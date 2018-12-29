В 2018 году у нас в гостях побывало множество ярких личностей из мира футбола. Вспоминаем яркие фрагменты их визитов.

От Блана до Влашича. Кто заходил к нам на огонёк в 2018-м

В год чемпионата мира в Россию часто приезжали звёзды мирового футбола, иногда они заходили к нам в гости. Чемпион мира 1998 года, бывший главный тренер сборной Франции и «ПСЖ» Лоран Блан с искренним любопытством разглядывал портреты гостей «Чемпионата». Узнавал Карпина («Кто ж не помнит «Сельту», где играли он и Мостовой?»), Акинфеева, Черчесова. Неожиданно для нас идентифицировал… Тину Канделаки.

«Бекхэм разозлился на Фергюсона. Но всё понял. Он понятливый парень!» Яркий француз, чемпион мира и бывший тренер «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан побывал в гостях у «Чемпионата» и очаровал всех.

Легендарный француз хвалил Москву, не сомневался, что чемпионат мира пройдёт на высшем уровне, вспоминал Фергюсона, Бекхэма и Фабьена Бартеза. И да – в нашей редакции Блан нашёл своего Бартеза (им оказался видеоредактор Алексей Шилин). Целовать в лысину, правда, не стал. «Это был наш личный ритуал, — улыбнулся Лоран. – Эксклюзивный».

Лоран Блан и видеоредактор «Чемпионата» Алексей Шилин в роли Фабьена Бартеза Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Более или менее взрослым болельщикам Стоичков запомнился изумительной левой ногой, крутым нравом и голами. Массой голов. Нам повезло открыть для себя другого Христо – добродушного, коммуникабельного, остроумного. За один тайм по футбольному хронометражу звезда незабываемой «Барселоны» Круиффа, обладатель «Золотого мяча» и «Золотой бутсы» ЧМ-1994 рассказал много любопытного – о себе, партнёрах, соперниках. Интересно, что язык общения знаменитый болгарин выбрал испанский – лишнее подтверждение того, какой период карьеры был для него самым ярким и продуктивным. «Я-то вас кое-как пойму на русском, — с улыбкой развёл он руками. – Вы меня – вряд ли».

Стоичков: Моуринью был скромным парнем — не то что ван Гал В гостях у «Чемпионата» побывал обладатель «Золотого мяча» и «Золотой бутсы» ЧМ, великий бунтарь и артист мирового футбола Христо Стоичков.

Дмитрий Хохлов

Дмитрий Хохлов в гостях у «Чемпионата» Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов вспоминал «армейское» прошлое, заграничный этап карьеры. Рассказывал байки про «ПСВ Эйндховен» и «Реал Сосьедад». Про «Локомотив» и знаменитый матч с Украиной, после которого, по словам Хохлова, у игроков было полное опустошение.

Когда беседа закончилась, наш корреспондент Сергей Титов (болельщик «Динамо») отдал Хохлову папку со своей аналитикой по «Динамо». И спустя какое-то время перешёл в аналитический отдел клуба.

«В интернате ЦСКА, бывало, проснёшься среди ночи, а на тебе три таракана сидят…» Мы и раньше догадывались, что Дмитрий Хохлов – превосходный рассказчик, а теперь в этом удостоверились. Убедитесь и вы.

«Вам тут по спецсвязи звонили», – сказали вице-премьеру, когда спустя три с половиной часа после начала интервью он вышел из нашей переговорки. «Может, я зря тут тогда с вами распинался?» – сказал Мутко и рассмеялся. Смеётся он по-прежнему заразительно, а рассказывает так, что хочется слушать.



А как не слушать и не спрашивать, если вице-премьер по-прежнему готов говорить на любые темы? В том числе и на неприятные. Немного морщится, но всё равно рассказывает. Потому и просидели мы до позднего вечера.

Разговор был не только про футбол. Виталий Леонтьевич говорил про Родченкова, допинг, отстранение олимпийцев, про чемпионат мира и РФС.

Это было его последнее большое интервью в роли вице-премьера и президента РФС.

«Зачем мне охрана? Я не взлетаю до небес» «Чемпионат» берёт интервью у Виталия Мутко. Часть первая.

Жаль, что главный тренер ЦСКА редко даёт интервью. Собеседник он интереснейший. В этом убедились журналисты «Чемпионата», когда он заглянул к нам гости. Гончаренко провёл в редакции более двух с половиной часов, а нам всё не хотелось его отпускать. Получилось в двух частях.

В первой Виктор Михайлович рассказал за что штрафует игроков, откуда появилось правило давать интервью два раза за год и посетовал, что никак не может выучить иностранный язык.

«Все замёрзли и ушли, а Игнашевич остался на скамейке и дал ценный совет» Большое интервью с Виктором Гончаренко – о Гинере, Игнашевиче, Березуцких, Мусе, Вернблуме, Головине и всех-всех-всех.

Во второй части было много про Акинфеева, братьев Березуцких и Игнашевиче. Тогда ещё не было точно известно, что вся тройка центральных защитников «армейцев» решит закончить карьеру. Гончаренко говорил, что ЦСКА нужно пять новых футболистов и даже не предлагал, что через пару месяцев он начнёт сезон с совсем новой командой. И два раза обыграет «Реал».

