Новый клуб Моуринью, судьба Кокорина и Мамаева и другие интриги 2019-го

1. Первый победитель Лиги наций

Новый турнир для сборных определённо стал лучшей инициативой УЕФА за много лет. Серые, абсолютно серые товарищеские матчи национальных команд остались в прошлом, и в международных перерывах болельщики больше не впадают в спячку. Ряд классических противостояний вернул интерес к матчам сборных, и четвёрка, которая в июне разыграет трофей в Португалии, выглядит достаточно внушительно: хозяева финального турнира, а также сборные Англии, Нидерландов и Швейцарии. Помимо попадания в историю первый победитель Лиги наций получит чек на 6 млн евро — идея финансово стимулировать команды-участницы тоже была отличной. Национальные федерации футбола обычно не слишком богаты — это стало особенно очевидно после чемпионата мира, когда выяснилось, что хорваты не могут увеличить копеечную по меркам рынка зарплату Златко Даличу, который довёл сборную в России до финала.

Лига наций в порядке. Это лучшая инициатива УЕФА за последние годы Международный футбол вне рамок больших турниров снова можно смотреть.

2. Возьмёт ли Кубок чемпионов кто-то, кроме испанцев

С 2008 года испанские клубы лишь трижды позволили себе отдать главный европейский трофей кому-то другому, а последние пять лет не доверяют трофей вообще никому, кроме себя. Кроме того, дважды за это время был сыгран всеиспанский финал, а про победы «Севильи» в Лиге Европы и вспоминать не нужно — клубы Ла Лиги узурпировали право быть победителями.



В этом году есть шанс, что всё будет иначе. «Барселона» проходит этап плавной перезагрузки, «Атлетико» может не хватить на два фронта, а «Реал»… «Реал» занимается саморазрушением. При этом английские клубы — «Сити» и «Ливерпуль» — как никогда кровожадны, а «ПСЖ» с Томасом Тухелем устал брать только домашний трофей левой пяткой. Будет интересно!

3. Вернут ли Месси и Роналду «Золотой мяч» на место

С того же 2008 года Лионель Месси и Криштиану Роналду разыгрывали главную индивидуальную награду в «камень-ножницы-бумага», но в прошлом году всё изменилось. Лука Модрич дотащил сборную Хорватии до финала чемпионата мира, выиграл Лигу чемпионов и в целом выглядел парнем с другой планеты в некоторых своих матчах — казалось бы, его «Золотой мяч» не может оспариваться, но мир настолько привык к тому, что Лео и Криш развлекаются, перепинывая «ЗМ» друг другу, что сомневающиеся были даже сейчас. 2019-й даст ответ на вопрос, готовы ли португалец с аргентинцем бороться против всех остальных, или их время безграничного правления всё же закончено.

Лука Модрич получил «Золотой мяч». Как это было Теперь хорват, а не Криштиану Роналду – лучший игрок мира!

4. Кто возьмёт к себе Жозе

Жозе Моуринью не хочет в «Бенфику», а значит, что он ждёт последний шанс на большую работу в своей клубной карьере. Его методы, которые 15 лет назад были инновационными, всё чаще называют устаревшими, но Маур не собирается меняться. Он готов скандалить с лидерами своей команды, пылесосить прессу и отрицать очевидное после поражений, и вопрос лишь в том, кто готов дать Жозе площадку для его эго. Кажется, в мире остался только один такой человек, и как это часто бывает в карьере Моуринью, ему невероятно везёт: этот человек прямо сейчас видит, что тренер его команды не справляется с работой. Зовут этого человека Флорентино Перес.

Провал Моуринью – это очень грустно. И неважно, как вы к нему относитесь Ностальгия по эпохе, которая ещё не закончилась.

5. Гегемония «Баварии» в Германии может закончиться

Если с Францией всё понятно (если не закончится нефть, «ПСЖ» будет чемпионом ещё несколько веков), то в Германии происходят странные вещи. Совпали два фактора: «Боруссия» провела хорошую трансферную кампанию и назначила правильного тренера, а в Мюнхене не уверены в тренере, и команда требует перестройки. В итоге Дортмунд ушёл на зиму с хорошим перевесом, но есть подозрение, что команда может претендовать не только на титул в этом году. Летом «Баварию» очевидно ждёт глобальное обновление состава, а значит ещё один сезон рекордмайстер не начнёт стопроцентным фаворитом. В кои-то веки интрига в Бундеслиге длится дольше двух туров.

В «Баварии» хаос. Проблемы в раздевалке и с тактикой Нужны перемены.

6. Кокорин и Мамаев вернутся в футбол из-за решётки

Нет никаких сомнений в том, что по ходу года главные медийные лица российского футбольного 2018-го всё же окажутся на свободе — пора уже заканчивать этот спектакль. Вопрос в другом: какой будет их дальнейшая футбольная карьера? Как будут встречать Кокорина и Мамаева болельщики, скопилось ли в них достаточно спортивной, а не просто человеческой злости и агрессии, чтобы вернуться сильнее, готовы ли их клубы дать им второй шанс? Всё это всё же поинтереснее очередного эфира Аланы Мамаевой в инстаграме, и новый год на эти вопросы даст точные ответы.

«Кокорин: от крестов до «Крестов» — один шаг» Лучшие комментарии читателей за 2018 год. Часть вторая.

7. Продержится ли новый тренер «Спартака» больше года

Олегу Кононову не позавидуешь: он возглавил «Спартак» сразу после тренера, который добился всеобщего обожания вместе с чемпионством, да ещё и в момент, когда слово «ромашка» окончательно стало частью красно-белого эпоса. При этом «Спартак» очевидно нуждается в частичном обновлении (особенно в центре полузащиты), высоких задач с Кононова никто не снимал, а болельщики и пресса по-прежнему оказывают на команду мощнейшее давление. В таких условиях, исходя из предыдущего спартаковского опыта, главный вопрос заключается в том, выдержит ли тренер хотя бы первый год.