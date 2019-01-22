«Затеянная «Спартаком» глобальная чистка авантюрна»

Трансферное окно в РПЛ вот-вот откроется, дав возможность клубам пополнить свои ресурсы перед финишной частью сезона. Некоторые российские команды уже начали активную деятельность на этом фронте. Например, «Спартаку» принципиально важно сбалансировать состав, отпустив игроков, на которых не рассчитывает новый главный тренер. А вот «Крылья Советов», неуверенно порхавшие в первой половине сезона, решили произвести основательную закупку. О том, как оценивать уже произошедшие события на трансферном рынке и чего ждать в ближайшем будущем, «Чемпионат» расспросил агентов и функционеров российского футбола.

1. Оцените чистку состава в «Спартаке»

Все свободны. Почему они остались без команды В Премьер-Лиге новая тенденция.

Владимир Дейнека, агент Сергея Ткачёва, Владимира Дядюна и Александра Клещенко:

— Задача номер один — создать сбалансированную команду во всех линиях. Думаю, что «Спартак» ещё усилится индивидуально сильным скоростным нападающим. Я бы вернул из аренды Зелимхана Бакаева. Футболист очень ярко себя проявил в первой части чемпионата и, на мой взгляд, однозначно мог бы усилить «Спартак».

Иван Бакулин, агент Дениса Давыдова и Вячеслава Караваева:

— Я бы назвал это не чисткой, а рабочей ситуацией. Тренер высказал своё мнение насчёт игроков, на которых он не рассчитывает, а руководство решило, с кем расстаться, а кого отдать в аренду.

Тимур Лепсая, экс-гендиректор «Балтики»:

— Слово «чистка» не совсем правильно применять в этом случае. Если разобраться по персоналиям, то Самедов — заслуженный игрок, внёсший свою лепту в чемпионство и успешное выступление сборной на чемпионате мира. Его уход — точно не чистка. Ананидзе и Тимофеев отданы в аренду и вернутся в «Спартак». Оба не получали должной игровой практики, поэтому такое решение пойдёт на пользу всем. Что касается Ерёменко, нет сомнений, что это квалифицированный футболист, но мы не знаем деталей его контракта, поэтому комментировать что-то не имеет смысла.

Валериюс Мижигурскис, агент Николая Рассказова и Александра Ломовицкого:

— Я бы не стал называть это чисткой, ведь речь идёт о квалифицированных игроках. Некоторые «эксперты» даже называют это сведением счётов с предыдущим тренером и его командой. Я же считаю, что все эти исполнители не вписываются в рисунок игры, который Олег Кононов ставит «Спартаку». Возможно, такого же мнения придерживается и руководство. Решение клуба и тренеров нужно уважать, а правы они или нет, покажет только игра и результат.

Александр Альтман, бывший агент Александра Довбни:

— Процесс неизбежный вследствие появления нового тренерского штаба. У «Спартака» футболистов на два состава: в этом мы убедились, когда на матчи Лиги Европы ввиду сокращенной заявки тех или иных людей оставляли на трибуне. Но из-за обильного травматизма кажется, что всегда есть какая-то нехватка кадров. На мой взгляд, и Джано, и Самедов могли бы ещё быть полезны клубу как с точки зрения вариативности состава, так и для формирования правильного микроклимата у молодых футболистов и новичков. Но вектор на строительство и поиск нового состава виден уже сегодня. Ответ в правильности решений дадут только время и результат, конечно.

Алексей Скородед, агент на зарубежном рынке:

— Всё, что происходит в «Спартаке» в последнее время, вызывает только вопросы. Глобальная и непонятно кем инициированная чистка, которую затеял клуб, на мой взгляд, авантюрна. Вера Кононова в молодёжь и в своё тренерское умение поставить игру похвальна, но, когда вливается большая группа игроков, которым свойственна нестабильность, это может аукнуться клубу большими очковыми потерями и невыполнением задач, поставленных перед тренером.

На данный момент в команде нет лидера, который стал бы авторитетом для молодёжи и сплотил бы вокруг себя опытных игроков. Также не понимаю, почему столько лет «Спартак» не может найти и подписать приличного плеймекера. На мой взгляд, все эти разговоры о стабильной и комбинационной игре команды не имеют под собой основы, если в составе нет игрока, умеющего создавать голевые ситуации, цепляться за мячи в районе штрафной соперника и управлять ритмом игры в зависимости от игровой обстановки.

Александр Маньяков, агент Дмитрия Аленичева, Евгения Чернова и Тимура Жамалетдинова:

— Оцениваю чистку состава положительно. Селекция — это не только приобретение игроков, но и своевременное расставание. В «Спартаке» принят трансферный регламент, которого они хотят чётко придерживаться. Он включает в себя много аспектов: возраст игроков по позициям, механизм принятия трансферных решений, уровень выплат агентам и многие другие необходимые для организованной работы вещи.

