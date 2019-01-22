«Народ — стадо, „Зенит“ — чемпион». Кокорин написал письмо болельщику

Глушаков принёс победу «Спартаку» в матче Кубка Матч Премьер с «Ростовом»



В матче первого тура Фонбет Кубка Матч Премьер «Спартак» победил «Ростов» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Дохе (Катар) на стадионе «Аспир-Центр». Обслуживал матч арбитр Сергей Лапочкин.



Счёт в концовке первого тайма открыл нападающий ростовчан Видар Кьяртанссон. Во второй половине положение уравнял форвард красно-белых Луис Адриано, который реализовал пенальти. Победу спартаковцам принёс гол Дениса Глушакова в компенсированное время.

Во втором туре «Спартак» сыграет с «Зенитом», а «Ростову» предстоит встреча с «Локомотивом». Оба матча состоятся 25 января.



«Спартак» и «Ростов» продолжают подготовку ко второй части чемпионата России. После 17 туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. «Ростов» (24) занимает седьмое место.

Максименко + Глушаков = победа. Безумная концовка в Катаре «Спартак» обыграл «Ростов» — и это была очень весёлая игра с далеко не товарищеским сюжетом.

ЦСКА с разгромным счётом обыграл «Вентспилс» в товарищеском матче



Московский ЦСКА провёл товарищеский матч с латвийским «Вентспилсом». Встреча команд состоялась на стадионе «Пинатар Арена» в Кампоаморе (Испания) и завершилась со счётом 5:0 в пользу «армейцев».

На седьмой минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Абель Эрнандес. Японский форвард Такума Нисимура упрочил преимущество команды Виктора Гончаренко, забив гол на 24-й минуте. Через три минуты третий мяч в ворота латвийской команды отправил нападающий «армейцев» Тимур Жамалетдинов. На 55-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Вентспилса», который успешно реализовал полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев. В концовке встречи пятый гол забил хавбек московской команды Яка Бийол.

ЦСКА в первом матче года: свежий Эрнандес, защитник Бийол И победа 5:0 в качестве бонуса.

Кокорин: народ – стадо баранов. Что им скажут, то и говорят



Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в письме болельщику призвал не обращать внимания на мнение людей. Об этом сообщают «Невские новости».



«Всё нормально. Скоро буду. По поводу мнения народа, не слушай никого.



Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже.



«Зенит» – чемпион. Кокорин», – написал Кокорин.



Напомним, что в данный момент 27-летний Кокорин находится в СИЗО «Бутырка». Футболист подозревается в избиении нескольких человек в Москве. 8 октября Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и своими друзьями поучаствовали в двух конфликтах, в результате которых пострадали чиновник Денис Пак, генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель Виталий Соловчук.



Рабьо может подать в суд на «ПСЖ» за перевод во вторую команду



Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо недоволен тем, что руководство клуба перевело его во вторую команду. Об этом сообщает L’Equipe.



По данным источника, Рабьо может подать в суд на «ПСЖ», мотивируя это тем, что клуб не даёт ему возможности выполнять свою работу. Накануне хавбек уже второй раз провёл тренировку со второй командой.



Напомним, что руководство «ПСЖ» перевело Рабьо во вторую команду, так как он отказался продлить с клубом контракт, который истекает летом этого года.



Напомним, что 23-летний Рабьо намерен покинуть «ПСЖ» летом на правах свободного агента. Интерес к нему проявляют «Барселона», «Бавария» и «Челси». В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей в чемпионате Франции, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

«Атлетико» согласовал аренду Мораты с правом выкупа за € 54 млн



Испанский нападающий лондонского «Челси» Альваро Мората в ближайшее время может перейти в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает Goal.



По данным источника, мадридский клуб согласовал аренду футболиста с правом выкупа за € 54 млн. Также «Атлетико» договорился с форвардом по условиям личного контракта. Мората ради перехода в стан «матрасников» согласился на снижение зарплаты, которая в данный момент в «Челси» составляет около € 7 млн в год.



