, обладатель «Золотого мяча» и «Золотой бутсы» ЧМ-1994 рассказал много любопытного – о себе, партнёрах, соперниках. Интересно, что язык общения знаменитый болгарин выбрал испанский – лишнее подтверждение того, какой период карьеры был для него самым ярким и продуктивным. «Я-то вас кое-как пойму на русском, — с улыбкой развёл он руками. – Вы меня – вряд ли».
Дмитрий Хохлов
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов вспоминал «армейское» прошлое, заграничный этап карьеры. Рассказывал байки про «ПСВ Эйндховен» и «Реал Сосьедад». Про «Локомотив» и знаменитый матч с Украиной, после которого, по словам Хохлова, у игроков было полное опустошение.
Когда беседа закончилась, наш корреспондент Сергей Титов (болельщик «Динамо») отдал Хохлову папку со своей аналитикой по «Динамо». И спустя какое-то время перешёл в аналитический отдел клуба.
Виталий Мутко
«Вам тут по спецсвязи звонили», – сказали вице-премьеру, когда спустя три с половиной часа после начала интервью он вышел из нашей переговорки. «Может, я зря тут тогда с вами распинался?» – сказал Мутко и рассмеялся. Смеётся он по-прежнему заразительно, а рассказывает так, что хочется слушать.
А как не слушать и не спрашивать, если вице-премьер по-прежнему готов говорить на любые темы? В том числе и на неприятные. Немного морщится, но всё равно рассказывает. Потому и просидели мы до позднего вечера.
Разговор был не только про футбол. Виталий Леонтьевич говорил про Родченкова, допинг, отстранение олимпийцев, про чемпионат мира и РФС.
Это было его последнее большое интервью в роли вице-премьера и президента РФС.
Виктор Гончаренко
Жаль, что главный тренер ЦСКА редко даёт интервью. Собеседник он интереснейший. В этом убедились журналисты «Чемпионата», когда он заглянул к нам гости. Гончаренко провёл в редакции более двух с половиной часов, а нам всё не хотелось его отпускать. Получилось в двух частях.
В первой Виктор Михайлович рассказал за что штрафует игроков, откуда появилось правило давать интервью два раза за год и посетовал, что никак не может выучить иностранный язык.
Во второй части было много про Акинфеева, братьев Березуцких и Игнашевиче. Тогда ещё не было точно известно, что вся тройка центральных защитников «армейцев» решит закончить карьеру. Гончаренко говорил, что ЦСКА нужно пять новых футболистов и даже не предлагал, что через пару месяцев он начнёт сезон с совсем новой командой. И два раза обыграет «Реал».
Илья Геркус
«Только не спрашивайте меня, как я провёл выходные… Меня уже кто только об этом не спрашивал», — улыбнулся Геркус, когда зашёл в нашу редакционную переговорку. Президент «Локомотива» пришёл к нам в гости вскоре после того, как «Локомотив» после долгого перерыва стал чемпионом России.
Про чемпионство в основном и говорили. И про конфликт с Сёминым. И про неудавшуюся аренду Дзюбы. Про трансфера. Про Миранчуков. И про Денисова, который ещё на сборах был уверен в победе в чемпионате.
Василий Березуцкий
Василия Березуцкого рады видеть в любой редакции, более позитвного и остроумного собеседника и представить себе нельзя. Но повод был грустный: братья объявили об окончании своей славной карьеры. И Вася пришёл к нам выговориться. Об окончании карьеры говорил этом спокойно и не скрывал, что от футбола у него накопилась усталость.
Защитник более двух часов отвечал на вопросы, так что беседу пришлось разбить на два материала. Когда Васю спросили про чемпионат мира, не жалеет ли о том, что не поехал и не стал героем, ответил в своём стиле: «Каждый помогал, как мог: кто-то болел на стадионе, кто-то этот стадион охранял, а кто-то помог тем, что просто не поехал на турнир».
Во второй части Березуцкий поддержал Фёдора Смолова и разобрал эпизод с плохо исполненным пенальти, вспомнил как сам бил с 11-метровой отметки, рассказал про Вагнера и Газзаева. И многое другое.
Лотар Маттеус
Лотар Маттеус посетил нашу редакцию утром в день финала чемпионата мира. Коллега, который помогал с переводом, перед интервью сказал: «Человек он вроде бы непростой. С короной на голове». Эти опасения Лотар разрушил на первой же минуте нашего общения. Улыбчивый, весёлый, раскованный и очень коммуникабельный — общаться с ним было удовольствием. Маттеус предстал перед нами абсолютно земным и простым человеком: свободно общался, шутил и общался с сыновьями шеф-редактора футбольного отдела.
Интервью сначала шло на немецком, потом перешли на английский. А ещё он обменялся несколькими фразами с одним из журналистов на итальянском. Понравилось вроде бы не только нам, но и ему. Интервью уже закончилось, а он все не торопился уходить. Похвалили редакционное пространство в стиле «оупен спейс» — мол, именно так и надо работать, без секретов, чтобы все были максимально информированы о редакционных процессах.
Маттеус рассказал, что следит за Россией, поскольку женат на русской, о встрече с Владимиром Путиным, игре в футбол на Красной площади и о том, как восприняли в мире успех команды Черчесова.
Никола Влашич
За пару месяцев Влашич стал ключевым игроком ЦСКА. Через него строится большинство атак «армейцев». Хорват стал чем-то вроде градусника: если у него идёт игра, то вся команда выглядит мощно. Влашич пришёл в редакцию «Чемпионата» и полтора часа отвечал на наши вопросы. Было интересно понять, как абсолютно новая команда смогла выглядеть настолько цельной.
Никола рассказал, что хочет выучить русский язык и остаться в ЦСКА о работе с Гончаренко и своей знаменитой спортивной семье. Ну и, конечно, об успехе хорватской сборной на чемпионате мира.
Гжегож Крыховяк
Гжегож Крыховяк пришёл в редакцию «Чемпионата», чтобы поиграть в FIFA 19 с болельщиком в рамках нашего проекта. Конечно, мы не могли отпустить хавбека без интервью. Поляк появился в «Локомотиве» летом и стал стабильным игроком основы. За несколько месяцев успел и забить, и отдать голевые, и даже несколько раз удалиться. Крыховяк заглянул к нам на следующий день после посещения Большого театра. Не часто в такие места ходят футболисты. Так что с этого мы и начали разговор.
А затем говорили не только про футбол, но и про моду, отношения с журналистами, теракт в Париж и «Инстаграм».