Плюс к этому в связи с падением уровня нашего чемпионата самое время доверять своим воспитанникам. И многие ребята воспользовались своим шансом: Рассказов, Ломовицкий, Игнатов. На подходе Мелкадзе, Маслов. Приобретены интересные парни из «Чертаново». Наличие в «Спартаке» опытных игроков и амбициозной молодёжи может дать интересный симбиоз. Многое в достижении результата зависит от Олега Кононова.

2. Что ждёт «Рубин», учитывая расставание с рядом ключевых футболистов?

Одно из главных открытий осени. «Спартаку» он не пригодился Игорь Коновалов — об интересе топ-клубов, провале «молодёжки» и сходствах с Кокориным.

Владимир Дейнека:

— «Рубин» будет делать акцент на молодых недооценённых футболистах. Пойдёт по примеру московского ЦСКА. Уже есть молодые футболисты, которые котируются на трансферном рынке: Сорокин, Коновалов, Уремович. Главная звезда в футбольном клубе «Рубин» — это Бердыев.

Иван Бакулин:

— «Рубин» сейчас в непростой финансовой ситуации, и, как я понимаю, все их действия связаны с оптимизацией бюджета. Но даже в такой ситуации клуб идёт в правильном направлении. Через год, а может и меньше, их бизнес-модель даст результат.

Тимур Лепсая:

— Пока в «Рубине» трудится Курбан Бекиевич и его единомышленники, эта команда всегда будет очень неприятным соперником для любого клуба. Судя по всему, в Казани сделали ставку на омоложение состава. Я не сомневаюсь, что уже в следующем сезоне мы увидим «Рубин» в гонке за еврокубковые места и будем обсуждать её новых лидеров.

Валериюс Мижигурскис:

— В этом сезоне «Рубину» будет непросто. Не секрет, что у клуба есть финансовые проблемы, но мастерство и авторитет Курбана Бердыева позволяют надеяться, что казанцы продолжат прогрессировать, и опытнейшему тренеру в очередной раз удастся создать хорошую команду, которая будет показывать качественную игру и бороться за самые высокие места.

Александр Альтман:

— Курбан Бекиевич как никто другой в нашем футболе умеет выходить из самых непростых ситуаций. Вместо ушедших уже приезжают другие футболисты. На сборах будет время наиграть новые сочетания. Думаю, «Рубин» и весной будет показывать свой неуступчивый стиль, который позволяет им не проигрывать и набирать очки.

Алексей Скородед:

— Здесь всё просто. Известный всем уровень работы с командой и игроками Бердыева оставит команду на плаву, но бороться за высокие места вряд ли позволит. Бердыев — один из немногих тренеров, кто может максимально правильно использовать находящихся в его распоряжении футболистов.

Александр Маньяков:

— Мне понравилось, как в недавнем интервью директор «Рубина» Рустем Сайманов сказал Курбану Бердыеву: «Тебе дай любых игроков — и все у тебя будут играть». Казанцам надо выйти из финансового кризиса, доставшегося от предыдущего руководства, а сделать это можно путём оптимизации расходов. В футбольном клубе основная их часть — зарплаты игроков.

Сейчас привлечено много воспитанников собственной академии, ведётся работа по трансферам менее высокооплачиваемых игроков. А то, что Бердыев большой тренер, который имеет вкус на игроков, умеет встраивать футболистов в систему игры, приносящую результат, — факт неоспоримый. Этот сезон «Рубин» не провалит.

3. Поможет ли «спартаковский десант» «Крыльям Советов»?

Самедов и Джано – в «Крыльях». Ждать ли Попова? «Крылья Советов» продолжают «взрывать» трансферный рынок РПЛ.

Владимир Дейнека:

— Тот факт, что в «Крылья» пришли футболисты высокого уровня, ни у кого не вызывает сомнений. Вопрос лишь в том, насколько они будут мотивированы в «Крыльях Советов». Лично для меня вызывает наибольший интерес, как адаптируются и проявят себя Карпов и Зиньковский.

Иван Бакулин:

— Однозначно да. Футболисты квалифицированные. К тому же Самедов и Жано уже работали с Божовичем и понимают его требования.

Тимур Лепсая:

— «Крылья Советов» на сегодняшний момент, пожалуй, главный игрок на трансферном рынке. Они проводят впечатляющую кампанию. Думаю, и Самедов, и Ананидзе помогут клубу. Внизу таблицы нас ожидает увлекательная борьба!

Валериюс Мижигурскис:

— Уверен, что да. В Самаре очень хороший тренер, к которому пришли очень квалифицированные игроки.

Александр Альтман:

— У «Крыльев» тяжёлая борьба впереди.Они хотят избежать стыковых матчей. Однозначно, что «десант» поможет. И Божович, и Шикунов знают, как это делать. У Джано и Тимофеева будет игровая практика и возможность проявить себя, чтобы вернуться в состав красно-белых. Пример в лице Гулиева показал, что это возможно.

Алексей Скородед:

— Игроки, которые пришли из «Спартака», вроде бы должны усилить команду. С другой стороны, вливание в состав большой группы новых игроков добавит головной боли тренерскому штабу. На перестройку нужно время, а до конца чемпионата, да ещё по весенней непогоде его может не хватить.