26-летний Мората перешёл в «Челси» из «Реала» летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 66 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах чемпионата Англии и стал автором пяти забитых мячей. Контракт форварда с английским клубом действует до лета 2022 года.

«Зенит» хочет выручить за Паредеса от «ПСЖ» € 35-55 млн



«Зенит» не против продажи в зимнее трансферное окно полузащитника Леандро Паредеса, которым интересуется «ПСЖ». Как сообщает Le Parisien, петербургский клуб хочет выручить за аргентинского футболиста от французской команды от € 35 до 55 млн.



Ранее в СМИ сообщалось, что парижане сделали «Зениту» официальное предложение о приобретении хавбека в размере € 35 млн. При этом «Челси», считавшийся фаворитом в борьбе за хавбека, ещё не делал сине-бело-голубым предложения по Паредесу.



Также была информация, что «Челси» сделал российскому клубу предложение по аргентинцу в размере € 35 млн, однако «Зенит» отказался отпускать футболиста меньше чем за € 40 млн.



Паредес перешёл в стан сине-бело-голубых летом 2017 года из «Ромы». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

Вопрос на 35 млн евро. Надо ли «Зениту» продавать Паредеса? И что может ждать звезду РПЛ в «Челси».

Балотелли согласовал контракт с «Марселем»



Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли с большой вероятностью продолжит карьеру в «Марселе».



Как сообщает L’Equipe, итальянский футболист после длительных переговоров согласовал условия контракта с французским клубом, который согласился удовлетворить его запросы по зарплате. Ожидается, что в течение суток Балотелли расторгнет соглашение с «Ниццей», которое рассчитано до лета этого года, после чего будет представлен в качестве игрока «Марселя».



Напомним, «провансальцы» пытались заполучить 28-летнего форварда ещё минувшим летом, однако переход так и не состоялся. В нынешнем сезоне Марио принял участие в 10 матчах французской Лиги 1, в которых не забил ни одного гола, отметившись лишь 1 результативной передачей.

Марио Балотелли мог приехать в Россию. Но летом он весил больше 100 кг Итальянец качественно отдохнул в межсезонье.

Кевин-Принс Боатенг перешёл в «Барселону» на правах аренды



Полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг перешёл в «Барселону» на правах аренды, сообщает пресс-служба каталонской команды.



Ганский футболист будет выступать в составе «Барселоны» до конца сезона-2018/19. Также в арендном соглашении хавбека есть опция последующего выкупа за € 8 млн. Официально Боатенг будет представлен в качестве игрока каталонцев во вторник, 22 января.



Боатенг известен по выступлениям за «Милан» и «Шальке-04». За свою карьеру он также успел поиграть за «Герту», «Тоттенхэм Хотспур», дортмундскую «Боруссию», «Портсмут», «Лас-Пальмас» и «Айнтрахт».



В нынешнем сезоне 31-летний полузащитник провёл 13 матчей в итальянской Серии А, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Принц из трущоб. Две жизни Кевина-Принса Боатенга Летом он оказался не нужен никому, кроме «Лас-Пальмаса». Напоминаем, как Боатенг потерял всё, что сейчас пытается вернуть.

Суд Мадрида отказал Роналду в усилении мер безопасности перед заседанием



Суд Мадрида отказал нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду в усилении мер безопасности перед заседанием суда по делу о неуплате налогов, сообщает New York Post.



Португальский форвард обратился с просьбой усилить меры безопасности при входе в здание суда, однако получил отказ, так как суд не нашёл обстоятельств, которые бы указывали на то, что Роналду угрожает опасность. Позже стало известно, что Роналду отказался лично присутствовать на заседании, которое состоится завтра, 22 января.



Напомним, Роналду ранее уже достиг соглашения с испанскими властями, согласно которому он выплатит £ 16,9 млн (около € 19,1 млн) и получит два года условного тюремного заключения. Ранее власти обвинили 33-летнего португальца в том, что он не выплатил £ 12,8 млн (€ 14,5 млн) в качестве налога на доходы c имиджевых прав с 2011 по 2014 год.