Луис Адриано может покинуть «Спартак». Переговоры начались

В ближайшее время клубы РПЛ планируют провернуть ряд интересных трансферных сделок. Об этом и другом – в обзоре новостей дня.

Боккетти будет готов к возобновлению сезона, Жиго — нет



Врач московского «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о восстановлении после травм защитников команды Самуэля Жиго и Сальваторе Боккетти.



«Когда ожидается возвращение Жиго? Думаем, это будет март. Точных чисел не скажем, но ориентир — до конца месяца. Надеемся, тогда он уже сможет играть.



Боккетти начнёт на сборе в Катаре беговую работу на днях, а потом ускоренными темпами будет готовиться к началу весенней части сезона. Предположительно, Сальваторе будет готов к возобновлению чемпионата. Надеемся на это», — передаёт слова Вартапетова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.



«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

Когда вернутся Зе Луиш, Жиго и Фернандо. Главные новости со сбора «Спартака» Врач «Спартака» Михаил Вартапетов – о сроках возвращения больных и травмированных.

«Галатасарай» хочет приобрести форварда «Спартака» Адриано за € 5 млн



Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано входит в сферу интересов «Галатасарая», сообщает Fanatik.



По информации источника, российский и турецкий клубы уже начали переговоры по возможному переходу 31-летнего бразильского футболиста. «Спартак» хочет выручить с продажи Адриано € 8 млн, однако «Галатасарай» пытается снизить стоимость трансфера до € 5 млн. Отмечается, что в услугах форварда заинтересован главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим.



Адриано выступает за «Спартак» с 2017 года. В этом сезоне он провёл 14 матчей в Российской Премьер-Лиге, стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал три результативные передачи.



Ранее сообщалось, что «Галатасарай» также заинтересован в услугах португальского нападающего «Локомотива» Антонио Эдера.

ЦСКА и «Зенит» дорожают, «Спартак» дешевеет У кого в Премьер-Лиге самые дорогие составы.

Защитник «Стрёмсгодсета» Глеснес может перейти в ЦСКА



Московский ЦСКА хочет приобрести центрального защитника норвежского клуба «Стрёмсгодсет» Якоба Глеснеса, сообщает Drammens Tidende.



По данным источника, российский клуб намерен заплатить за футболиста «солидную сумму».



24-летний Глеснес (рост 185 см) перешёл в «Стрёмсгодсет» из «Сарпсборга» летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 350 тыс. В прошлом сезоне Глеснес провёл 30 матчей в чемпионате Норвегии, отыграв все встречи без замен, стал автором одного гола, а также получил три жёлтые карточки. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.



Глеснес провёл три матча за молодёжную сборную Норвегии, в главную национальную команду не вызывался. Ориентировочная стоимость игрока, по версии сайта Transfermarkt, составляет € 700 тыс.

Вагнер Лав готов вернуться в ЦСКА. Что с ним было в этом сезоне? Бразильский нападающий покидает «Бешикташ».

Экс-форвард ЦСКА Думбия забил 150-й гол в национальных чемпионатах



В матче 20-го тура чемпионата Испании «Бетис» принимал «Жирону». Встреча состоялась на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



В составе гостей один из голов записал на свой счёт бывший нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия. Для 31-летнего ивуарийца этот мяч стал 150-м в матчах национальных чемпионатов. В его активе 10 голов в первом и втором дивизионах чемпионата Японии, 70 – в чемпионате Швейцарии, 66 – в Российской Премьер-Лиге, 2 – в Серии А, 2 – в Примере.



Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год и в 2015 году. Летом 2018 года он на правах свободного агента перешёл в «Жирону», подписав контракт на три сезона. В этом сезоне на его счету два гола в девяти матчах (три – в основном составе) за клуб в чемпионате Испании.

«Шахтёр» попросил «Зенит» улучшить предложение по Ракицкому



Донецкий «Шахтёр» увеличил цену на защитника Ярослава Ракицкого, которым интересуется санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает «Динамомания».



По данным источника, украинский клуб хочет получить за футболиста не менее € 12 млн, а также ещё € 3 млн в виде легко достижимых бонусов.



Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил за трансфер украинского защитника € 8 млн, «Шахтёр» хочет € 10 млн плюс бонусы.



Пока переговоры между клубами продолжаются Ракицкий отправился с «Шахтёром» на сбор в Турцию.



29-летний Ракицкий является воспитанником «Шахтёра» и выступает за клуб с 2009 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах украинской Премьер-лиги, в которых забил 1 гол и получил 6 жёлтых карточек.

Что на Украине говорят о возможном трансфере Ракицкого в «Зенит» Мнения сильно разделились.

Переход Акуньи в «Зенит» может состояться на следующей неделе



Переход защитника лиссабонского «Спортинга» и сборной Аргентины Маркоса Акуньи в петербургский «Зенит» может состояться на следующей неделе, сообщает A Bola.

По информации источника, петербургский клуб заплатит за трансфер 27-летнего футболиста € 20 млн. «Спортинг», в свою очередь, уже начал поиски замены аргентинскому футболисту. Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал защитнику контракт на 4 года с зарплатой € 2,5 млн в год.

Акунья перешёл в лиссабонский «Спортинг» летом 2017 года. В этом сезоне аргентинский защитник провёл 15 матчей в чемпионате Португалии, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2023 года и имеет опцию выкупа за € 60 млн.

«Реал» нацелился на Бернарду Силву



Мадридский «Реал» проявляет интерес к португальскому полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве. Об этом сообщает Mirror.



По данным источника, португалец входит в список приоритетов «Королевского клуба» в летнее трансферное окно. Впрочем, приобрести хавбека будет очень непросто, так как на него рассчитывает главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, который видит в нём преемника ветерана команды Давида Сильвы.



24-летний Силва перешёл в «Манчестер Сити» летом 2017 года из «Монако». Сумма трансфера составила € 50 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах чемпионата Англии (20 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Топ-клубы отдают десятки миллионов за молодых ноунеймов. «Реал», «МЮ» в списке Пакета, Браим Диас, Артур, Далот – новая трансферная реальность.

«Реал» договорился о переходе защитника «Порту» Милитао летом за € 50 млн



Бразильский защитник «Порту» Эдер Милитао летом перейдёт в мадридский «Реал». Об этом сообщает AS.



По данным источника, «Королевский клуб» договорился с «драконами» о трансфере футболиста за € 50 млн. 10 процентов от этой суммы получит бывший клуб бразильца «Сан-Паулу». Милитао согласовал с «Реалом» условия личного контракта, который будет действовать до лета 2025 года.



21-летний Милитао перешёл в «Порту» из «Сан-Паулу» прошлым летом. Сумма трансфера составила € 4 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах португальского национального чемпионата (все — в основном составе) и стал автором одного забитого мяча. Также Милитао провёл пять матчей в Лиге чемпионов, в которых забил один гол.