Александр Маньяков:

— Всё будет зависеть от мотивации «десанта». Парни мастеровитые.

4. Стоит ли «Зениту» расставаться с Паредесом?

Вопрос на 35 млн евро. Надо ли «Зениту» продавать Паредеса? И что может ждать звезду РПЛ в «Челси».

Владимир Дейнека:

— Паредес очень мотивирован перейти в большой европейский клуб. Не секрет ни для кого, что многие легионеры рассматривают «Зенит» как некий трамплин для попадания в более сильные европейские чемпионаты. Конечно, клубу невыгодно расставаться с одним из своих лидеров именно сейчас, ведь команда борется за чемпионство. Нужно будет находить ему равноценную замену, что очень непросто сделать в зимнее трансферное окно. Но при наличии выгодного финансового предложения питерцам всё же придётся расстаться с аргентинцем.

Иван Бакулин:

— Конечно, бывают предложения, от которых нельзя отказаться, но не в этом случае. Если Паредеса некем заменить, то я бы отложил трансфер до лета. Тем более у «Зенита» стоит задача — чемпионство.

Тимур Лепсая:

— Всё зависит от предложений, которые поступают питерцам. Если верить прессе, то это 40 миллионов евро. За эту сумму, безусловно, стоит отпустить аргентинца, особенно если он сам хочет покинуть берега Невы.

Валериюс Мижигурскис:

— Стоит или не стоит — это компетенция клуба, тренера и самого футболиста. Любое их решение мы должны уважать, а дальше время всё расставит на свои места.

Александр Альтман:

— Паредес хочет уйти больше, чем остаться. Понятно желание «Зенита» оптимизировать цифры трансфера с учётом всех затрат во время пребывания в клубе этого футболиста. Но, видимо, до самого конца января нас ждёт игра в покер между клубами. Есть ощущение, что переход всё-таки состоится. Футболист такого уровня и класса поможет любой команде нашего и зарубежного чемпионата, если он будет работать на тренировках с должной мотивацией и доказывать свой класс. А если он сам хочет уйти и зарабатывает удаления, чтобы пропустить какие-то игры, а также ставит личные интересы выше командных, может, он и не помощник?

Алексей Скородед:

— С одной стороны, Паредес обладает хорошим футбольным классом. А с другой, имеет скверный характер, который, как показала первая часть чемпионата, мешает ему показать все свои лучшие качества в полной мере. Это создаёт проблемы Семаку. «Скамейка» у питерцев не самая слабая, поэтому, если характер Паредеса мешает ему стабильно играть на должном уровне, да ещё и влияет на микроклимат в коллективе, от него надо избавляться.

Александр Маньяков:

— Если «Зениту» дадут за Паредеса устраивающую клуб сумму, надо продавать.

5. Чего ждать от «Локомотива» на трансферном рынке, учитывая смену руководства?

Юрий Сёмин – о новом руководстве «Локомотива» и ненужных трансферах Главный тренер «Локомотива» рассказывает о выходе команды из отпуска и комментирует перемены в клубе.

Владимир Дейнека:

— «Локомотив» будет усиливаться очень точечно. У них сильная обойма и сбалансированная команда. Скорее всего, они усилятся ещё одним центральным нападающим, если уйдёт Эдер. А вот уже летом клуб покинет ряд футболистов и будет обновлён состав.

Иван Бакулин:

— «Локомотив» достаточно неплохо усилился летом. Делать ещё какие-то трансферы этой зимой, наверное, не нужно. Разве что главному тренеру нужно усилить какую-то конкретную позицию. Хотя состав «Локо» выглядит достаточно сбалансированным: есть и опытные игроки, и свои молодые воспитанники.

Тимур Лепсая:

— «Локо» на сегодняшний момент для меня команда загадка. Есть огромный опыт Юрия Павловича, но этого недостаточно для активной работы на трансферном рынке. Всё зависит от бюджета, а с цифрами я не знаком, поэтому сложно делать умозаключения по этому поводу.

Валериюс Мижигурскис:

— Да, руководство сменилось, но ведь тренер остался. Смена руководства не сильно повлияет на трансферную политику клуба. Ведь в этом вопросе большую роль играет именно авторитет Сёмина.

Александр Альтман:

— У «Локомотива» схожая ситуация со «Спартаком». Есть приличная обойма футболистов, и в то же время есть желание давать дорогу своим молодым воспитанникам, поэтому каких-то резких трансферных движений ждать не приходится. Необходимо разобраться с имеющимися игроками. Одному из мэтров нашего тренерского цеха, как и его коллеге из Казани, надо просто дать спокойно, но плодотворно поработать на сборах.

Алексей Скородед:

— «Локо» — самая укомплектованная команда в Премьер-Лиге, поэтому Сёмину нужно искать усиление не на трансферном рынке, а внутри своего коллектива, максимально используя находящихся в его распоряжении игроков.

Александр Маньяков:

— Насколько мне известно, громких трансферов ожидать не стоит. Ставка будет сделана на собственную молодёжь.