«Набрал Сёмину после дерби. Он сказал: «Я поступил бы так же!» Вторая часть интервью с Виктором Гончаренко – про Витиньо, штрафы в ЦСКА, переживающего Акинфеева и легкого в общении Дзагоева.

«Только не спрашивайте меня, как я провёл выходные… Меня уже кто только об этом не спрашивал», — улыбнулся Геркус, когда зашёл в нашу редакционную переговорку. Президент «Локомотива» пришёл к нам в гости вскоре после того, как «Локомотив» после долгого перерыва стал чемпионом России.

Про чемпионство в основном и говорили. И про конфликт с Сёминым. И про неудавшуюся аренду Дзюбы. Про трансфера. Про Миранчуков. И про Денисова, который ещё на сборах был уверен в победе в чемпионате.

Геркус: Денисов подошёл на сборах и сказал: «Ну что, надо выигрывать чемпионат!» Большое и яркое интервью с президентом «Локомотива» – про отношения с Юрием Сёминым, трансферы, болельщиков и ключевых игроков клуба.

Василия Березуцкого рады видеть в любой редакции, более позитвного и остроумного собеседника и представить себе нельзя. Но повод был грустный: братья объявили об окончании своей славной карьеры. И Вася пришёл к нам выговориться. Об окончании карьеры говорил этом спокойно и не скрывал, что от футбола у него накопилась усталость.

Защитник более двух часов отвечал на вопросы, так что беседу пришлось разбить на два материала. Когда Васю спросили про чемпионат мира, не жалеет ли о том, что не поехал и не стал героем, ответил в своём стиле: «Каждый помогал, как мог: кто-то болел на стадионе, кто-то этот стадион охранял, а кто-то помог тем, что просто не поехал на турнир».

«В политику не пойду. Там нужно много врать». Большое интервью c В. Березуцким Текст, который вы обязаны прочитать.

Во второй части Березуцкий поддержал Фёдора Смолова и разобрал эпизод с плохо исполненным пенальти, вспомнил как сам бил с 11-метровой отметки, рассказал про Вагнера и Газзаева. И многое другое.

«Падаешь, блюешь, встаёшь и бежишь дальше». Продолжение интервью с Березуцким Василий Березуцкий рассказывает о самых невероятных ситуациях в своей карьере.

Лотар Маттеус посетил нашу редакцию утром в день финала чемпионата мира. Коллега, который помогал с переводом, перед интервью сказал: «Человек он вроде бы непростой. С короной на голове». Эти опасения Лотар разрушил на первой же минуте нашего общения. Улыбчивый, весёлый, раскованный и очень коммуникабельный — общаться с ним было удовольствием. Маттеус предстал перед нами абсолютно земным и простым человеком: свободно общался, шутил и общался с сыновьями шеф-редактора футбольного отдела.

Интервью сначала шло на немецком, потом перешли на английский. А ещё он обменялся несколькими фразами с одним из журналистов на итальянском. Понравилось вроде бы не только нам, но и ему. Интервью уже закончилось, а он все не торопился уходить. Похвалили редакционное пространство в стиле «оупен спейс» — мол, именно так и надо работать, без секретов, чтобы все были максимально информированы о редакционных процессах.

Маттеус рассказал, что следит за Россией, поскольку женат на русской, о встрече с Владимиром Путиным, игре в футбол на Красной площади и о том, как восприняли в мире успех команды Черчесова.

«Дзюба – лицо сборной России. Но я бы не хотел встретиться с ним на поле» Лотар Маттеус пришёл в гости к «Чемпионату» и рассказал о встрече с Путиным, водке в поезде и самом необычном месте, где он делал селфи.

Никола Влашич

Никола Влашич в гостях у «Чемпионата» Фото: Алена Сахарова, «Чемпионат»

За пару месяцев Влашич стал ключевым игроком ЦСКА. Через него строится большинство атак «армейцев». Хорват стал чем-то вроде градусника: если у него идёт игра, то вся команда выглядит мощно. Влашич пришёл в редакцию «Чемпионата» и полтора часа отвечал на наши вопросы. Было интересно понять, как абсолютно новая команда смогла выглядеть настолько цельной.

Никола рассказал, что хочет выучить русский язык и остаться в ЦСКА о работе с Гончаренко и своей знаменитой спортивной семье. Ну и, конечно, об успехе хорватской сборной на чемпионате мира.

Влашич: Пашалич говорил мне: «Мой друг, никогда не езжай в Россию!» Лидер ЦСКА – про депрессивную Махачкалу, сравнения со Спанч Бобом и том, как Каррера разочаровал Пашалича.

Гжегож Крыховяк Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Гжегож Крыховяк пришёл в редакцию «Чемпионата», чтобы поиграть в FIFA 19 с болельщиком в рамках нашего проекта. Конечно, мы не могли отпустить хавбека без интервью. Поляк появился в «Локомотиве» летом и стал стабильным игроком основы. За несколько месяцев успел и забить, и отдать голевые, и даже несколько раз удалиться. Крыховяк заглянул к нам на следующий день после посещения Большого театра. Не часто в такие места ходят футболисты. Так что с этого мы и начали разговор.

А затем говорили не только про футбол, но и про моду, отношения с журналистами, теракт в Париж и «Инстаграм».